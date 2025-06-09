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    Владислав Прусов: Дешаму пора уходить из сборной Франции, у него закончились идеи

    Эксклюзивное интервью с комментатором Okko Спорт — о финале Лиги наций и отборочных матчах чемпионата мира по футболу

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    Владислав Прусов
    Вновь с нами на связи, как и 10 дней назад, Мюнхен. На сей раз корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский поговорил с очевидцем и обозревателем «финала четырех» Лиги наций Владиславом Прусовым. По горячим следам обсудили сборные Португалии, Испании, Франции и Германии. При этом не обошли вниманием и главные события в отборе к ЧМ-2026.

    «Финалисты отнеслись к плей-офф Лиги наций серьезно»

    — Какой была атмосфера в Германии сейчас, по сравнению с лигочемпионской?

    — Конечно, отличалась, не так много болельщиков. Но при этом в центре Мюнхена или Штутгарта мне очень понравилась, как все было организовано. Даже больше в Штутгарте, где сделали очень много развлекательных зон с возможностями пробить на силу, поиграть в пинг-понг футбольным мячом, сфотографироваться с кубком Лиги наций.

    — Болельщиков откуда больше всего приехало?

    — Мне показалось, что испанских. Они постоянно выходили на Мариенплац, и превращали ее в красно-оранжевое море. Но при этом на трибунах их почти всегда было меньше. Чем французов, уж точно, да и португальцев тоже. А в городе они затмевали всех.

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    • — С билетами не успели решить вопрос из-за природной неторопливости?

    — Возможно. Но от одного француза услышал прикольную историю, что у них самих нет культуры выходить на площадь, завоевывать ее за счет кричалок и так далее. Всю энергию аккумулируют и выплескивают на стадионе, чтобы гнать вперед свою команду, помочь ей дать результат. А испанцы — шумный, веселый народ, им всегда надо развлекаться.

    — На финале погиб упавший с трибуны человек. Как вообще было с обеспечением безопасности во всех аспектах?

    — В целом, без проблем. А здесь...Я, честно говоря, в какой-то момент увидел, что коллеги с соседних комментаторских мест начали смотреть налево, но сам ничего не разглядел. Поэтому мне тяжело говорить, что было в том эпизоде, но с безопасностью и на стадионах, и на улицах все было в порядке.

    — Собственно о футболе. Через телевизор показалось, что внутреннее напряжение для Лиги наций было выше обычного. А со стадиона?

    — Не знаю, выше ли обычного, но плей-офф явно удался. И по результатам, и по голам, что точно не вязалась с представлением о второстепенном характере турнира, как многие об этом говорили. Все четыре финалиста отнеслись к нему очень серьезно. Матч за третье место, порой мало кому интересный, стал тому подтверждением — немцы и французы просто убивались.

    — Вообще это правильно, что финал четырех проводится в конкретной стране, когда международное окно позволяет сыграть дома и в гостях?

    — Думаю, что правильно. Во-первых, эта лишняя возможность для болельщиков попутешествовать без лишней суеты, тем более отовсюду добираться до Мюнхена легко и просто. Во-вторых, страна и конкретный город целую неделю готовятся к этому событию, что создает атмосферу праздника.

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    globallookpress.com

    — Для еще большего азарта не уместнее определять хозяев по лучшему результату на предыдущем этапе?

    — Не думаю. Немцам же преимущество своего поля не помогло.

    — Финалистам или победителю не стоит сразу давать путевки на чемпионат мира?

    — Нет. Они их и так заработают. На то есть основной отборочный цикл. Не думаю, что сборная Португалии сегодня сильно переживает по этому поводу.

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    «Трофейный голод Роналду не утолить»

    — Заслуженная победа португальцев (по пенальти над Испанией)?

    — Абсолютно. Особенно удивили во втором тайме, не дав испанцам играть в свой футбол. И у тех моментов не было. Единственный уже в экстра-тайме, когда Порро пробил с центра поля. Но это за момент трудно считать, просто нестандартный ход. Португальцы стали самым сложным соперником для испанцев за последний год. Может сравниться разве что Германия на Евро-24.

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    • — Криштину Роналду продолжает творить чудеса. Никогда не угомонится?

    — Думаю, что никогда, судя по его характеру и по тому, как в 40 реагирует на трофеи. Он и в «Аль-Насре» так же плакал, когда сейчас вылетели из Лиги чемпионов Азии. Этот голод не утолить. Вчера тоже слезы появились на глазах. Думаю, и в 50, и в 60 Роналду будет таким же.

    — Не случись травмы в финале, на 120 минут хватило бы?

    — Хороший вопрос, поскольку в серии пенальти Гонсалу Рамуш пошел первым бить. И эта замена Роналду на него, как мне кажется, была запланирована. Но это может только так казаться. Возможно, Криш бы доиграл и пошел бить пенальти в серии.

    — Нуну Мендеш и Жоау Невеш тоже внесли не последний вклад после триумфа с «ПСЖ». Где черпает мотивацию молодежь?

    — У меня в последнее время ощущение, что молодежь не особенно понимает, где она играет и как играет. Она просто играет, не задумываясь о важности турнира.

    — Ну, и большой английский десант еще где-то силы откопал после 50-60 матчей в минувшем сезоне.

    — Вот после первых 15 минут полуфинала Германия — Португалия сложилось ощущение, что устали. Но настолько силен запас у португальцев, что во втором тайме в обоих матчах смогли поменять игру.

    — Роль наставника Роберто Мартинеса в этой команде?

    — Не мешать играть звездам. Мы видим, как он пытается разместить на поле самых сильных. Но это тяжело, поскольку на скамейке запасных остаются Феликс, Жоту, Рамуш... И вот он даже Гонсалу Невеша ставит на правый фланг, чтобы играли все лучшие одновременно, пусть и не на привычных позициях. Ну, и действительно, как обойтись без этой великолепной тройки «ПСЖ» — Мендеш, Невеш, Витинья...

    Сборная Португалии
    globallookpress.com

    — В полуфинале сверкнул Франсишку Консейсау, сын Сержиу, забивший великолепный гол с левой. Тоже одна из главных звезд турнира?

    — В финале, признаем, растворился. А тогда, выйдя на замену, запустил голевой процесс, благодаря чему Португалия вышла в финал.

    «Сборная Испании играет сама и дает играть сопернику»

    — «Красная фурия» впервые за последние годы проиграла финал, пусть и по пенальти. Чуть сдает позиции?

    — Нет. Испания все равно была хороша, особенно против Франции. Посыпалась после замен, но это частный случай. Понятно, не хватает скамейки, а стилистически она по-прежнему близка к лучшим образцам клубного футбола. Та же Португалия — это скорее набор звезд, не такой вот прям коллектив. С Испанией совсем другое дело.

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    • — Быть может, чуть сгущаю краски, но не звоночек ли для Луиса де ла Фуэнте?

    — Сгущаете. Испания проводит третий финал подряд и очевидно, что он должен продолжать. Команда все равно играет прекрасно. Мы видели, как тренер собрал игроков на поле после финала, как все склонив головы его слушали, а потом аплодировали.

    — Вот Карло Анчелотти не ушел вовремя...

    — Ты никогда не поймешь, пропустил момент, или нет. Получил новый вызов в лице Мбаппе, захотел с ним справиться. Это же плацдарм для творчества тренера, в первую очередь. Травмы, безусловно, помешали. А де Ла Фуэнте имеет молодую команду, где всех знает, как облупленных. И есть опытный «дядька» Иско, который выходит на замену. Так что нет — у этой сборной все впереди.

    — Тем не менее, кого винить в шести пропущенных за два матча голах, что стало антирекордом турнира?

    — По первой игре я бы винил де Ла Фуэнте, который сделал сомнительные замены, выпустив, скажем, Вивиана вместо Ле Нормана. И тогда Испания реально «посыпалась». С другой стороны, Франция забила с не самых очевидных позиций, плюс пенальти на Мбаппе и гол Шерки, попробуй так приложиться! Испания немного напоминает «Барселону» — играет сама и дает играть сопернику. Из серии, вы нам забьете сколько можете, а мы — сколько захотим. С Португалией не прошло.

    — Как вам возвращающийся в Мадрид Дин Хейсен?

    — Мне кажется, для Хаби Алонсо очень полезный футболист. Мне понравилось, как он, словно роутер, раздает передачи. С него началась первая голевая атака с французами и вообще его забросы меня покорили. А игра в обороне требует отдельного рассмотрения — все же «Борнмут» не чета «Реалу».

    Ламин Ямаль
    globallookpress.com

    — Для Ламина Ямаля неудачная игра в финале не чревата потерей «Золотого мяча», или об этом рано говорить?

    — Рановато. И кто-то из игроков «ПСЖ» будет основным претендентом. Как Роналду сказал, «Золотой мяч» должен получить победитель Лиги чемпионов.

    «Дешаму пора уходить из сборной Франции»

    — Что французы почти вернулись в игру с испанцами (после 1:5), помогло им уверенно обыграть немцев (2:0)?

    — Не вижу связи. Французам с немцами сильно повезло. В первом и втором таймах хозяева столько моментов упустили, что надо благодарить Меньяна и просто судьбу. Ну, и самих немцев, которые проявили себя не очень, мягко говоря, хладнокровно в заключительной стадии атак.

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    • — Французы разве сегодня не пример, как новая команда довольно успешно создается на ходу?

    — Напротив. Думаю, Дешаму пора уходить. Он прошел пик на ЧМ-2022, это была последняя сильная Франция. А сейчас у него закончились идеи. Это даже видно по тому составу, который он выбирает, поскольку там постоянно его любимчики. А тех, кто провели классный сезон в Лиге 1, не вызывает. Сейчас мы увидели, как Шерки вышел, забил сумасшедший гол испанцам и едва не перевернул игру. Прибавил себе несколько десятков миллионов, но это не система.

    — Но французы, пусть и при разгромном для них счете, заставили испанцев отдать мяч. Когда такое случалось!

    — Испания захотела играть на пространстве, здесь нет никакой заслуги противника.

    — Провал Германии на домашнем турнире — объективное положение дел в немецком футболе?

    — Очень много травм было, с большими проблемами подходили. Мусиала не приехал, другие ключевые футболисты. Но третье место заслужили больше, чем французы. Ни о каком глобальном кризисе я бы не говорил.

    — Флориан Вирц хоть и забил единственный мяч команды на турнире разочаровал, согласитесь?

    — Скорее, да. Но держал в голове трансфер в «Ливерпуль», о чем писали все немецкие СМИ. Любой подсознательно будет беречь себя в такой ситуации.

    Флориан Вирц
    globallookpress.com

    — Быть может, полноценную ставку стоит по-прежнему делать на проверенных игроков «Баварии», а не искать из племени младого незнакомого?

    — Костяк и так остается баварский, что не мешает Нагельсманну экспериментировать. Да и только Вальдемаде сейчас по большому счету дебютировал, кто еще?

    — Кредит доверия к бундестренеру все еще не вызывает сомнений?

    — Его в Германии очень любят. Одна газета, которая пишет об околофутболе и фанатской культуре, сделала обложечку, где он позировал в золотом костюме. И там был отсыл к какой-то песни Элвиса Пресли, типа что 80 миллионов ошибаться не могут. Болельщиков вокруг сборной он и впрямь объединил, чего не было многие годы.

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    — Галопом по проходящим в эти же дни отборочным матчам чемпионата мира. Уход Лучано Спаллети что-то принципиально изменит, или в Италии все безнадежно?

    — Мне Италия при Спаллетти, честно говоря, нравилась. Но, видимо, ключевым фактором стало разгромное поражение от Норвегии трехдневной давности. Что продолжается перестройка после эры Манчини, это факт. И проходит она довольно болезненно.

    — Зачем в Норвегии (3:0 в пользу хозяев) нужно было ставить Джанлуиджи Доннарумму, когда он уже в Лиге чемпионов вытащил все, что мог и явно был эмоционально выхолощен?

    — Значит, был готов. Роберто Мартинес же выпустил сразу игроков «ПСЖ».

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    • — Молодых...

    — Доннарумма тоже не такой старый. Как и Сафонов, если сейчас объединять как-то их промахи.

    — Англия занимается в неких отапливаемых палатках. Не рановато за год до поездки в Северную Америку, или Мексику, как уж кому повезет?

    — Технологии ушли вперед. Быть может, сборной Англии, которая привыкла к промозглой погоде, это и поможет.

    — Но точно не помогло обыграть Андорру более уверенно, чем 1:0...

    — Тухель смотрит наперед, видимо.

    — Голландия (победа 2:0 в Финляндии) имеет сумасшедший состав, возрождается тотальный футбол?

    — Да никакого сумасшедшего состава там нет. А единственная сборная, которая в последние годы показала тотальный футбол, это Испания.

    — Бельгия, напротив, в ступоре (1:1 в Северной Македонии)?

    — Сейчас же там далеко не самое сильное поколение, определенную перенастройку команда проходит. Не знаю, насколько это всерьез и надолго, но в чемпионате Бельгии появляются талантливые игроки. Их умеют там штамповать, так что через пару лет увидим очередной сюрприз.

    — И у очень старой хорватской сборной в чем будущее?

    — Здесь сложнее, поскольку Хорватия нас приучила к тому, что почти постоянно борется за медали на всех крупных турнирах. Но снова собрать поколение с Модричем, Брозовичем, Ракитичем, невыполнимая задача.

    Узбекистан — ОАЭ
    globallookpress.com

    — Одним из первых на чемпионат мира пробился Узбекистан. Забегая вперед, может там стать сенсацией?

    — Ну, почему бы и нет? Узбекистанский футбол в последнее время развивается стремительно. Хусанов — в «Сити», Шомуродов — в «Роме», Файзуллаев — где-то в Европе сейчас будет однозначно.

    — Бразилия в первом матче с Карло Анчелотти откровенно бледно выглядела в Эквадоре (0:0). Ждать победы с разыгравшимся Парагваем?

    — Это вообще очень интересный проект имени Папы. Первый опыт работы в сборной, при этом масса знакомых ему игроков. Посмотрим...

    — Если подводить промежуточные итоги на эту тему, от какой из топ-сборных (не считая Италии) можно ждать провала в отборе?

    — Бельгия.

    — С места событий на Окко комментируются только международные турниры, или национальные чемпионаты иногда тоже?

    — В основном международные. Но если говорить не о футболе, а о баскетболе, то да.

    Прогнозы и ставки на футбол

    — На Клубный чемпионат мира, который стартует в Штатах 15 июня, ваша бригада едет?

    — Сейчас будет летучка. Решится.

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