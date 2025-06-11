Возвращение Месси в Буэнос-Айрес не удалось: Аргентина едва не проиграла Колумбии

Вечер в Буэнос-Айресе должен был стать триумфом возвращения. Первый матч Лионеля Месси в родной стране в 2025 году, переполненный «Мас Монументаль», уверенность в уже завоеванной путёвке на чемпионат мира — всё это будто заранее писало сценарий для лёгкой победы «Альбиселесте». Но Колумбия вышла на поле не статистом. Она привезла с собой зубастый прессинг, латиноамериканскую гордость и Луиса Диаса, которому хватило одного момента, чтобы перевернуть игру.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Аргентина — Колумбия 1:1 Голы: 0:1 Луис Диас (24'), 1:1 Тьяго Альмада (81') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Николас Гонсалес, 46'), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Факундо Медина (Хуан Фойт, 78'), Родриго Де Пауль (Джулиано Симеоне, 46'), Леандро Паредес, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада (Леонардо Балерди, 90'), Лионель Месси (Эксекиэль Паласиос, 78'), Хулиан Альварес Колумбия: Дейер Мачадо, Джон Лукуми, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Луис Диас, Хамес Родригес (Rafael Carrascal, 74'), Кевин Кастаньо (Джон Арьяс, 73'), Хефферсон Лерма, Ричард Риос, Jaminton Campaz (Felipe Roman, 57'), Kevin Mier Предупреждения: Науэль Молина (32'), Кевин Кастаньо (45 + 1'), Леандро Паредес (72'), Давинсон Санчес (72'), Felipe Roman (79') Удаление: Энцо Фернандес (71')

Гол, который открыл счёт на 24-й минуте, стоит рассматривать в замедленной съёмке, как произведение искусства. Луис Диас — вингер «Ливерпуля» — получил мяч в центральной зоне, рванул на левый фланг, где один за другим прошёл четырёх (!) защитников, прежде чем спокойно пробить мимо Эмилиано Мартинеса. Этот мяч стал холодным душем для команды Скалони, которая до этого почти не позволяла Колумбии даже приблизиться к своей штрафной.

Луис Диас globallookpress.com

Аргентина попыталась ответить быстро. Альварес пробивал опасно, Энцо забил — но из офсайда. А вот на противоположной половине поля Диас продолжал разрывать. На старте второго тайма он вновь прорвался в штрафную, и только самоотверженная игра защитников остановила его второй гол.

Энцо: от шанса до катастрофы

После перерыва Скалони выпустил сразу двух джокеров — Николаса Гонсалеса и Джулиано Симеоне. Игра ускорилась, Аргентина перешла на более высокий темп. Один из моментов едва не завершился голом — после удара Гонсалеса мяч отскочил к Энцо Фернандесу, но тот с трёх метров послал его выше ворот.

Через пять минут Энцо стал антигероем: высоко поднятая нога — и врезается в голову Кевина Кастаньо. У колумбийца даже остался серьёзный след на лбу от бутсы Фернандеса. Прямая красная и нервное напряжение на поле, едва не перешедшее в реальную драку.

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Возвращение Месси и спасительный Альмада

Лионель Месси начал матч в стартовом составе и уже на 5-й минуте мог забить, но пробил чуть мимо. Он несколько раз оказывался на газоне после жёстких стыков, но ушёл с поля на 78-й минуте без видимых повреждений.

Лео Месси с мячом globallookpress.com

Это было важным сигналом — уже в ближайшие дни Лео должен вернуться во Флориду, где возглавит «Интер Майами» в матчах Клубного чемпионата мира. Плюс, Лео уже наверняка думает о ЧМ-2026 и заранее забоится о своей физической готовности.

Когда казалось, что Колумбия вот-вот увезёт победу из Буэнос-Айреса впервые за более чем 30 лет, на авансцену вышел Тьяго Альмада. Воспитанник «Велес Сарсфилда», бывший коллега Месси по МЛС, ныне полузащитник «Лиона», получил мяч от Паласиоса, сместился вправо, смело вошёл в штрафную и точным ударом в дальний угол сравнял счёт — 1:1. На табло — 81-я минута, на трибунах — взрыв.

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В ожидании Чемпионата Мира

Для Аргентины это был матч чести. Сборная уже обеспечила себе участие в ЧМ-2026, потеря очков не имела турнирного значения, но психологически ничья после поражения от Колумбии осенью стала важной. Команда Скалони продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей, несмотря на удаление и непростой характер игры.

Колумбия, в свою очередь, упускает шанс досрочно забронировать место в шестерке. Впереди у команды Нестора Лоренсо — игры с Боливией и Венесуэлой, где всё решится окончательно. Но то, как команда держала оборону против чемпиона мира и почти выиграла — весомый аргумент в пользу её зрелости.

Стычка футболистов в матче Аргентина — Колумбия globallookpress.com

Матчи Южноамериканской квалификации редко бывают просто играми. Это страсть, гордость, принципиальность, история и абсолютно нерафинированные эмоции на футбольном поле — такое редко встретишь в полутоварищеских матчах сборных в Европе.