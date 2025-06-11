Винисиус снова забил при Анчелотти: Бразилия обыграла Парагвай и пробилась на Чемпионат Мира

У команды Карло Анчелотти по-прежнему нет лёгкости в атаке, но есть самое важное — контроль, результат и Винисиус Жуниор. Минимальной домашней победы над Парагваем хватило, что гарантировать участие Бразилии на Чемпионате Мира через год.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Бразилия — Парагвай 1:0 Гол: 1:0 Винисиус Жуниор (44') Бразилия: Алисон, Вандерсон (Данило, 89'), Маркос Маркиньос, Алешандро Рибейро, Алекс Сандро (Лукас Бералдо, 74'), Бруно Гимарайнс, Каземиро, Рафаэл Диас, Матеус Кунья (Жерсон, 79'), Габриэл Мартинелли, Винисиус Жуниор (Ришарлисон, 78') Парагвай: Роберто Хуниор Фернандес, Хуниор Алонсо (Gonzalo Sandez, 86'), Омар Альдерете, Густаво Гомес, Хуан Хосе Касерес, Мигель Альмирон (Каку, 86'), Диего Гомес (Анхель Ромеро, 61'), Матиас Вильясанти (Дамиан Бобадилья, 61'), Андрес Кубас, Антонио Санабрия (Gabriel Avalos, 70'), Хулио Энсисо Предупреждения: Хуниор Алонсо (6'), Винисиус Жуниор (28'), Бруно Гимарайнс (45 + 3')

Никакой феерии, никакой «жога бонита», никаких брызг огня в штрафной — и всё же Бразилия уже на чемпионате мира. Путь «Селесао» к мундиалю-2026 в какой-то момент выглядел непредсказуемо извилистым: смена тренера, серия неудач, размытая атакующая структура. Но победа над Парагваем (1:0) в Сан-Паулу, пусть и минимальная, стала именно тем, чем должна была стать — поворотной точкой. Эпизодом, где всё встало на свои места.

Анчелотти побеждает без блеска

Карло Анчелотти едва пришёл — и сразу поставил подпись под одной из самых ожидаемых задач: вывод команды на чемпионат мира. Да, это только формальность для страны, которая выигрывала его пять раз. Но формальность оказалась совсем не формальной. Игра с Эквадором, где не случилось ни голов, ни движения, ни огня, вызвала множество вопросов. С Парагваем — стало понятнее: команда ищет баланс. Где-то — слишком медленно, где-то — слишком аккуратно, но уверенно.

Бразилия — Парагвай gettyimages.com

Итальянец сделал сразу три изменения в составе, вернув в старт Рафинью, усилив взаимодействие на фланге. У «Селесао» была идея, и пусть она не блистала — она работала.

Первые полчаса напоминали проверку терпения. Мяч катался от одного защитника к другому, Парагвай грамотно опускался в две линии и перекрывал зоны. Но даже тогда у Бразилии были моменты: Кунья после подачи Мартинелли оказался один у дальней штанги — и... не пробил, а сбросил мяч назад, куда уже не добрался никто. Винисиус вскоре запорол момент после выхода один на один. Поддержка трибун превращалась в ожидание ошибки.

Винисиус выручил Анчелотти

Но главное случилось под занавес первого тайма. Рафинья взял на себя трёх защитников, открыл коридор, и Кунья, прорвавшись по флангу, выкатил мяч во вратарскую. Винисиус не стал украшать — просто протолкнул мяч в сетку. Всё. Бразилия повела. И, что важнее, заиграла свободнее. Снова связка Анчелотти-Винисиус в действии, как будто ничего и не изменилось.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Во втором тайме «Селесао» добавили. Уже не столько в скорости, сколько в уверенности. Винисиус брал игру на себя, Рафинья искал завершения, Гимарайнш бил издали, а Мартинелли и вышедший на замену Ришарлисон раз за разом врывались в штрафную. Но каждый раз их останавливала либо неточность, либо вдохновенный вечер вратаря Гатито Фернандеса, который вытаскивал даже то, что не должен был.

После перерыва гости пришли в себя. Вышли чуть выше, начали бороться за подбор, стали попадать в штрафную. Самый тревожный момент для Бразилии случился после вброса аута — длинного, в духе старой школы. Жуниор Алонсо (да, тот самый, который недавно играл в «Краснодаре») выиграл верх, мяч пролетел в сантиметрах от перекладины. Это всё, что парагвайцам позволили. И всё, на что хватило сил.

Бразилия — Парагвай gettyimages.com

Важная победа на старте эры Анчелотти

В этом матче было всего один гол, минимум блеска и ни одного шедевра. Но это был матч, в который Бразилия показала, что умеет играть на результат, что может терпеть, что может доводить дело до конца. И что умеет выигрывать — даже тогда, когда не всё получается.

Бразилия стала третьей южноамериканской сборной, официально оформившей выход на ЧМ-2026. Парагвай, несмотря на поражение, сохраняет отличные шансы — им достаточно одного очка в двух оставшихся турах.

Карло Анчелотти gettyimages.com

Пока что бразильцы — всё ещё не команда, которой восхищаются. Но уже команда, которой не страшно доверить турнир. Она ещё будет меняться и, возможно, ближе к лету-2026 мы увидим не только рациональность, но и красоту.

Но уже сейчас ясно одно: Бразилия едет на чемпионат мира. И строит эту команду человек, знающий цену великим победам.