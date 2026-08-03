прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 1.97

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:45 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Хуркач

Хуберт пока ни разу не играл после Уимблдона, на котором он прошел три раунда.

На британском мэйджоре польскому теннисисту откровенно не повезло: ему не удалось завершить матч 1/8 финала против Яна-Леннарда Штруффа из-за болей в спине.

В середине июля Хуркач планировал сыграть на грунтовом турнире в Эшториле, но в итоге решил не спешить с возвращением на корт.

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Хуркач провела 35 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 18 побед и 17 поражений.

При этом стоит обратить внимание, что у него пока отрицательный баланс на харде — пять побед и восемь поражений. Его текущая серия поражений на твердом покрытии составляет уже семь матчей.

Гирон

Маркос попал в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.

В единственном отборочном матче он одержал волевую победу над испанцем Пабло Льямасом Руисом — 2:6, 6:3, 6:1.

На «пятисотнике» в Вашингтоне Гирон тоже прошел квалификацию. Правда, в основной сетке он сразу проиграл 17-летнему Крузу Хьюитту, сыну экс-первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта.

Нр при этом свои лучшие результаты в сезоне Гирон демонстрировал именно на харде.

В начале года американец дошел до полуфинала на турнирах в Гонконге и Окленде. Кроме того, в марте он остановился в шаге от победы на престижном «челленджере» в Финиксе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.52, победу Гирона букмекеры предлагают за 2.52.

Прогноз: Хуркач выиграл четыре предыдущих матча против Гирона. Однако учитывая заметный спад в его карьере, мы не уверены, что поляк продлит серию побед над американцем. В данном случае есть смысл взять ставку без учета исхода.

1.97 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Хуркач — Гирон принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.