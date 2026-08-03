Сможет ли Корнеева взять реванш у Кудерметовой?

прогноз на матч первого круга турнира в Торонто, ставка за 1.96

Россиянка Алина Корнеева сыграет против представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Корнеева

Алина попала в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.

В единственном отборочном матче она одержала волевую победу над американкой Мэри Стояной — 2:6, 6:4, 6:3.

Корнеева по итогам первой половины сезона закрепилась в топ-100. Эту неделю она проводит в статусе 89-й ракетки мира.

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В середине июля 19-летняя россиянка дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Афинах.

В столице Греции, прежде чем уступить экс-третьей ракетке мира Марии Саккари, Корнеева выиграла у Аой Ито, Энн Ли и Терезы Валентовой.

Корнеева провела 46 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 33 победы и 13 поражений.

Кудерметова

Полине тоже пришлось участвовать в квалификации для попадания в основную сетку.

Представительница Узбекистана одержала победу над 17-летней канадской теннисисткой Эвери Александер — 6:4, 6:4.

Кудерметова занимает 108-е место в обновленной версии рейтинга WTA.

В текущем сезоне Кудерметова выиграла 34 из 52 матчей. Но тут важно уточнить, что большую часть из них она провела на турнирах ITF и WTA 125.

На уровне основного тура Полина выиграла пока лишь три матча. На прошлой неделе она обыграла испанку Кристину Букшу в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне, после чего уступила Элине Свитолиной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корнееву в этом матче можно поставить за 1.47, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: в начале года Алина проиграла Полине на харде в Канберре — 2:6, 3:6.

Несмотря на очевидный прогресс в ее игре и результатах, мы все равно не уверены, что Корнеева возьмет реванш у Кудерметовой. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.96 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Корнеева — Кудерметова принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.96.