прогноз на финал турнира в Вашингтоне, ставка за 1.98

Американец Тейлор Фриц сыграет против испанца Рафаэля Ходара в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

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Фриц

Тейлор впервые в карьере вышел в финал вашингтонского «пятисотника».

Текущий турнир американский теннисист начал с уверенной победы над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 6:4. Соперник так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.

Во втором раунде Фриц выиграл у поляка Камиля Майхшака — и этот матч тоже завершился со счетом 6:3, 6:4. Тейлор снова почти не ошибался на своей подаче и был эффективен на приеме.

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Зато в четвертьфинале Фриц едва не уступил Алексу Микельсену — 6:1, 3:6, 7:6. На тай-брейке решающего сета при счете 5:6 он отыграл матчбол.

В полуфинале его соперником был Брэндон Накашима — 6:3, 3:6, 6:3.

Фриц четвертый раз в сезоне вышел в финал. При этом в Далласе, Штутгарте и Галле он не смог взять титул, проиграв Бену Шелтону (в Далласе и Штутгарте) и Фрэнсису Тиафо соответственно.

Ходар

Рафаэль впервые в карьере вышел в финал на харде на уровне основного тура.

В первом раунде испанский теннисист выиграл у Артура Фиса. Вопреки ожиданиям, он одержал уверенную победу над французом — 7:6, 6:3.

Во втором круге Ходар разгромил бывшую четвертую ракетку мира японца Кэя Нисикори — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале 19-летний испанец совершил камбэк в матче против итальянца Лоренцо Музетти — 1:6, 6:1, 6:4.

В полуфинале Ходар одержал волевую победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:7, 6:4, 6:4.

Ходар выиграл 43 из 55 матчей в текущем сезоне.

Рафаэль закрепился в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте. В апреле он выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

Еще одним важным достижением Ходара стал выход в четвертьфинал на Ролан Гаррос.

На следующей неделе Ходар дебютирует в топ-15.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.74, победу Ходара букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: на этой неделе Ходар подтвердил, что способен бороться за титулы не только на грунте, но и на харде. Несмотря на внушительный опыт Фрица, считаем, что сейчас опасно ставить против талантливого и очень упертого испанца. Вероятно, этот финал очень понравится нейтральным зрителям.

1.98 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Фриц — Ходар принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.