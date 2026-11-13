Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, способна ли когда-нибудь отечественная национальная команда выиграть чемпионат мира или чемпионат Европы по футболу.

Валерий Карпин globallookpress.com

Если все сойдется как надо

По мнению специалиста подобного успеха сборная России сможет добиться лишь при подходящем стечении обстоятельств, приведя в пример успехи национальных команд Дании и Греции.

Когда-нибудь — да. Сегодня я сказал, через 10 лет умру, да и пофиг всем. Эти вопросы ни о чем. Зачем об этом говорить? Может выиграть, но это не точно. Вы говорите про Испанию. А я говорю, что Дания же выиграла чемпионат Европы. Когда их собрали, по сути, с пляжа, ведь команда даже не вышла на чемпионат Европы, не попала на турнир. Югославию отстранили, Дания попала вместо них. Они приехали и выиграли. Можно выиграть? Можно. Дания что-то для этого сделала? Нет, ничего. Стечение обстоятельств? Возможно. Отвечая на ваш вопрос — может быть такое? Может. В этой жизни, как мы видим, все возможно. И Греция выигрывала чемпионат Европы. Валерий Карпин главный тренер сборной России

Пляжные датчане и аутсайдеры греки

Сборная Дании действительно выиграла чемпионат Европы по футболу в 1992 году, проходивший в Швеции. Изначально датчане не прошли квалификацию, но в последний момент заменили отстранённую сборную Югославии.

По распространенной легенде, игроков буквально вызывали из отпуска и с пляжей. На самом деле это не так — о том, что югославов могут отстранить было известно заранее, и датчане готовились к этому.

В полуфинале Дания в серии пенальти обыграла действующих чемпионов Европы — сборную Нидерландов (2:2, 5:4 по пенальти). В финале сборная Дании сенсационно обыграла действующих чемпионов мира — сборную Германии со счётом 2:0, благодаря голам Йона Йенсена и Кима Вильфорта.

Сборная Греции globallookpress.com

Сборная Греции по футболу, которой руководил Отто Рехагель, выиграла чемпионат Европы в 2004 году, обыграв в финале хозяев турнира португальцев со счетом 1:0.

Эта победа считается одной из самых громких и сенсационных в истории мирового футбола, так как перед началом турнира греки были явными аутсайдерами с коэффициентом на победу 1 к 150.

Бардачев верит в российский футбол

Мнение Валерия Карпина поддерживает и защитник «Факела» Матвей Бардачев.

Мне кажется, многие недооценивают отечественный футбол. Многие считают чемпионат слабым, но он скорее специфический. Мне кажется, что мы можем спокойно на равных играть с испанцами. Главное — вера в себя, нужно играть от себя. Матвей Бардачев защитник «Факела»

Сборная России в 2008 году завоевала бронзу Евро, а в 2018-м стала четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира. На Евро-2008 сборная России и сборная Испании встречались дважды: на групповом этапе и в полуфинале турнира. Испанцы выиграли оба матча с общим счетом 7:1 и в итоге стали победителями турнира.

На ЧМ-2018 Россия и Испания встретились в 1/8 финала. На автогол Сергея Игнашевича после подачи со штрафного от Марко Асенсио россияне ответили реализованным Артёмом Дзюбой пенальти, который был назначен за игру рукой Жерара Пике в штрафной площади. Победу в серии послематчевых пенальти одержали россияне.