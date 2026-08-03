Россиянка Людмила Самсонова сыграет против индонезийки Джанис Тьен в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
Тьен
Джанис на прошлой неделе прошла один раунд на турнире в Вашингтоне.
На «пятисотнике» в столице США индонезийская теннисистка одержала уверенную победу над словачкой Ребеккой Шрамковой, после чего уступила Анне Калинской (6:1, 3:6, 6:7).
Тьен занимает 36-е место в текущей версии рейтинга WTA.
При этом она продолжает оставаться в топ-40 во многом благодаря своим успехам во второй половине прошлого сезона.
Текущий сезон 24-летняя индонезийка проводит, мягко говоря, неубедительно.
В этом году Тьен выиграла лишь 14 из 34 матчей. До сих пор она смогла пройти дальше второго круга только на турнире в Дубае.
Ну и важно обратить внимание, что в 2026-м Тьен уже 11 раз проигрывала в стартовом матче.
Самсонова
Людмила тем временем наконец-то преодолела сложнейший период. Такой вывод напрашивается по итогам недавних турниров.
На прошлой неделе российская теннисистка прошла два раунда на «пятисотнике» в Вашингтоне.
В столице США Самсонова выиграла у американки Мэдисон Киз и китаянки Синьюй Ван, после чего уступила Диане Шнайдер.
Кроме того, в начале июля Самсонова дошла до третьего круга на Уимблдоне. Да, ей не удалось защитить прошлогодний четвертьфинал, но на фоне ее предыдущих результатов в текущем сезоне это тоже можно назвать прорывом.
У Самсоновой пока отрицательный баланс в этом году — 12 побед и 18 поражений. На харде она выиграла шесть матчей из 15-ти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьен в этом матче можно поставить за 2.52, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: Людмила уже дважды обыгрывала индонезийку в этом сезоне.
В феврале Самсонова разгромила Тьен на харде в Абу-Даби, а в апреле — на грунте в Мадриде.
Несмотря на то, что с ней ни в чем нельзя быть уверенным, считаем, что россиянка продлит серию побед над Тьен.
Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой + тотал геймов больше 18,5 за 2.08.