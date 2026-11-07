прогноз на матч 11-го тура Серии А, ставка за 2.10

8 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Фиорентина»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Фиорентина» занимает 16-е место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи, 6 поражений.

Последние матчи: «фиалки» в гостевом матче десятого тура одержали победу над командой «Сассуоло» (4:2). В составе победителей по голу забили Виктор Вальдепеньяс, Матео Пеллегрино, Алью Нжие, Франко Мастантуоно.

Не сыграют: предстоящую встречу из-за травм пропустят Марин Понграчич, Фабиано Паризи и Рикардо Соттиль.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Фиорентина» тяжело даётся нынешний сезон Серии А. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 15:23. В последних встречах команда Паоло Ваноли чередовала неудачные результаты с более успешными. После поражения от «Интера» (1:2) и ничьей с «Аталантой» (2:2) «фиолетовые» взяли верх над «Сассуоло» (4:2). Атака постепенно набирает обороты, однако оборона остаётся слабым местом коллектива. Чтобы выбраться из нижней части таблицы, флорентийцам необходимо прибавлять в надёжности у своих ворот.

«Ювентус»

Турнирное положение: в итальянском первенстве «Ювентус» занимает 7-е место, набрав 17 пунктов: 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения.

Последние матчи: туринский клуб в 10-м туре Серии А одержал победу над «Наполи» (2:0). В составе «Ювентуса» во втором тайме голы забили Джереми Бога и Керим Алайбегович.

Не сыграют: «Ювентусу» тоже не смогут помочь ряд ключевых игроков: из строя команды выбыли Мануэль Локателли, Кефрен Тюрам, Кенан Йылдыз, Франсишку Консейчау, Николас Гонсалес, Камиль Грабара.

Состояние команды: В последних матчах «старая синьора» чередовала победы с поражениями. После неудач в играх с «Лацио» (0:3) и «Дженоа» (0:2) туринцы сумели обыграть «Лечче» (2:0) и «Наполи» (2:0). Победа над неаполитанцами стала важным успехом, однако команде необходимо продолжать набирать очки, чтобы включиться в борьбу за места в верхней части таблицы.

На что ставят в матче Фиорентина — Ювентус Букмекерские коэффициенты на матч Фиорентина — Ювентус: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Фиорентина» занимает 16-е место в чемпионате Италии

«Ювентус» занимает 7-е место в чемпионате Италии

Соперники в этом сезоне ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ювентус» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Фиорентины» — 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.02.

Прогноз: Туринцы выглядят предпочтительнее, несмотря на кадровые проблемы. «Фиорентина» постепенно улучшает результаты, но по-прежнему не может похвастаться надёжной игрой в обороне. В девяти из десяти матчей чемпионата флорентийцы пропускали минимум два мяча. «Ювентус» же набрал хороший ход, одержав две победы подряд, и имеет достаточно ресурсов, чтобы воспользоваться слабостями хозяев. Поэтому предпочтение отдадим гостям.

2.10 Победа «Ювентуса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Фиорентина» — «Ювентус» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.10.

Прогноз: «Ювентус» вряд ли станет форсировать события, поскольку на выезде туринцам важно прежде всего добиться положительного результата. «Фиорентина» после серии неудач также постарается действовать осторожнее, чтобы избежать очередной потери очков. Гости способны ограничить атакующие возможности соперника за счёт организованной игры в обороне. Поэтому матч вполне может пройти без обилия забитых мячей, а итоговый тотал не превысит трёх голов.

2.02 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Фиорентина» — «Ювентус» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.02.