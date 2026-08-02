прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 2.03

Хорват Марин Чилич сыграет против японца Сё Симабукуро в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 01:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Симабукуро

Сё попал в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.

В единственном отборочном матче японский теннисист выиграл у норвежца Николая Будкова Кьера — 6:3, 6:4.

Симабукуро прервал серию из трех поражений.

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После «пятисотника» в Галле, на котором он уступил во втором круге Фрэнсису Тиафо, Симабукуро не прошел первый раунд на Уимблдоне и в Лос-Кабосе.

На мексиканском турнире Сё проиграл 320-й ракетке мира Родриго Пачеко Мендесу.

Симабукуро занимает 94-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 47 матчей (27 побед и 20 поражений). Лучшим результатом японца на уровне основного тура в этом году пока остается выход в четвертьфинал травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.

Чилич

Марин по итогам первой половины сезона оказался за пределами топ-80.

В Монреаль хорватский теннисист приехал в статусе 84-й ракетки мира.

Чилич пока ни разу не играл после Уимблдона, на котором он уступил в первом круге Даниилу Медведеву.

Перед этим экс-третья ракетка мира на прошел первый раунд на «пятисотнике» в Лондоне.

Чилич выиграл 13 из 27 матчей в текущем сезоне.

При этом в начале года у Марина было несколько достойных результатов на харде. Хорват выиграл два матча на Australian Open, дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Далласе и до третьего круга на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Симабукуро в этом матче можно поставить за 2.55, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: сложно сказать, удалось ли Чиличу как следует подготовиться к турниру в Монреале. И именно по этой причине лучше взять ставку на количество геймов или сетов, а не на исход. Японец способен воспользоваться проблемами хорвата.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Симабукуро — Чилич принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.