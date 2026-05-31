В матче за третье место чемпионата мира Канада встретится с Норвегией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 31 мая. Начало матча — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — Норвегия с коэффициентом для ставки за 1.97.
Канада
Путь к плей-офф: Канада закончила общий этап в качестве лидера группы В, заработав 20 очков и на 5+ пунктов оторвавшись от ближних конкурентов.
Последние матчи: В последних матчах групповой стадии Канада переехала Словакию (5:1) и на морально-волевых вытащила игру против Чехии (3:1).
В центральном матче четвертьфинала команда Миши Донскова не оставила шансов сборной США (4:0). В полуфинале «кленовые листья» уступили Финляндии (2:4).
Не сыграют: Эван Бушар
Состояние команды: Сборная Канады сформировала мощный состав из энхаэловцев — включая звезд первой величины — ради первого золота чемпионата мира с 2023 года.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
Однако за уверенной групповой стадией и разгромом США последовал провал, обрушивший желания «кленовых». Недавнее поражение от финнов стало для канадцев первым на турнире. Во второй раз на этом ЧМ коллектив Донскова пропустил больше 3 голов.
Норвегия
Путь к плей-офф: На групповой стадии Норвегия заработала 15 очков, с которыми обосновалась на 2-й строчке в таблице, на 2 турнирных пункта обогнав 3-ю Чехию.
Последние матчи: Во второй половине группового этапа Норвегия поочередно разобралась со Швецией (3:2), Чехией (4:1) и Данией (4:3, от).
В четвертьфинальной игре команда Петтера Торесена установила скромный победный результат над Латвией (2:0). За шаг до финала норвежцы потерпели крупное поражение от Швейцарии (0:6).
Не сыграют: У Норвегии потерь нет.
Состояние команды: На турнире в Цюрихе и Фрибурге сборная Норвегии проделала классический путь андердога, который за счет самоотдачи добрался до стадии борьбы за медали.
Попадание в топ-4 — безусловный шаг вперед для скромного скандинавского коллектива. В девяти матчах норвежцы добились шести побед. Четырежды команда Торесена отмечалась 4+ заброшенными шайбами.
Статистика для ставок
- Канада победила в 18 личных встречах из 19 последних
- Канада забивала 4 шайбы или более в 5 личных встречах из 6 последних
- В 6 личных встречах из 8 последних было забито 5 или менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.09, ничья — в 11.5, а победа Норвегии — в 19.0.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.51, на тотал меньше 5.5 — за 2.43.
Прогноз: На групповом этапе Норвегия дала канадцам бой, но встреча, предполагающая борьбу за медали — это немного другая история. Даже в матче за бронзу неудовлетворенные «кленовые» наверняка выложатся на максимум и с запасом обеспечат результат.
Ставка: Канада победит с форой -3.5 за 1.97.
Прогноз: Вторую эпичную встречу против Канады в рамках одного турнира норвежцы едва ли организуют. Канада продемонстрирует тотальное превосходство и выключит из игры атакующую линию скандинавской команды.
Ставка: Индивидуальный тотал Норвегии меньше 1.5 за 1.75.