Сможет ли Монфис пройти первый круг в Монреале?

прогноз на матч первого круга Мастерса в Монреале, ставка за 1.97

Француз Гаэль Монфис сыграет против поляка Камиля Майхшака в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 4 августа, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Майхшак

На прошлой неделе Камиль прошел один раунд на «пятисотнике» в Вашингтоне.

В столице США польский теннисист одержал победу над Томми Полом, после чего проиграл Тейлору Фрицу.

Это был первый турнир Майхшака после Уимблдона, на котором он не смог пройти второй круг, уступив Закари Свайде.

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Главным успехом поляка в этом году пока остается победа в Хертогенбосе.

На нидерландском турнире Майхшак выиграл у Феликса Оже-Альяссима, Даниила Медведева и Алекса Де Минора.

Майхшак провел 33 матче в текущем сезоне. На этом отрезке у него 18 побед и 15 поражений.

На харде у Камиля пока отрицательный баланс — восемь побед и девять поражений. Но также важно уточнить, что в начале года он дошел до четвертьфинала в Брисбене и выиграл два матча на «Мастерсе» в Майами.

Монфис

Гаэль свалился за пределы топ-300, но ему не пришлось участвовать в квалификации, чтобы попасть в основную сетку.

Вместо этого организаторы, помня о том, что он проводит последний сезон в карьере, предоставили французу wild card.

Монфис сыграл пока лишь 10 матчей в этом году. Сейчас у него три победы и семь поражений.

Свой предыдущий матч 39-летний француз провел в конце мая, когда проиграл Юго Гастону в первом круге Ролан Гаррос.

В первой половине сезона Монфис прошел первый раунд в Акапулько, Индиан-Уэллс и Монте-Карло, обыграв Дамира Джумхура, Алексиса Галарно и Таллона Грикспора соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Майхшака в этом матче можно поставить за 1.29, победу Монфиса букмекеры предлагают за 3.58.

Прогноз: Монфис обязательно порадует зрителей яркими розыгрышами, но ожидать от него чего-то большего уже не стоит. Вероятно, поляк одержит уверенную победу над французским теннисистом.

1.97 Победа Майхшака + тотал геймов меньше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Майхшак — Монфис принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Майхшака + тотал геймов меньше 22,5 за 1.97.