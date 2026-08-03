прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 1.92

Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Мартина Дамма в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 4 августа, начало — в 03:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Дамм

Мартин попал в основную сетку канадского «тысячника» через квалификацию.

В единственном отборочном матче американский теннисист одержал победу над португальцем Энрике Рошей — 6:3, 7:6.

На «пятисотнике» в Вашингтоне Дамм тоже прошел квалификаци, после чего, правда, проиграв в первом круге Бену Шелтону. Но в целом он достойно провел матч против соперника из топ-10.

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Дамм сыграл 49 матчей в текущем сезоне. Сейчас у него 29 побед и 20 поражений.

На уровне основного тура лучшим результатом Дамма в этом году пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

Циципас

Стефаносу тоже пришлось играть в квалификации монреальского «Мастерса».

Грек одержал победу над 831-й ракеткой мира Киганом Райсом — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Циципас проиграл австралийцу Алексу Де Минору на старте «пятисотника» в Вашингтоне.

Это был его первый матч после победы на грунтовом турнире в Бостаде, благодаря которой он снова находится рядом с топ-50.

Среди лучших результатов Циципаса на харде в этом сезоне — четвертьфинал на «пятисотнике» в Дохе и третий круг в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дамма в этом матче можно поставить за 2.64, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: вероятно, Дамм как минимум создаст интригу в предстоящем матче. Мы не уверены, что Циципас подтвердит статус фаворита. Грека ждет непростая игра, в которой теннисистам может понадобиться и третий сет, и хотя бы один тай-брейк.

1.92 Тотал геймов больше 25,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Дамм — Циципас позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.