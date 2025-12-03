«Манчестер Сити» вёл 5:1 на 54-й минуте, но еле унёс ноги от «Фулхэма», который был в сантиметрах от камбека против команды Гвардиолы. «Сити» уехал домой с победой, которая выглядит и героической, и тревожной одновременно.

Результат матча Фулхэм Лондон 4:5 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Эрлинг Холанд 17' 0:2 Тейьяни Рейндерс 37' 0:3 Филип Фоден 44' 1:3 Эмиль Смит-Роу 45+2' 1:4 Филип Фоден 48' 2:4 Алекс Айуоби 57' 3:4 Самуэль Чуквезе 73' 4:4 Самуэль Чуквезе 78' Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете ( Тимоти Кастань 46' ), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон, Сандер Берге, Саша Лукич ( Самуэль Чуквезе 46' ), Гарри Уилсон ( Кевин 82' ), Эмиль Смит-Роу, Алекс Айуоби, Рауль Хименес ( Джона Куси-Асаре 77' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Тейьяни Рейндерс ( Райан Шерки 82' ), Бернарду Силва, Жереми Доку ( Джон Стоунс 64' ), Эрлинг Холанд, Филип Фоден ( Натан Аке 90' ), Николас Гонсалес ( Савиньо 64' ), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтая карточка: Райан Шерки 90+5' (Манчестер Сити)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 6 Угловые удары 2 4 Офсайды 1 9 Фолы 7

Сюжет игры сначала казался до смешного прямолинейным. Уже на шестой минуте Эрлинг Холанн обязан был снимать вопрос о своём сотом голе в Премьер-лиге. Вышел один на один, пробил мимо Лено — и попал в штангу. На пару секунд показалось, что юбилей снова откладывается. Но нет. На семнадцатой минуте Доку разорвал фланг, прострелил, Рейндерс хитро пропустил мяч и Холанн уже бил не думая. Мяч прошёл под рукой Лено, а норвежцу хватило 111 матчей, чтобы добраться до сотни мячей — быстрее всех в истории АПЛ. Спокойная улыбка, руки в стороны, дежурные три очка, казалось, уже можно вписывать в таблицу.

Эрлинг Холанн празднует гол globallookpress.com

Дальше — классический образец того, как «Сити» умеет дожать, пока контролирует игру. Холанн выдал шикарный пас в стиле Бекхэма на ход Рейндерсу, тот забил второй мяч. Лено ошибся на выходе, Фоден оформил фирменный удар с левой в дальний, 3:0. И даже гол «Фулхэма» под конец тайма (смелый рывок Уилсона и красивый удар Смит-Роу) казался лишь декоративной деталью на фоне огромного превосходства гостей.

Тиджани Рейндерс забивает гол globallookpress.com

После перерыва всё продолжилось почти под копирку. Розыгрыш на третьего — Доку, пятка Холанна, Фоден — и снова мяч в сетке. Пятый гол получился рваным, сумбурным, с рикошетом, но абсолютно в духе Доку: отобрал, пробил, отпраздновал. На табло — 5:1, а на стадионе ощущение, что матч, по сути, закончился.

Жереми Доку с мячом globallookpress.com

«Фулхэм» моментально ответил, «Сити» повезло в концовке

Но «Сити» сильно ошибался, когда мысленно уже представлял воскресный матч с «Сандерлендом». Наоборот — в районе часа игры началась та часть вечера, ради которой такие матчи пересматривают годами.

Сначала Алекс Ивоби аккуратно пробил из-за штрафной, 2:5. Обычный гол утешения? Ничуть. Потому что следом вышел Саму Чуквуэзe и за двадцать минут поджёг «Квейвен Коттедж». Его первый мяч ВАР проверял почти вечность, но в итоге засчитал, 3:5. Второй — выстрел в касание после неудачного выноса Доннаруммы. 4:5, и домашняя арена «Фулхэма» уже буквально дрожит.

Гол Саму Чуквуэзе globallookpress.com

В этот момент казалось, что «Сити» вот-вот посыплется окончательно. Пеп сидел на скамейке злой, как в худшие времена, команда теряла ритм. Каждое касание сопровождалось громким рёвом, а каждая атака «Фулхэма» выглядела настоящей угрозой. Кульминацией стал уже момент уже в компенсированное время, когда история была почти написана. Джош Кинг бил в пустой угол, а Гвардиол вынес мяч с линии — спасительное касание, без которого в параллельной реальности счёт бы стал 5:5.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Победа, которая больше похожа на предупреждение

Итоговый результат записывает «Сити» в погоню за «Арсеналом» и подтверждает, что команда всё ещё может поддерживать темп, недоступный никому в лиге. Первые 55 минут были одним большим мастер-классом в атаке. Холанн, Рейндерс, Доку, Фоден — каждый сделал свой пласт работы идеально, будто и нет в этом ничего сложного.

Но оставшиеся полчаса — сувенир, который Пеп явно не захочет сохранять. Слишком много хаоса, слишком мало контроля, слишком лёгкие переходы для соперника. «Сити» пропускает много, нестабилен в простейших ситуациях и снова доводит игру до паники. «Мы просто пытались выжить», — сказал после матча Гвардиола. И это единственное описание второй части матча.

Важный факт: «Сити» остаётся в гонке и прибавляет лёгкую уверенность (ещё и Холанн поставил рекорд). Факт посерьёзнее: у Гвардиолы защита выглядит проблемно, а чемпионские амбиции легко разбиваются о такой недостаток. Зато те, кто оказался в этот день на «Крейвен Коттедж», точно увидели матч сезона, и, возможно, одну из самых зрелищных игр последних лет в АПЛ.