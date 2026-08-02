Представительница Узбекистана Камилла Рахимова сыграет против американки Винус Уильямс в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 2 августа, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
Рахимова
Камилла приехала на «тысячник» в Торонто в статусе 82-й ракетки мира.
Представительница Узбекистана неубедительно проводит сезон. Достаточно взглянуть на ее текущий баланс.
В этом году Рахимова провела 36 матчей — и на этом отрезке у нее 15 побед и 21 поражение.
За семь месяцев 24-летняя теннисистка выиграла лишь семь матчей на уровне основного тура.
В конце июля Рахимова не прошла квалификацию на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв 475-й ракетке мира Хезер Уотсон.
Уильямс
Винус в очередной раз попала сразу в основную сетку только благодаря wild card от организаторов турнира.
Американка занимает 664-е место в текущей версии рейтинга.
В текущем сезоне Уильямс провела девять матчей в одиночном разряде. Не так уж и мало для 46-летней теннисистки.
Но есть проблема: Винус пока не одержала ни одной победы.
Ранее в этом году Уияльмс не прошла первый круг в Окленде, Хобарте, на Australian Open, в Остине, Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде, Бад-Хомбурге и в Вашингтоне.
На «пятисотнике» в столице США экс-первая ракетка мира проиграла Анастасии Потаповой — 3:6, 3:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.28, победу Уильямс букмекеры предлагают за 3.62.
Прогноз: Рахимова действительно пока не впечатляет в этом году, но мы все равно сильно удивимся, если она не обыграет 46-летнюю американку.
Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой + тотал геймов меньше 20,5 за 2.09.