Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Теренса Атмана в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Атман
Теренс на прошлой неделе прошел один раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне.
В столице США французский теннисист одержал сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.
Атман неубедительно проводит текущий сезон.
Здесь достаточно посмотреть на его результаты. У француза пока отрицательный баланс — 13 побед и 21 поражение.
В этом году Атман уже 12 раз проигрывал в стартовом матче.
Но также стоит обратить внимание, что главные успехи Теренса в этом сезоне связаны с хардом на открытых кортах. В первой половине сезона он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько и выиграл три матча на «Мастерсе» в Майами.
Дрейпер
Джек готовится предпринять еще одну попытку возвращения в тур после травмы.
«За последний год я ни разу не чувствовал себя так хорошо, как сейчас», — сказал британец незадолго до своего первого матча в Вашингтоне.
Уже на следующий день после столь бодрого заявления Дрейпер сообщил о том, что вынужден сняться с турнира в столице США из-за травмы левой руки, которая начала беспокоить его еще в прошлом году.
Сложно сказать, выйдет ли Джек на корт в Монреале, но он как минимум продолжает сохранять оптимизм: «Самым большим вызовом для меня стало принять происходящее и набраться терпения, но я знаю, что я все ближе к тому месту, где хочу быть».
В этом году Дрейпер провел пока лишь 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.
Весной британец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в июне добрался до полуфинала в Истборне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 2.94, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: сейчас невозможно оценить готовность Дрейпера к предстоящему матчу, поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода. Но вполне вероятно, что француз воспользуется проблемами соперника.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.