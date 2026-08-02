прогноз на финал турнира в Вашингтоне, ставка за 2.03

Американка Джессика Пегула сыграет против филиппинки Александры Эалы в финале турнира WTA 500 в Вашингтоне (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Пегула

Джессика попала в число первых четырех сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче американская теннисистка отдала сет польке Магдалене Френх, но камбэк получился чересчур эффектным — 3:6, 6:3, 6:0.

В четвертьфинале Пегула одержала победу над россиянкой Анной Калинской — 6:3, 7:5.

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В полуфинале третья ракетка мира остановила еще одну представительницу России — Диану Шнайдер (7:5, 6:4).

Пегула четвертый раз в сезоне вышла в финал. Ранее в этом году она выиграла «тысячник» в Дубае и «пятисотник» в Чарлстоне. На турнире в Берлине американка уступила в решающем матче Линде Носковой.

Пегула выиграла 38 из 47 матчей в этом году. Конкретно на харде у нее 22 победы в 26 матчах.

Эала

Александра в первом раунде одержала волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира китаянкой Циньвэнь Чжэн.

Филиппинская теннисистка неудачно провела первый сет, но камбэк получился весьма эффектным — 4:6, 6:4, 6:1.

Во втором круге Эала выиграла у прошлогодней чемпионки вашингтонского «пятисотника» Лейлы Фернандес — 6:2, 7:6. Во втором сете Алекс отыгралась со счета 1:5.

В четвертьфинале Эала одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной — 6:3, 6:4. В этом матче она шестой раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10.

В полуфинале 21-летняя филиппинка выиграла у экс-первой ракетки мира Наоми Осаки — 6:4, 6:2.

Эала провела 53 матча в этом году. На этом отрезке у нее 35 побед и 18 поражений. На харде у нее тоже положительный баланс — 19 побед и восемь поражений.

Эала второй раз в карьере вышла в финал на уровне основного тура. В прошлом сезоне она проиграла Майе Джойнт в финале травяного турнира в Истборне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.60, победу Эалы букмекеры предлагают за 2.33.

Прогноз: в этом году Эала уже семь раз побеждала соперниц из топ-20. Это чересчур хорошая статистика для 21-летней теннисистки. Но при этом мы все равно не уверены, сможет ли она обыграть опытнейшую американку.

Их единственная встреча состоялась весной 2025-го на «тысячнике» в Майами и завершилась победой Пегулы со счетом 7:6, 5:7, 6:3.

2.03 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Пегула — Эала принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.