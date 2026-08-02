Хорват Марин Чилич сыграет против японца Сё Симабукуро в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 01:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Симабукуро
Сё попал в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.
В единственном отборочном матче японский теннисист выиграл у норвежца Николая Будкова Кьера — 6:3, 6:4.
Симабукуро прервал серию из трех поражений.
После «пятисотника» в Галле, на котором он уступил во втором круге Фрэнсису Тиафо, Симабукуро не прошел первый раунд на Уимблдоне и в Лос-Кабосе.
На мексиканском турнире Сё проиграл 320-й ракетке мира Родриго Пачеко Мендесу.
Симабукуро занимает 94-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 47 матчей (27 побед и 20 поражений). Лучшим результатом японца на уровне основного тура в этом году пока остается выход в четвертьфинал травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.
Чилич
Марин по итогам первой половины сезона оказался за пределами топ-80.
В Монреаль хорватский теннисист приехал в статусе 84-й ракетки мира.
Чилич пока ни разу не играл после Уимблдона, на котором он уступил в первом круге Даниилу Медведеву.
Перед этим экс-третья ракетка мира на прошел первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне.
Чилич выиграл 13 из 27 матчей в текущем сезоне.
При этом в начале года у Марина было несколько достойных результатов на харде. Хорват выиграл два матча на Australian Open, дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Далласе и до третьего круга на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Симабукуро в этом матче можно поставить за 2.55, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: сложно сказать, удалось ли Чиличу как следует подготовиться к турниру в Монреале. И именно по этой причине лучше взять ставку на количество геймов или сетов, а не на исход. Японец способен воспользоваться проблемами хорвата.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.