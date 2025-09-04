Владислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил предстоящие отборочные матчи чемпионата мира-2026 с большим докой по части международного футбола, телеобозревателем Okko Спорт Владиславом Прусовым.

«Сборной Италии нужно притираться к Гаттузо»

— Вы работали в начале июня на «финале четырех» Лиги наций. Из серии, как давно это было?

— Ну, почему, все отчетливо помнится. Для меня это было большое событие — финал Лиги чемпионов и затем этот турнир освещать из Германии с места действия посчастливилось. Не придется заново привыкать. Тем более, за последнее время матчи сборных участились, их стало гораздо больше.

— 13 команд уже получили путевки в финальный турнир, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года. На 23 вакантных места еще много неясностей?

— Более чем. Если посмотреть на европейские группы, то Италия находится на третьем месте, пусть и провела меньше матчей. Кстати, в группе с Норвегией, которая как и «Скуадра Адзурра», не попала на предыдущий чемпионат мира в Катаре. Бельгия тоже пока идет не на той позиции, которая позволяет попасть хотя бы через стыковые матчи. Если помните, в предыдущем нашем интервью я такую участь «Красным дьяволам» и предрекал. Это они еще чудом Уэльс обыграли дома (4:3), когда вели 3:0, потом 3:3 и решающий за две минуты до конца забили. В Латинской Америке «висит» Колумбия с таким составом. Всякое еще может случиться.

— 12 европейских национальных команд провели по четыре отборочных матча, 24 из шести первых групп даже не начинали. Не кособоко ли выглядит?

— Таковы нынешние реалии. Где четыре команды в группе, те получили определенный люфт. Так совпало, что это четыре участника финального турнира Лиги наций — Португалия, Испания, Франция и Германия. Тем интереснее, на самом деле, хотя все они фавориты в своих группах. Для меня более странно, что в тех, что уже стартовали, кто-то на одном отрезке провел четыре матча, а другие только два. Но так или иначе все примерно в одинаковых условиях находятся, потому что окна будут заполняться товарищескими матчами. Это все равно борьба за место под солнцем.

— И сразу же разъясните, кто может попасть на чемпионат мира за счет Лиги наций?

— Там очень просто. Есть общий рейтинг сборных, исходя из которого четыре команды попадают в стыковые матчи. На данный момент эти путевки, как мне видится, получат страны, находящиеся на местах с 25-го по 35-е. Но все будет зависеть от того, кто займет вторые места в отборочном турнире чемпионата мира. Из Лиги наций уже по остаточному принципу.

— Если исходить из финала Лиги наций, есть кто-то сегодня сильнее Португалии в Европе?

— Я бы сказал, что есть четыре сильнейшие. Но у Португалии великолепное поколение, и она по праву обыграла в финале испанцев. В один ряд с ними поставлю Францию и Англию, тут не надо быть большим знатоком.

— Испанию то поражение никак не сломает?

— Нет, конечно. При Луисе де Ла Фуэнте они не пропустили ни одного финала. Выиграли предыдущую Лигу наций, чемпионат Европы, сейчас первое поражение, и то в решающей игре.

— Германия на домашнем турнире провалилась в большей степени. Что-то может измениться за три месяца?

— Очень непредсказуемая сборная, с разношерстным поколением. Но тогда много игроков поломалось, порядка восьми, насколько помню. Мусиала как раз серьезную травму получил, сегодня тоже в Словакии его не будет.

Дидье Дешам globallookpress.com

— В июньском интервью вы мне сказали, что Дидье Дешаму пора уходить. Почему он до сих пор на месте?

— В первую очередь играют роль его заслуги до провального Евро и третьего места в Лиге наций. Но до этого он очень много выиграл. По сути его Франция, если не лучшая команда в истории, то одна из лучших. Все равно считаю, что надо уметь вовремя уйти. Пример Манчини в Италии показал, что бывает, когда засиживаешься. Дешаму по-прежнему доверяют, хотя с таким подбором футболистов французы при любом тренере всегда будут фаворитами. Проверен временем. Вот если у него не получится на чемпионате мира, то уже будут прощаться.

— Что ждет Италию в среднесрочной перспективе?

— Нужно притираться к Гаттузо. Вот сейчас будет интересно посмотреть на его импульсивность именно в сборной, поскольку на клубном уровне откровенно говоря не получилось. Сейчас ему доверили то место, которое никто не хотел брать. Честно говоря, не совсем верю в этот проект. Но это его последний шанс проявить себя и вернуть любовь всех итальянцев.

— Хорватия и Бельгия сегодня не на краю пропасти?

— Переживают смену поколений. Если не займут первые места, никто с них не спросит. А вот если не выйдут в «стыки», будет жестко.

«Дуглас и Луиса Энрике точно сыграют за Бразилию»

— К конкретике европейских встреч трех ближайших дней. Сегодня программу открывают Казахстан с Уэльсом. После «Кайрата» нет ничего невозможного?

— У Казахстана тоже неплохое поколение. Понятно, был провал в Лиге наций, когда с Черчесовым команда не набрала ни одного очка. Но сейчас они могут удивить и выйти хотя в переходные из не самой сильной группы. Как раз с Уэльсом у них будет «заруба». Хорошо, что начинают дома.

— Сегодня же Грузия играет дома с Турцией, а там еще Испания в очередной раз ей попалась. Какие шансы впервые попасть на чемпионат мира?

— Тут очень сложная ситуация. Но мы помним, что на чемпионате Европы грузины хоть и проиграли туркам (1:3 — прим. ред.), смотрелись неплохо. Понятно, Грузия не фаворит в этом трезубце, но это очень эмоциональная команда, за счет характера соперников переламывает. И на глазах растет. Сейчас несколько игроков пришли в чемпионат Франции, а Микаутадзе, напротив, уехал оттуда в «Вильярреал», это Лига чемпионов. Плюс хороший трансфер Кочорашвили в «Спортинг». Почему бы не навязать борьбу если не Испании, то Турции. Лучшее поколение после команды Кахи Каладзе.

— Испания играет в Болгарии. Родри после первой игры за год в «Сити» сразу поставят?

— Думаю, да. И ему надо набирать игровую форму. На замену сначала вышел, сейчас с «Брайтоном» уже провел полный матч. Но обе проиграли, настроение не лучшее. Если не он, то Субименди. Проблем в Болгарии что с Родри, что без у Испании не возникнет.

— Идем дальше. Украина «принимает» Францию в польском Вроцлаве. Полупустой стадион опять?

— Вполне возможно. Но тут приедут украинцы на французов со всей Европы. Сейчас эта команда будет претендовать. То что случилось на Евро, это провал для сборной Украины. Но опять-таки многие футболисты этим летом перешли в европейские клубы — Судаков в «Бенфике», Ванат в «Жироне»... Там после удачного опыта с Цыганковым и Довбиком пошло внимание на украинский рынок. Да и вообще на восточноевропейский — еще играл чешский футболист Ладислав Крейчий. Недорогие игроки хорошего качества. Ну, и за «трехцветных» тоже приедут поболеть.

— Португалия едет в Ереван. Криштиану в гневе?

— Да, но довольно быстро отходит. И каждый раз находит для себя новый вызов. Удивительно, как в таком возрасте бесится из-за поражений в Саудовской Аравии. Это тот футболист, который всегда хочет играть, несмотря на усталость. Хотя не знаю, когда он устает. Из всех матчей больше всего жду этого. Домашние трибуны, как бы банально это не звучало, придадут силы сборной Армении — это не будет, как с Грузией (0:3 — прим. ред.). Тем более, что португальцы наверняка станут экспериментировать. От Роберто Мартинеса этого обычно не ждешь, но сейчас при таком подборе может себе позволить.

— У Голландии в ключевом поединке с Польшей могут возникнуть проблемы?

— Голландия провела только два матча. Не думаю, что даже поражение смерти подобно. Понятно, что Польша соперник непростой, но Куман показывает классный результат с такими командами. Последний Евро тому подтверждение.

— Трент-Арнольд после переезда в Мадрид не вызван в Англию. Объективно?

— У меня ощущение, что это в целом спланированная акция. Может быть, Хаби Алонсо попросил не вызывать футболистов «Реала», если даже бразильцы к Анчелотти не поехали. Я не внутри клуба, но чувствуется, что есть какая-то договоренность. Флорентино Перес может не так чтобы легко, но договориться со всеми федерациями. Это — «Реал». Хотя отказаться англичанам от Трента — это очень странно.

Аргентина — Колумбия globallookpress.com

— Отбор в Южной Америке в эти дни уже заканчивается. Колумбия все же может иметь проблемы с попаданием в «шестерку» перед лицом Боливии и Венесуэлы?

— Если бы Боливия играла у себя дома, то точно смогла составить конкуренцию. А в гостях не та, поэтому, думаю, Колумбия легко заберет три очка. С Венесуэлой, конечно, будет посложнее, но после блистательного Кубка Америки колумбийцы и там своего не отпустят.

— Карло Анчелотти не пригласил никого из «Реала» на матчи с Чили и Боливией. Все же он себе не враг?

— По этому поводу уже высказал свою версию. После клубного чемпионата мира телефонное право тем более работает. У «Реала» было мало дней, чтобы наладить связи — все это понимают.

— Шансы Дугласа и Луиса Энрике выйти в «основе»?

— Большие. На замену выйдут, уж точно.

— Лео Месси после всех этих скандалов в MLS приедет в сборную с другой головой?

— Месси в клубе и в сборной Аргентины последнее время разные истории. Когда приезжает туда, абсолютно абстрагируется от того, что происходит в Майами. Понятное дело, что журналисты вопросы задавать будут, какое-то давление появится, но это для него глоток свежего воздуха. Как раз, Буэнос-Айрес.

— Уже вышедший Узбекистан с известными нам личностями будет экспериментировать завтра в последнем матче с Кыргызстаном?

— Не знаю, как сборная Узбекистана может экспериментировать. Хусанова, Файзуллаева, Шомуродова тренер перед своей публикой точно поставит.

— Насколько велик сегодня интерес к отборочным матчам в сравнении с Лигой чемпионов?

— Я бы здесь сравнивал не отбор, а финальные турниры. На нынешнем этапе несопоставимые, даже некорректные сравнения.

— Институт сборных никогда себя не изживет?

— Нет. Сборные имеют более низкий порог вхождения. Домохозяйка включает чемпионаты мира и Европы, как сериал. Это всегда атмосфера праздника, самые главные звезды играют. И любому человеку легко туда погрузиться.

— Валерий Карпин сказал, что шансов на уайлд-кард — ноль. Не больше?

— Уфф... Карпин всегда довольно пессимистично настроен. Надеюсь, что сборную России скоро допустят, но в процентном измерении давать оценку не готов.