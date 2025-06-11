Возвращение Месси в Буэнос-Айрес не удалось: Аргентина едва не проиграла Колумбии

Гол, который открыл счёт на 24-й минуте, стоит рассматривать в замедленной съёмке, как произведение искусства. Луис Диас — вингер «Ливерпуля» — получил мяч в центральной зоне, рванул на левый фланг, где один за другим прошёл четырёх (!) защитников, прежде чем спокойно пробить мимо Эмилиано Мартинеса. Этот мяч стал холодным душем для команды Скалони, которая до этого почти не позволяла Колумбии даже приблизиться к своей штрафной.
Аргентина попыталась ответить быстро. Альварес пробивал опасно, Энцо забил — но из офсайда. А вот на противоположной половине поля Диас продолжал разрывать. На старте второго тайма он вновь прорвался в штрафную, и только самоотверженная игра защитников остановила его второй гол.
Энцо: от шанса до катастрофы
После перерыва Скалони выпустил сразу двух джокеров — Николаса Гонсалеса и Джулиано Симеоне. Игра ускорилась, Аргентина перешла на более высокий темп. Один из моментов едва не завершился голом — после удара Гонсалеса мяч отскочил к Энцо Фернандесу, но тот с трёх метров послал его выше ворот.
Через пять минут Энцо стал антигероем: высоко поднятая нога — и врезается в голову Кевина Кастаньо. У колумбийца даже остался серьёзный след на лбу от бутсы Фернандеса. Прямая красная и нервное напряжение на поле, едва не перешедшее в реальную драку.
Возвращение Месси и спасительный Альмада
Лионель Месси начал матч в стартовом составе и уже на 5-й минуте мог забить, но пробил чуть мимо. Он несколько раз оказывался на газоне после жёстких стыков, но ушёл с поля на 78-й минуте без видимых повреждений.
Это было важным сигналом — уже в ближайшие дни Лео должен вернуться во Флориду, где возглавит «Интер Майами» в матчах Клубного чемпионата мира. Плюс, Лео уже наверняка думает о ЧМ-2026 и заранее забоится о своей физической готовности.
Когда казалось, что Колумбия вот-вот увезёт победу из Буэнос-Айреса впервые за более чем 30 лет, на авансцену вышел Тьяго Альмада. Воспитанник «Велес Сарсфилда», бывший коллега Месси по МЛС, ныне полузащитник «Лиона», получил мяч от Паласиоса, сместился вправо, смело вошёл в штрафную и точным ударом в дальний угол сравнял счёт — 1:1. На табло — 81-я минута, на трибунах — взрыв.
В ожидании Чемпионата Мира
Для Аргентины это был матч чести. Сборная уже обеспечила себе участие в ЧМ-2026, потеря очков не имела турнирного значения, но психологически ничья после поражения от Колумбии осенью стала важной. Команда Скалони продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей, несмотря на удаление и непростой характер игры.
Колумбия, в свою очередь, упускает шанс досрочно забронировать место в шестерке. Впереди у команды Нестора Лоренсо — игры с Боливией и Венесуэлой, где всё решится окончательно. Но то, как команда держала оборону против чемпиона мира и почти выиграла — весомый аргумент в пользу её зрелости.
Матчи Южноамериканской квалификации редко бывают просто играми. Это страсть, гордость, принципиальность, история и абсолютно нерафинированные эмоции на футбольном поле — такое редко встретишь в полутоварищеских матчах сборных в Европе.