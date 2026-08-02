Лютова проиграет в финале турнира в Мемфисе?

прогноз на финал турнира в Мемфисе, ставка за 1.92

Россиянка Кристина Лютова сыграет против чешки Дарьи Видмановой в финале турнира WTA 250 в Мемфисе (США). Матч пройдет 2 августа, начало — в 20:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Лютова

Кристина вышла в финал на своем первом в карьере турнире на уровне основного тура.

В первом раунде она встречалась с Екатериной Александровой, которая не смогла завершить матч из-за плохого самочувствия, спровоцированного жарой.

Лютова вела 7:6, 4:6, 5:4, когда Александрова отказалась от продолжения борьбы.

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Во втором круге россиянка совершила камбэк в матче против австралийки Майи Джойнт — 3:6, 6:3, 6:3.

Еще одним сюрпризом стала победа Кристины над американкой Кэти Макнелли — 6:3, 6:4. Во втором сете она отыгралась со счета 0:4.

В полуфинале Лютова выиграла у представительницы США Эльвины Калиевой — 7:5, 6:1.

С учетом квалификации Лютова провела в Мемфисе уже пять матчей. В единственном отборочном раунде она обыграла Марию Козыреву — 6:3, 2:6, 7:6.

Лютовой 16 лет, в текущей версии рейтинга она занимает 229-е место. Ранее в этом году Кристина выиграла три турнира ITF, благодаря чему дебютировала в топ-250.

Лютова выиграла 32 из 36 матчей в текущем сезоне.

Видманова

Дарья тоже впервые в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

В первом круге чешская теннисистка выиграла у испанки Марины Бассольс Риберы — 6:2, 3:6, 6:4.

Во втором раунде Видманова одержала уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале ее соперницей была американка Кэти Волынец — 6:4, 6:7, 6:1.

В полуфинале 23-летняя чешка выиграла у мексиканки Ренаты Сарасуа — 6:3, 6:3.

Видманова выиграла 32 из 50 матчей в текущем сезоне. Эту неделю она проводит в статусе 114-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лютову в этом матче можно поставить за 2.03, победу Видмановой букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: несмотря на все подвиги Лютовой, считаем, что для финала оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Сложно сказать, справится ли 16-летняя россиянка с давлением в решающем матче.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Лютова — Видманова принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.