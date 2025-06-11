Винисиус снова забил при Анчелотти: Бразилия обыграла Парагвай и пробилась на Чемпионат Мира

Никакой феерии, никакой «жога бонита», никаких брызг огня в штрафной — и всё же Бразилия уже на чемпионате мира. Путь «Селесао» к мундиалю-2026 в какой-то момент выглядел непредсказуемо извилистым: смена тренера, серия неудач, размытая атакующая структура. Но победа над Парагваем (1:0) в Сан-Паулу, пусть и минимальная, стала именно тем, чем должна была стать — поворотной точкой. Эпизодом, где всё встало на свои места.
Анчелотти побеждает без блеска
Карло Анчелотти едва пришёл — и сразу поставил подпись под одной из самых ожидаемых задач: вывод команды на чемпионат мира. Да, это только формальность для страны, которая выигрывала его пять раз. Но формальность оказалась совсем не формальной. Игра с Эквадором, где не случилось ни голов, ни движения, ни огня, вызвала множество вопросов. С Парагваем — стало понятнее: команда ищет баланс. Где-то — слишком медленно, где-то — слишком аккуратно, но уверенно.
Итальянец сделал сразу три изменения в составе, вернув в старт Рафинью, усилив взаимодействие на фланге. У «Селесао» была идея, и пусть она не блистала — она работала.
Первые полчаса напоминали проверку терпения. Мяч катался от одного защитника к другому, Парагвай грамотно опускался в две линии и перекрывал зоны. Но даже тогда у Бразилии были моменты: Кунья после подачи Мартинелли оказался один у дальней штанги — и... не пробил, а сбросил мяч назад, куда уже не добрался никто. Винисиус вскоре запорол момент после выхода один на один. Поддержка трибун превращалась в ожидание ошибки.
Винисиус выручил Анчелотти
Но главное случилось под занавес первого тайма. Рафинья взял на себя трёх защитников, открыл коридор, и Кунья, прорвавшись по флангу, выкатил мяч во вратарскую. Винисиус не стал украшать — просто протолкнул мяч в сетку. Всё. Бразилия повела. И, что важнее, заиграла свободнее. Снова связка Анчелотти-Винисиус в действии, как будто ничего и не изменилось.
Во втором тайме «Селесао» добавили. Уже не столько в скорости, сколько в уверенности. Винисиус брал игру на себя, Рафинья искал завершения, Гимарайнш бил издали, а Мартинелли и вышедший на замену Ришарлисон раз за разом врывались в штрафную. Но каждый раз их останавливала либо неточность, либо вдохновенный вечер вратаря Гатито Фернандеса, который вытаскивал даже то, что не должен был.
После перерыва гости пришли в себя. Вышли чуть выше, начали бороться за подбор, стали попадать в штрафную. Самый тревожный момент для Бразилии случился после вброса аута — длинного, в духе старой школы. Жуниор Алонсо (да, тот самый, который недавно играл в «Краснодаре») выиграл верх, мяч пролетел в сантиметрах от перекладины. Это всё, что парагвайцам позволили. И всё, на что хватило сил.
Важная победа на старте эры Анчелотти
В этом матче было всего один гол, минимум блеска и ни одного шедевра. Но это был матч, в который Бразилия показала, что умеет играть на результат, что может терпеть, что может доводить дело до конца. И что умеет выигрывать — даже тогда, когда не всё получается.
Бразилия стала третьей южноамериканской сборной, официально оформившей выход на ЧМ-2026. Парагвай, несмотря на поражение, сохраняет отличные шансы — им достаточно одного очка в двух оставшихся турах.
Пока что бразильцы — всё ещё не команда, которой восхищаются. Но уже команда, которой не страшно доверить турнир. Она ещё будет меняться и, возможно, ближе к лету-2026 мы увидим не только рациональность, но и красоту.
Но уже сейчас ясно одно: Бразилия едет на чемпионат мира. И строит эту команду человек, знающий цену великим победам.