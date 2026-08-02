Сможет ли Блинкова пройти первый круг в Торонто?

прогноз на матч первого круга турнира в Торонто, ставка за 2.32

Россиянка Анна Блинкова сыграет против словачки Ребекки Шрамковой в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 2 августа, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

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Шрамкова

Ребекка попала в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.

В единственном отборочном матче она выиграла у таиландской теннисистки Мананчаи Савангкаев — 6:1, 6:4.

На «пятисотнике» в Вашингтоне словацкая теннисистка тоже прошла квалификацию, но в первом круге проиграла индонезийке Джанис Тьен.

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Шрамкова провела 39 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 20 побед и 19 поражений.

При этом важно уточнить, что до сих пор она выиграла лишь два матча на уровне основного тура.

Несколько лет назад Шрамкова была близка к дебюту в топ-30. В текущей версии рейтинга она занимает 141-е место.

Блинкова

Анна по итогам первой половины сезона тоже оказалась за пределами топ-100.

В «живом» рейтинге российская теннисистка занимает 108-ю строчку.

У Блинковой пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 17 побед и 23 поражения.

Как и Шрамкова, она тоже попала в основную сетку «тысячника» в Торонто через квалификацию. В единственном отборочном матче Анна одержала победу над Хезер Уотсон — 6:2, 7:5.

Перед этим Блинкова не прошла первый круг на турнирах в Афинах и Праге, проиграв Александре Соснович и Саре Бейлек соответственно.

В этом году Блинкова до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в этом матче — и на Шрамкову, и на Блинкову в этом матче можно поставить за 1.91.

Прогноз: оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Здесь действительно сложно спрогнозировать, в чью пользу завершится матч.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Шрамкова — Блинкова принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.