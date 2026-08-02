Россиянка Анна Блинкова сыграет против словачки Ребекки Шрамковой в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 2 августа, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.
Шрамкова
Ребекка попала в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.
В единственном отборочном матче она выиграла у таиландской теннисистки Мананчаи Савангкаев — 6:1, 6:4.
На «пятисотнике» в Вашингтоне словацкая теннисистка тоже прошла квалификацию, но в первом круге проиграла индонезийке Джанис Тьен.
Шрамкова провела 39 матчей в текущем сезоне. Сейчас у нее 20 побед и 19 поражений.
При этом важно уточнить, что до сих пор она выиграла лишь два матча на уровне основного тура.
Несколько лет назад Шрамкова была близка к дебюту в топ-30. В текущей версии рейтинга она занимает 141-е место.
Блинкова
Анна по итогам первой половины сезона тоже оказалась за пределами топ-100.
В «живом» рейтинге российская теннисистка занимает 108-ю строчку.
У Блинковой пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 17 побед и 23 поражения.
Как и Шрамкова, она тоже попала в основную сетку «тысячника» в Торонто через квалификацию. В единственном отборочном матче Анна одержала победу над Хезер Уотсон — 6:2, 7:5.
Перед этим Блинкова не прошла первый круг на турнирах в Афинах и Праге, проиграв Александре Соснович и Саре Бейлек соответственно.
В этом году Блинкова до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в этом матче — и на Шрамкову, и на Блинкову в этом матче можно поставить за 1.91.
Прогноз: оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Здесь действительно сложно спрогнозировать, в чью пользу завершится матч.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.