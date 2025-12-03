Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Манчестер Сити» вёл 5:1 на 54-й минуте, но еле унёс ноги от «Фулхэма», который был в сантиметрах от камбека против команды Гвардиолы. «Сити» уехал домой с победой, которая выглядит и героической, и тревожной одновременно.

Результат матча

ФулхэмЛондонФулхэм4:5Манчестер СитиМанчестер СитиМанчестер
0:1 Эрлинг Холанд 17' 0:2 Тейьяни Рейндерс 37' 0:3 Филип Фоден 44' 1:3 Эмиль Смит-Роу 45+2' 1:4 Филип Фоден 48' 2:4 Алекс Айуоби 57' 3:4 Самуэль Чуквезе 73' 4:4 Самуэль Чуквезе 78'
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кенни Тете (Тимоти Кастань 46'),  Йоаким Андерсен,  Кэлвин Бейсси,  Райан Сесеньон,  Сандер Берге,  Саша Лукич (Самуэль Чуквезе 46'),  Гарри Уилсон (Кевин 82'),  Эмиль Смит-Роу,  Алекс Айуоби,  Рауль Хименес (Джона Куси-Асаре 77')
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Йошко Гвардиол,  Рубен Диаш,  Тейьяни Рейндерс (Райан Шерки 82'),  Бернарду Силва,  Жереми Доку (Джон Стоунс 64'),  Эрлинг Холанд,  Филип Фоден (Натан Аке 90'),  Николас Гонсалес (Савиньо 64'),  Nico O'Reilly,  Матеус Нунес
Жёлтая карточка:  Райан Шерки 90+5' (Манчестер Сити)

Сюжет игры сначала казался до смешного прямолинейным.  Уже на шестой минуте Эрлинг Холанн обязан был снимать вопрос о своём сотом голе в Премьер-лиге.  Вышел один на один, пробил мимо Лено — и попал в штангу.  На пару секунд показалось, что юбилей снова откладывается.  Но нет.  На семнадцатой минуте Доку разорвал фланг, прострелил, Рейндерс хитро пропустил мяч и Холанн уже бил не думая.  Мяч прошёл под рукой Лено, а норвежцу хватило 111 матчей, чтобы добраться до сотни мячей — быстрее всех в истории АПЛ.  Спокойная улыбка, руки в стороны, дежурные три очка, казалось, уже можно вписывать в таблицу.

Эрлинг Холанн празднует гол
Эрлинг Холанн празднует гол globallookpress.com

Дальше — классический образец того, как «Сити» умеет дожать, пока контролирует игру.  Холанн выдал шикарный пас в стиле Бекхэма на ход Рейндерсу, тот забил второй мяч.  Лено ошибся на выходе, Фоден оформил фирменный удар с левой в дальний, 3:0.  И даже гол «Фулхэма» под конец тайма (смелый рывок Уилсона и красивый удар Смит-Роу) казался лишь декоративной деталью на фоне огромного превосходства гостей.

Тиджани Рейндерс забивает гол
Тиджани Рейндерс забивает гол globallookpress.com

После перерыва всё продолжилось почти под копирку.  Розыгрыш на третьего — Доку, пятка Холанна, Фоден — и снова мяч в сетке.  Пятый гол получился рваным, сумбурным, с рикошетом, но абсолютно в духе Доку: отобрал, пробил, отпраздновал.  На табло — 5:1, а на стадионе ощущение, что матч, по сути, закончился.

Жереми Доку с мячом
Жереми Доку с мячом globallookpress.com

«Фулхэм» моментально ответил, «Сити» повезло в концовке

Но «Сити» сильно ошибался, когда мысленно уже представлял воскресный матч с «Сандерлендом».  Наоборот — в районе часа игры началась та часть вечера, ради которой такие матчи пересматривают годами.

Сначала Алекс Ивоби аккуратно пробил из-за штрафной, 2:5.  Обычный гол утешения?  Ничуть.  Потому что следом вышел Саму Чуквуэзe и за двадцать минут поджёг «Квейвен Коттедж».  Его первый мяч ВАР проверял почти вечность, но в итоге засчитал, 3:5.  Второй — выстрел в касание после неудачного выноса Доннаруммы. 4:5, и домашняя арена «Фулхэма» уже буквально дрожит.

Гол Саму Чуквуэзе
Гол Саму Чуквуэзе globallookpress.com

В этот момент казалось, что «Сити» вот-вот посыплется окончательно.  Пеп сидел на скамейке злой, как в худшие времена, команда теряла ритм.  Каждое касание сопровождалось громким рёвом, а каждая атака «Фулхэма» выглядела настоящей угрозой.  Кульминацией стал уже момент уже в компенсированное время, когда история была почти написана.  Джош Кинг бил в пустой угол, а Гвардиол вынес мяч с линии — спасительное касание, без которого в параллельной реальности счёт бы стал 5:5.

Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола globallookpress.com

Победа, которая больше похожа на предупреждение

Итоговый результат записывает «Сити» в погоню за «Арсеналом» и подтверждает, что команда всё ещё может поддерживать темп, недоступный никому в лиге.  Первые 55 минут были одним большим мастер-классом в атаке.  Холанн, Рейндерс, Доку, Фоден — каждый сделал свой пласт работы идеально, будто и нет в этом ничего сложного.

Но оставшиеся полчаса — сувенир, который Пеп явно не захочет сохранять.  Слишком много хаоса, слишком мало контроля, слишком лёгкие переходы для соперника.  «Сити» пропускает много, нестабилен в простейших ситуациях и снова доводит игру до паники.  «Мы просто пытались выжить», — сказал после матча Гвардиола.  И это единственное описание второй части матча.

Календарь и таблица АПЛ

Важный факт: «Сити» остаётся в гонке и прибавляет лёгкую уверенность (ещё и Холанн поставил рекорд).  Факт посерьёзнее: у Гвардиолы защита выглядит проблемно, а чемпионские амбиции легко разбиваются о такой недостаток.  Зато те, кто оказался в этот день на «Крейвен Коттедж», точно увидели матч сезона, и, возможно, одну из самых зрелищных игр последних лет в АПЛ.