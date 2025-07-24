Без Месси, но на классе: «Звёзды МЛС» разобрались с «Лигой МХ» и взяли реванш за прошлый год

Даже без Лионеля Месси шоу в Остине не пострадало. На переполненном стадионе Q2 (20 738 зрителей) сборная звёзд МЛС уверенно обыграла коллег из чемпионата Мексики — 3:1. Голы Сэма Сарриджа, Тая Барибо и Брайана Уайта стали украшением вечера, а Дени Буанга с его энергией и хитростью — главным мотором победы.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Все звезды MLS — Liga MX All-Stars 3:1 Голы: 1:0 Сэм Сарридж (28'), 2:0 Tai Baribo (51'), 2:1 Gilberto Mora (64'), 3:1 Брайан Уайт (80') Все звезды MLS: Брэд Стувер (Дейн Сент-Клэр, 35'), Энди Нахар (Йеппе Тверсков, 35'), Майкл Боксолл (Майлз Робинсон, 46'), Тристан Блэкмон (Якоб Глеснес, 35'), Кай Вагнер (Max Arfsten, 46'), Себастьян Берхалтер (Кристиан Эспиноса, 46'), Эвандер, Дени Буанга (Диего Росси, 34'), Андерс Драйер (Хани Мухтар, 35'), Ирвин Лосано (Марко Пашалич, 35'), Сэм Сарридж (Tai Baribo, 34') Liga MX All-Stars: Серхио Рамос (Joaquim, 46'), Исраэль Рейес (Gustavo Ferrareis, 46'), Роберто Альварадо (Брайан Родригес, 46'), Серхио Каналес (Gilberto Mora, 46'), Агустин Палавесино (Элиас Монтиэль, 46'), Хесус Гальярдо (Алонсо Асевес, 46'), Angel Sepulveda (Diber Cambindo, 46'), Juan Francisco Brunetta (Алекс Сендехас, 46'), Rodrigo Dourado (Kevin Castaneda, 46'), Luan Luan (Willer Ditta, 46'), Luis Malagon (Kevin Mier, 46')

Отсутствие Месси и его одноклубника Жорди Альбы вызвало бурю обсуждений, но тренер команды МЛС Нико Эстевес собрал мощный состав и без них. На острие вышел лидер гонки бомбардиров Сэм Сарридж, фланги закрыли Буанга («ЛАФК») и «новичок» МЛС Ирвинг Лосано. В середине поля работали звёзды «Цинциннати» и «Сан-Диего» — Эвандер и Андерс Дрейер, а глубже располагался Себастиан Берхальтер.

Серхио Рамос борется с Сэмом Сарриджем gettyimages.com

С первых минут команды играли на встречных курсах. Уже к 13-й минуте вратари — Луис Малагон и Брэд Стувер — успели совершить по сейву, вытаскивая удары Каналеса и Буанги. Но именно левый вингер «Лос-Анджелеса» стал ключевой фигурой момента, который открыл счёт.

Буанга и Сарридж распечатали ворота

На 28-й минуте Буанга получил мяч на левом фланге, пробил сам — Малагон отбил, но Дени успел первым на подбор и с линии штрафной закрутил навес прямо на Сарриджа. Английский форвард выиграл воздух и аккуратно отправил мяч в дальний угол — 1:0.

Игроки МЛС празднуют гол gettyimages.com

До перерыва Сарридж имел шанс оформить дубль, а Хани Мухтар едва не удвоил преимущество после длинного паса Эвандера, но в обоих эпизодах помешал офсайд. В целом, в первой половине МЛС уступала в контроле мяча, но брала своё в переходах.

Барибо добивает, Мора возвращает интригу

После перерыва Эстевес выпустил свежих игроков, и игра стала ещё более открытой. На 51-й минуте колумбиец Диего Росси из «Коламбуса» поймал момент в центре поля и идеальным пасом разрезал оборону мексиканцев, выводя Тая Барибо один на один. Израильский форвард спокойно пробил в нижний угол — 2:0.

Игроки МЛС празднуют гол gettyimages.com

Но «Лига MX» не сдалась. На 64-й минуте 16-летний вундеркинд Хильберто Мора из «Тихуаны», уже успевший стать чемпионом Золотого кубка, поймал отскок в штрафной и мощно пробил под перекладину, сократив разрыв — 2:1.

Игроки Лиги МХ празднуют гол gettyimages.com

На 80-й минуте матч был окончательно решён. Филип Зинкернагель прострелил справа, Кристиан Эспиноса подсек мяч в центр, и нападающий «Ванкувера» Брайан Уайт с рикошетом от защитника отправил его в ворота — 3:1.

Игроки МЛС празднуют гол gettyimages.com

Дальше команда звёзд МЛС спокойно контролировала концовку и не дала сопернику ни одного явного шанса. Победа стала третьей в четырёх очных встречах лиг с 2021 года и символично закрыла неприятный эпизод — разгром 1:4 в прошлом году.

Буанга и молодёжь — MVP вечера

Официально лучшим игроком признан Тай Барибо, но именно Денис Буанга задал тон — ускорениями, агрессией и участием в первом голе. Сарридж укрепил статус лидера гонки бомбардиров (18 голов), а 16-летний Мора из мексиканской лиги показал, что не зря уже считается одним из будущих лидеров мексиканского футбола.

Дени Буанга gettyimages.com

Даже без Месси матч был зрелищным: динамичный футбол, 4 гола, полные трибуны и подтверждение того, что противостояние американской и мексиканской лиг постепенно превращается из маркетингового проекта в настоящую спортивную дуэль.