Сможет ли Дрейпер пройти первый круг в Монреале?

прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 1.92

Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Теренса Атмана в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Атман

Теренс на прошлой неделе прошел один раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне.

В столице США французский теннисист одержал сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.

Атман неубедительно проводит текущий сезон.

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Здесь достаточно посмотреть на его результаты. У француза пока отрицательный баланс — 13 побед и 21 поражение.

В этом году Атман уже 12 раз проигрывал в стартовом матче.

Но также стоит обратить внимание, что главные успехи Теренса в этом сезоне связаны с хардом на открытых кортах. В первой половине сезона он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Акапулько и выиграл три матча на «Мастерсе» в Майами.

Дрейпер

Джек готовится предпринять еще одну попытку возвращения в тур после травмы.

«За последний год я ни разу не чувствовал себя так хорошо, как сейчас», — сказал британец незадолго до своего первого матча в Вашингтоне.

Уже на следующий день после столь бодрого заявления Дрейпер сообщил о том, что вынужден сняться с турнира в столице США из-за травмы левой руки, которая начала беспокоить его еще в прошлом году.

Сложно сказать, выйдет ли Джек на корт в Монреале, но он как минимум продолжает сохранять оптимизм: «Самым большим вызовом для меня стало принять происходящее и набраться терпения, но я знаю, что я все ближе к тому месту, где хочу быть».

В этом году Дрейпер провел пока лишь 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.

Весной британец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, а в июне добрался до полуфинала в Истборне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 2.94, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: сейчас невозможно оценить готовность Дрейпера к предстоящему матчу, поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода. Но вполне вероятно, что француз воспользуется проблемами соперника.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Атман — Дрейпер принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.