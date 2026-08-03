прогноз на матч первого круга турнира в Торонто, ставка за 2.08

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против индонезийки Джанис Тьен в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 3 августа, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Тьен

Джанис на прошлой неделе прошла один раунд на турнире в Вашингтоне.

На «пятисотнике» в столице США индонезийская теннисистка одержала уверенную победу над словачкой Ребеккой Шрамковой, после чего уступила Анне Калинской (6:1, 3:6, 6:7).

Тьен занимает 36-е место в текущей версии рейтинга WTA.

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При этом она продолжает оставаться в топ-40 во многом благодаря своим успехам во второй половине прошлого сезона.

Текущий сезон 24-летняя индонезийка проводит, мягко говоря, неубедительно.

В этом году Тьен выиграла лишь 14 из 34 матчей. До сих пор она смогла пройти дальше второго круга только на турнире в Дубае.

Ну и важно обратить внимание, что в 2026-м Тьен уже 11 раз проигрывала в стартовом матче.

Самсонова

Людмила тем временем наконец-то преодолела сложнейший период. Такой вывод напрашивается по итогам недавних турниров.

На прошлой неделе российская теннисистка прошла два раунда на «пятисотнике» в Вашингтоне.

В столице США Самсонова выиграла у американки Мэдисон Киз и китаянки Синьюй Ван, после чего уступила Диане Шнайдер.

Кроме того, в начале июля Самсонова дошла до третьего круга на Уимблдоне. Да, ей не удалось защитить прошлогодний четвертьфинал, но на фоне ее предыдущих результатов в текущем сезоне это тоже можно назвать прорывом.

У Самсоновой пока отрицательный баланс в этом году — 12 побед и 18 поражений. На харде она выиграла шесть матчей из 15-ти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьен в этом матче можно поставить за 2.52, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Людмила уже дважды обыгрывала индонезийку в этом сезоне.

В феврале Самсонова разгромила Тьен на харде в Абу-Даби, а в апреле — на грунте в Мадриде.

Несмотря на то, что с ней ни в чем нельзя быть уверенным, считаем, что россиянка продлит серию побед над Тьен.

2.08 Победа Самсоновой + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Тьен — Самсонова принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой + тотал геймов больше 18,5 за 2.08.