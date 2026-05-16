17 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сассуоло — Лечче с коэффициентом для ставки за 2.70.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Нероверди» окопались в середняках Серии A. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Сассуоло» на 9 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нероверди» были биты «Торино» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Милану» (2:0). А вот поединок с «Фиорентиной» принес в копилку один балл (0:0).
В пяти своих последних матчах «Сассуоло» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Нероверди» весной крайне нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.
Причем «Сассуоло» традиционно успешно противостоит «Лечче». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Лечче»
Турнирное положение: «Волки» отчаянно бьются за выживание. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Лечче» лишь на один балл опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Ювентусу» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Пизе» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение с «Вероной» (0:0).
При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Волки» несколько улучшили свои результаты. До последней коллизии команда не проигрывала 3 матча подряд.
При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в 18 выездных поединках команда набрала 15 зачетных баллов.
«Волки» будут биться в оставшихся двух матчах чемпионата. Да и лазарет команды наконец-то полностью опустел.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лечче» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: «Сассуоло» постарается завершить сезон в десятке, тогда как «волки» забивают с огромной натугой.
Ставка: Победа «Сассуоло» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Волки» имеют огромные проблемы с реализацией
- «Сассуоло» победил в 3 последних домашних поединках
- «Лечче» в гостях пропускает в среднем чаще гола за матч
- «Волки» уже два года не обыгрывают «Сассуоло»
- «Нероверди» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей