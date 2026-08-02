прогноз на матч первого круга турнира в Торонто, ставка за 2.17

Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против китаянки Шуай Чжан в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 03:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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Путинцева

После Уимблдона, на котором она уступила в первом круге Татьяне Марии, Юлия успела сыграть уже на трех турнирах.

В начале июля представительница Казахстана дошла до полуфинала на грунтовом турнире в шведском Бостаде.

На турнире в Яссах (Румыния) Путинцева добралась до четвертьфинала, а в Гамбурге — до второго круга.

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Путинцева провела 41 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 24 победы и 17 поражений.

Отдельно стоит обратить внимание на ее баланс на харде — 10 побед и семь поражений. В начале года Путинцева сыграла на шести турнирах на твердом покрытии — и только на одном из них ей не удалось пройти первый раунд.

Чжан

Шуай по итогам первой половины сезона снова закрепилась в топ-100.

Более того, китайская теннисистка приехала в Торонто в статусе 57-й ракетки мира.

При этом у Чжан пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 18 побед и 22 поражения.

На «пятисотнике» в Вашингтоне Чжан не прошла квалификацию, проиграв чешке Габриэле Кнутсон.

Лучшим результатом 37-летней китаянки в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Мериде (Мексика).

Также стоит добавить, что в этом сезоне Чжан не выиграла ни одного матча на семи турнирах на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.48, победу Чжан букмекеры предлагают за 2.64.

Прогноз: Путинцева выиграла семь из девяти матчей против Чжан.

При этом Юлия ни разу не проигрывала китаянке после 2019 года. В прошлом сезоне она победила Шуай на Australian Open и в Чарлстоне.

2.17 Победа Путинцевой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Путинцева — Чжан принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой в двух сетах за 2.17.