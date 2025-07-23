Не звезда, но и не балласт. Как «Барселона» может оживить карьеру Рашфорда

оказался прав, когда заявил, что многих удивил интерес— «учитывая его выступления за последние два года». Действительно, форма и поведение футболиста поставили под сомнение решениепродлить с ним контракт в июле 2023 года на баснословную сумму — 325 тысяч фунтов в неделю (около 438 тысяч долларов).

Неудивительно, что Рубен Аморим, возглавивший команду в ноябре прошлого года, спустя всего месяц дал понять, что не видит Рашфорда в своем проекте и хочет избавиться от него как можно скорее. Однако «Юнайтед» так и не удалось найти покупателя — даже несмотря на относительно обнадеживающую аренду в «Астон Вилле» во второй половине прошлого сезона.

Теперь же «Барселона» согласовала аренду Рашфорда с опцией выкупа за сумму около 30 миллионов фунтов (примерно 40 миллионов долларов) следующим летом — и в текущих реалиях это, пожалуй, наилучший исход для манкунианцев.

Конечно, прямой трансфер принес бы клубу столь необходимые средства на масштабную перестройку, затеянную Аморимом, но даже так «Юнайтед» удалось избавиться от одной из самых обременительных зарплат в составе.

Более того, существует немалая вероятность, что аренда перерастет в полноценный переход. Несмотря на общее мнение, будто Рэшфорд станет всего лишь запасным на «Камп Ноу», он вполне может превратиться в выгодную инвестицию — уже через год.

«Один из пяти лучших игроков мира»

За последнее десятилетие «Манчестер Юнайтед» допустил массу провалов на трансферном рынке, и новый гигантский контракт Маркуса Рашфорда, безусловно, войдет в этот печальный список. Но все же это не тот случай, когда клуб выбрасывает £85 миллионов на Антони.

На момент подписания соглашения Рашфорд демонстрировал лучший футбол в карьере. Он проводил свой самый результативный сезон, став первым игроком «Юнайтед» со времен Робина ван Перси, забившим 30 голов за одну кампанию. В сезоне-2022/23 слово «неостановимый» звучало в его адрес регулярно — и не только из уст тогдашнего наставника Эрика тен Хага.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Так, Каземиро признался, что до перехода из «Реала» в Манчестер не знал, насколько хорош Рэшфорд:

— «По моему мнению, особенно зная его как человека вне поля, могу сказать: если он чувствует уверенность, он может быть в топ-5 игроков мира», — говорил пятикратный победитель Лиги чемпионов в интервью ESPN Brasil.

«Способен забить 40 голов»

И это утверждение не выглядело преувеличением во время чемпионата мира в Катаре. Рашфорд был настоящей головной болью для соперников на групповом этапе, забив три гола в трех матчах, и многие болельщики сборной Англии не понимали, почему Гарет Саутгейт не выпускает манкунианца в старте на плей-офф.

Гарет Саутгейт и Маркус Рашфорд на ЧМ-2022 globallookpress.com

Казалось, 25-летний Рашфорд действительно готов конкурировать с такими, как Килиан Мбаппе, а тен Хаг тогда был уверен — пик игрока ещё впереди:

— «У него есть большой потенциал для роста. Я убежден, что он способен забивать еще больше. Мы поддерживали его как могли — и в плане тактики, и в ментальной подготовке. Мы довольны, но хотим большего, ведь я уверен: он может забивать 40 мячей за сезон», — говорил нидерландский специалист в мае 2023 года.

С тех пор Рашфорд отличился лишь 19 раз — и именно это питает скепсис по поводу его переезда в Каталонию. Тем не менее, эта сделка выглядит логичной как с игровой, так и с финансовой точки зрения — особенно для «Барселоны».

Ольмо стоит переживать

Не секрет, что «Барселона» этим летом в первую очередь пыталась подписать Нико Уильямса или Луиса Диаса — вингеров, способных усилить фланг атаки. Рашфорд, по сути, был не выше третьего варианта в списке желаемых левых атакующих. Однако отсутствие трансферной суммы — фактор, который (надеемся!) позволит избежать проблем с регистрацией англичанина, а также даст ему шанс побороться за место в старте команды Ханси Флика.

Желание «Барсы» усилить фланг возникло не вчера — и вовсе не из-за необходимости дублировать Рафинью. Флик справедливо считает, что бразилец куда эффективнее действует в роли десятки, особенно учитывая, сколько угроз он создавал, смещаясь в центр в прошлом сезоне.

Все футбольные трансферы

Именно поэтому обеспокоенность из-за конкуренции должна быть не только у Рашфорда, но и у Дани Ольмо. «Барселона» потратила массу усилий, чтобы оформить его переход из «РБ Лейпциг» и обеспечить его право на игру, однако большую часть первого сезона в Каталонии испанец боролся с постоянными мышечными травмами, которые мешали ему раскрыться. Особенно с учетом того, что в клубе выбрали именно его, а не Нико Уильямса, в качестве приоритетной цели прошлым летом.

Дополнительный вариант в атаке

Шансы Рашфорда на регулярную практику также повышает его универсальность. Он не раз выходил на острие атаки — и порой довольно успешно. Поэтому наверняка будет рассматриваться как альтернатива Роберту Левандовскому, которому всего через пять дней после старта Ла Лиги исполнится 37 лет.

Роберт Левандовский и Ферран Торрес globallookpress.com

Конечно, Ферран Торрес здорово подменял поляка в прошлом сезоне, проведя лучший в карьере год — 19 голов во всех турнирах — и сейчас полон решимости доказать, что способен стать преемником Роберта. Но у Рашфорда есть все, чтобы стать еще одним ценным вариантом на позиции центрального нападающего — именно то, чего Флику так не хватало в прошлом сезоне, когда он не мог полноценно ротировать состав.

«Дай нам что-то новое»

План «Барселоны» очевиден: использовать Маркуса Рашфорда на его любимом и, по мнению многих, наиболее эффективном фланге — левом. И, как отмечает Рио Фердинанд, если англичанин вспомнит, что когда-то делало его таким опасным, он действительно может предложить Ханси Флику нечто принципиально иное по сравнению с остальными игроками атаки.

— «Игра Рашфорда изменилась за последние два года», — рассказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на своем YouTube-канале. — «Он стал чаще идти в обводку с мячом. Но ведь его главным оружием было другое — он делал рывки за спину защитникам. В этом он действительно волшебник, особенно когда стабилен в этих действиях».

— «Он может стать тем самым элементом, который изменит структуру атаки "Барселоны". Рафинья, конечно, тоже может делать рывки, но больше любит получать мяч в ноги. Ламин Ямаль вообще предпочитает брать игру на себя и обыгрывать один в один. А Левандовский уже не тот, кто будет часто убегать за спины — он классический таргетмен, великолепный завершитель. Так что, думаю, Флик скажет Рашфорду: Дай нам то, чего у нас сейчас нет».

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

— «Рафинья — слева, Левандовский в центре, Ямаль — справа. Рашфорд не попадает в старт автоматически. Но он может выйти, мощно влиться в игру, повлиять на результат — и уже на фоне этого зацепиться за место в основе. Ему не нужно вытеснять кого-то сразу. Главное — прийти и привнести ценность в команду».

«Свита больше, чем у большинства боксеров»

Опасения по поводу характера Маркуса Рашфорда никуда не исчезли. Его профессионализм, дисциплина и отношение к делу вызывали вопросы задолго до прихода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». И символично, что немало бывших звезд клуба считают: расставание с Рашфордом — шаг в правильном направлении, особенно учитывая, что именно он, справедливо или нет, стал воплощением нездоровой культуры вседозволенности и завышенного чувства важности, укоренившихся на «Олд Траффорд».

Пол Паркер в интервью GOAL высказался жёстко:

— «У него свита больше, чем у многих профессиональных боксеров! Клубы Премьер-лиги, может, и хотели бы видеть у себя футболиста Рашфорда, но не человека с таким багажом вокруг него».

Тедди Шерингем пошел еще дальше, назвав поведение игрока во время затянувшегося расставания с клубом «разрушительным для души». Он заявил, что трансфер в «Барселону» — не просто неожиданность, а подарок, которого Рашфорд не заслужил вовсе.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Но сейчас вопрос не в том, заслужил ли он этот шанс. Важно лишь одно — сумеет ли он воспользоваться этой неожиданной возможностью. И, несмотря на все сомнения, с мотивацией проблем быть не должно.

Показательно, что Рашфорд уже находится в отличной форме и согласился на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону». Почему? Потому что в 27 лет он прекрасно понимает: второго такого шанса может не быть. Это его последний билет в поезд уровня «топ».

Прогнозы и ставки на футбол

Лисандро Мартинес ещё в 2023 году говорил Sky Sports: «Для меня Рэши — невероятный футболист. Он может стать кем угодно. Все зависит только от него».

И несмотря на все, что случилось за последние два года, эти слова остаются актуальными и по сей день.