Без Месси, но на классе: «Звёзды МЛС» разобрались с «Лигой МХ» и взяли реванш за прошлый год

Отсутствие Месси и его одноклубника Жорди Альбы вызвало бурю обсуждений, но тренер команды МЛС Нико Эстевес собрал мощный состав и без них. На острие вышел лидер гонки бомбардиров Сэм Сарридж, фланги закрыли Буанга («ЛАФК») и «новичок» МЛС Ирвинг Лосано. В середине поля работали звёзды «Цинциннати» и «Сан-Диего» — Эвандер и Андерс Дрейер, а глубже располагался Себастиан Берхальтер.
С первых минут команды играли на встречных курсах. Уже к 13-й минуте вратари — Луис Малагон и Брэд Стувер — успели совершить по сейву, вытаскивая удары Каналеса и Буанги. Но именно левый вингер «Лос-Анджелеса» стал ключевой фигурой момента, который открыл счёт.
Буанга и Сарридж распечатали ворота
На 28-й минуте Буанга получил мяч на левом фланге, пробил сам — Малагон отбил, но Дени успел первым на подбор и с линии штрафной закрутил навес прямо на Сарриджа. Английский форвард выиграл воздух и аккуратно отправил мяч в дальний угол — 1:0.
До перерыва Сарридж имел шанс оформить дубль, а Хани Мухтар едва не удвоил преимущество после длинного паса Эвандера, но в обоих эпизодах помешал офсайд. В целом, в первой половине МЛС уступала в контроле мяча, но брала своё в переходах.
Барибо добивает, Мора возвращает интригу
После перерыва Эстевес выпустил свежих игроков, и игра стала ещё более открытой. На 51-й минуте колумбиец Диего Росси из «Коламбуса» поймал момент в центре поля и идеальным пасом разрезал оборону мексиканцев, выводя Тая Барибо один на один. Израильский форвард спокойно пробил в нижний угол — 2:0.
Но «Лига MX» не сдалась. На 64-й минуте 16-летний вундеркинд Хильберто Мора из «Тихуаны», уже успевший стать чемпионом Золотого кубка, поймал отскок в штрафной и мощно пробил под перекладину, сократив разрыв — 2:1.
На 80-й минуте матч был окончательно решён. Филип Зинкернагель прострелил справа, Кристиан Эспиноса подсек мяч в центр, и нападающий «Ванкувера» Брайан Уайт с рикошетом от защитника отправил его в ворота — 3:1.
Дальше команда звёзд МЛС спокойно контролировала концовку и не дала сопернику ни одного явного шанса. Победа стала третьей в четырёх очных встречах лиг с 2021 года и символично закрыла неприятный эпизод — разгром 1:4 в прошлом году.
Буанга и молодёжь — MVP вечера
Официально лучшим игроком признан Тай Барибо, но именно Денис Буанга задал тон — ускорениями, агрессией и участием в первом голе. Сарридж укрепил статус лидера гонки бомбардиров (18 голов), а 16-летний Мора из мексиканской лиги показал, что не зря уже считается одним из будущих лидеров мексиканского футбола.
Даже без Месси матч был зрелищным: динамичный футбол, 4 гола, полные трибуны и подтверждение того, что противостояние американской и мексиканской лиг постепенно превращается из маркетингового проекта в настоящую спортивную дуэль.