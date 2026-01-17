Tennis.com рассказывает о главных интригах женского турнира Australian Open.

Если бы главной целью был просто выход в финал, Арина Соболенко была бы безоговорочным фаворитом австралийского мэйджора. На предыдущих 12-ти «Шлемах» она шесть раз играла в решающем матче. С начала 2023 года белоруска выиграл три из шести финалов на уровне «Больших шлемов».

Это редкий случай, когда теннисистка удерживает звание первой ракетки мира 65 недель подряд, но при этом проигрывает большие матчи так же часто, как и выигрывает.

В Мельбурне Соболенко переживала оба сценария: в 2023 и 2024 годах она забрала титул, а в прошлом году потерпела обидное поражение от Мэдисон Киз в финале.

Почти нет сомнений в том, что Арина снова как минимум доберется до решающих стадий турнира. Но кто составит ей компанию?

Первая четверть

В 2026 году Соболенко пока выглядит спокойной и собранной, и на то есть причины. Она завершила 2025-й победой на US Open, а этот сезон начала с титула в Брисбене, где не отдала ни сета и обошлась без нервных срывов.

В сетке Арины нет никого, кто заставил бы ее паниковать, но при этом есть пара соперниц, доставлявших ей проблемы в прошлом.

Арина Соболенко globallookpress.com

Потенциальная соперница в третьем круге — Эмма Радукану, которая чуть не обыграла Соболенко в Цинциннати прошлым летом.

В 1/8 финала — возможная встреча с Кларой Таусон, которая обыграла ее прошлой зимой в Дубае.

А вот Жасмин Паолини, которая может оказаться на ее пути в четвертьфинале, не выглядит серьезной угрозой: Соболенко выиграла пять последних матчей против итальянки, при этом не отдав ни сета.

Темная лошадка

Марта Костюк. Украинка подходит к турниру после финала в Брисбене, где по пути обыграла трех соперниц из топ-10. Она может встретиться с Паолини.

Прогноз: Соболенко выйдет в полуфинал.

Вторая четверть

С момента их первой встречи в 2023 году противостояние Коко Гауфф и Мирры Андреевой казалось обреченным стать главным в женском туре. Пока что до этого не дошло: в 2025-м обе теннисистки переживали взлеты и падения, к тому же американка пока ни разу не проиграла россиянке. Но им всего 21 и 18 лет соответственно, то есть у них еще уйма времени, чтобы оставить в тени всех остальных.

На этом турнире Мирра и Коко попали в одну секцию. Увидим ли мы их пятую встречу в четвертьфинале?

Мирра Андреева globallookpress.com

На стороне Гауфф находятся три сеяные: Эмма Наварро, Каролина Мухова и Маркета Вондроушова.

С поправкой на постоянные проблемы со здоровьем, Мухова выглядит самой опасной из этой тройки. Она уже доходила здесь до полуфинала, а на прошлой неделе повторила этот результат в Брисбене.

Андреевой же досталась зубодробительная сетка. Уже в первом круге — потенциально тяжелый матч с Донной Векич, следом — Мария Саккари.

Кроме того, в одной половине с 18-летней россиянкой:

Элина Свитолин а, только что выигравшая титул в Окленде;

Диана Шнайдер, полуфиналистка турнира в Аделаиде (правда, здесь она проиграла Мирре, взяв лишь пять геймов);

Даяна Ястремская, бывшая полуфиналистка Australian Open.

Wild Card

Винус Уильямс. 45-летняя легенда начала сезон с двух поражений. На старте австралийского мэйджора она попытается обыграть 68-ю ракетку мира Ольги Данилович. Победительница этого матча может выйти на Гауфф.

Винус Уильямс globallookpress.com

Матчи первого круга, которые стоит посмотреть

Маркета Вондроушова — Хейли Баптист

Александра Эала — Алисия Паркс

Диана Шнайдер — Барбора Крейчикова

Мирра Андреева — Дона Векич

Потенциальный хит второго круга: Гауфф против Уильямс

Прогноз: Гауфф выйдет в полуфинал.

Третья четверть

Три американки, три высоких номера посева, три претендентки на титул. Речь идет об Аманде Анисимовой, Джессике Пегуле и Мэдисон Киз. Последняя — действующая чемпионка турнира, но Пегула и Анисимова тоже не раз добирались здесь до четвертьфиналов.

Все они находятся в противоположной от Соболенко половине сетки, и у каждой есть шанс встретиться с ней в финале. Но для начала им, скорее всего, придется разбираться друг с другом.

Киз и Пегула попали в верхнюю часть этой секции.

Киз в третьем круге может встретиться с 22-й сеяной Лейлой Фернандес.

Мэдисон Киз globallookpress.com

Пегулу ждет потенциальный матч второго круга против соотечественницы Маккартни Кесслер, а в третьем круге маячит встреча с Паулой Бадосой.

Анисимова тем временем находится в одиночестве в нижней части секции. Рядом с ней стоит выделить чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин, 24-ю сеяную Елену Остапенко и Линду Носкову.

В прошлом году Анисимова с трудом обыграла чешку в трех сетах в полуфинале Уимблдона.

Матч первого круга, который стоит посмотреть

Каролина Плишкова — Слоан Стивенс. Эта вывеска заставит нас почувствовать себя так, словно на дворе снова начало первого президентского срока Трампа (золотые времена для обеих).

Прогноз: Пегула выйдет в полуфинал.

Четвертая четверть

Ига Свентек и Елена Рыбакина разведены по разным сторонам нижней четверти. Ни одна из них не подходит к турниру на пике формы или с длинной победной серией, но они — чемпионки «Шлемов» и редко выпадают из топ-5.

Свентек никогда не доходила до финала в Мельбурне, но в этом году у нее должна быть особая мотивация: это ее первый шанс оформить карьерный «Большой шлем». Она наверняка рада, что помогла Польше выиграть первый в истории United Cup, но вряд ли довольна собственной игрой. Форхенд польки откровенно сбоил в проигранных матчах против Гауфф и Белинды Бенчич. Сеяные в её половине — Наоми Осака, Людмила Самсонова и Анна Калинская. Любая из них (или все сразу) способны потрепать Иге нервы.

Ига Свентек globallookpress.com

Рыбакина завершила 2025 год на мажорной ноте, выиграв Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде. Три года назад она уже играла в финале Australian Open. На прошлой неделе Елена дошла до четвертьфинала в Брисбене. В первых раундах у нее вряд ли будут проблемы, тогда как в 1/8 финала чемпионку Уимблдона-2022 может ждать серьезная проверка в лице Белинды Бенчич. Швейцарка подходит к турниру — она выиграла девять матчей из десяти на недавнем командном турнире United Cup.

Матчи первого круга, которые стоит посмотреть

Белинда Бенчич -. Кэти Бултер

Людмила Самсонова — Лаура Зигемунд

Прогноз: Рыбакина выйдет в полуфинал.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Итоговый прогноз

Соболенко в полуфинале одержит победу над Гауфф, а Рыбакина обыграет Пегулу.

В финале Соболенко выиграет у Рыбакиной.