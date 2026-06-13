Ивуарийцы с эквадорцами будут феерить

прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 3.00

15 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Кот-д’Ивуар и Эквадор. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы уверенно вышли на чемпионат мира. Команда заняла 1 место в своей отборочной группе.

При этом Кот-д’Ивуар на один пункт опередил сборную Габона. Да и забила команда 25 мячей в 10 поединках отбора, не пропустив в свои ворота ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Ивуарийцы переиграли мощных французов (2:1).

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До того команда нанесла поражение Шотландии (1:0). Да и Южная Корея была обыграна легко и непринужденно (4:0).

В трех своих последних матчах Кот-д’Ивуар победил. В них команда пропустила в свои ворота лишь однажды, да и вообще, выглядела весьма выгодно.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в нынешнем календарном году ивуарийцы уступили лишь Египту. Зато в приличных кондициях пребывают лидеры команды.

При этом тылы команды весьма надежны. Да и атакующий ударный кулак способен сломать оборону почти любого соперника. Плюс наверняка максимально проявит себя Амад Диалло.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадорцы легко выбрались на чемпионат мира. Команда в своей отборочной группе пропустила вперед только Аргентину.

Причем Эквадор пропустил всего 5 мячей в 18 матчах отбора. А вот реализация откровенно хромает: всего 14 результативных выстрелов.

Последние матчи: предыдущий поединок команде удался. Эквадорцы одолели Гватемалу (3:0).

Немного ранее эквадорцы переиграли Саудовскую Аравию (2:1). Да и спарринг с Нидерландами принес позитивный результат в виде ничьей (1:1).

Вообще, Эквадор в двух своих последних поединках пропустил всего один мяч. А вот не проигрывает команда еще с сентября позапрошлого года.

Состояние команды: Эквадорцы имеют довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Сплав опыта и молодости способен дать нужный результат.

Причем Эквадор постепенно прибавляет в плане результативности. В последних спаррингах команда выглядела монолитно, и за выход в плей-офф уж точно пободается.

Нет сомнений, что эквадорцы способны выстрелить на Мундиале. Да и форвард Гонсало Плата должен наконец выстрелить!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор является безусловным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.38. Ничья предлагается за 2.80, успех оппонента — за 3.60.

Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают взять за 3.00, тогда как тотал меньше 2.5 предлагается за скромные 1.40.

Прогноз: Эквадорцы в последних матчах улучшили свои результативные показатели, да и ивуарийцы не будут лишь отсиживаться в обороне.

3.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Кот-д’Ивуар — Эквадор принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше двух мячей.

2.30 Тотал меньше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Кот-д’Ивуар — Эквадор позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал меньше 1.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдет