15 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Эквадор. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.
Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы уверенно вышли на чемпионат мира. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.
При этом Кот-д’Ивуар на один пункт опередил сборную Габона. Да и забила команда 25 мячей в 10 поединках отбора, не пропустив в свои ворота ни разу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Ивуарийцы переиграли мощных французов (2:1).
До того команда нанесла поражение Шотландии (1:0). Да и Южная Корея была обыграна легко и непринужденно (4:0).
В трех своих последних матчах Кот-д’Ивуар победил. В них команда пропустила в свои ворота лишь однажды, да и вообще, выглядела весьма выгодно.
Состояние команды: в нынешнем календарном году ивуарийцы уступили лишь Египту. Зато в приличных кондициях пребывают лидеры команды.
При этом тылы команды весьма надежны. Да и атакующий ударный кулак способен сломать оборону почти любого соперника. Плюс наверняка максимально проявит себя Амад Диалло.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадорцы легко выбрались на чемпионат мира. Команда в своей отборочной группе пропустила вперед только Аргентину.
Причем Эквадор пропустил всего 5 мячей в 18 матчах отбора. А вот реализация откровенно хромает: всего 14 результативных выстрелов.
Последние матчи: предыдущий поединок команде удался. Эквадорцы одолели Гватемалу (3:0).
Немного ранее эквадорцы переиграли Саудовскую Аравию (2:1). Да и спарринг с Нидерландами принес позитивный результат в виде ничьей (1:1).
Вообще, Эквадор в двух своих последних поединках пропустил всего один мяч. А вот не проигрывает команда еще с сентября позапрошлого года.
Состояние команды: Эквадорцы имеют довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Сплав опыта и молодости способен дать нужный результат.
Причем Эквадор постепенно прибавляет в плане результативности. В последних спаррингах команда выглядела монолитно, и за выход в плей-офф уж точно пободается.
Нет сомнений, что эквадорцы способны выстрелить на Мундиале. Да и форвард Гонсало Плата должен наконец выстрелить!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Эквадор является безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.38. Ничья предлагается за 2.80, успех оппонента — за 3.60.
Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают взять за 3.00, тогда как тотал меньше 2.5 предлагается за скромные 1.40.
Прогноз: Эквадорцы в последних матчах улучшили свои результативные показатели, да и ивуарийцы не будут лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше двух мячей.
Ставка: Тотал меньше 1.5 за 2.30.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Эквадорцы в последних матчах заметно поднаторели в плане реализации
- Ивуарийцы победили в 3 своих последних поединках
- Эквадорцы не проигрывают уже полтора года
- Ивуарийцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- Обе команды имеют в своих составах опытных атакующих игроков