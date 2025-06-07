Сафонов — герой и антигерой, Карпин — доволен. Россия упустила победу над Нигерией

Сборная России завершила ничьей серьёзную проверку на прочность — после восьми побед кряду команда Валерия Карпина впервые не выиграла, позволив Нигерии сравнять счёт из-за грубейшей ошибки вратаря. Итог — 1:1, обидный, но показательный.

Футбол. BetBoom Матчи сборной России Россия — Нигерия 1:1 Голы: 1:0 Ajayi S. (27'), 1:1 Arokodare T. (71') Предупреждение: Максим Осипенко (19')

После лёгких прогулок с предыдущими соперниками — Брунею, Замбии и Гренаде — матч с Нигерией в «Лужниках» выглядел как настоящий вызов. Да, африканцы прибыли не в полном составе: без Осимхена, Лукмана, Айуоби, Айны и других европейских звёзд. Но даже второй эшелон гостей включал представителей «Байера», «Лацио», «Нанта», «Аугсбурга» и «Фенербахче». Для команды Карпина — безусловный шаг вперёд по уровню оппозиции.

Матвей Сафонов, только что ставший победителем Лиги чемпионов с ПСЖ, вернулся в ворота с капитанской повязкой. В старте вышли сразу пятеро игроков, связанных с «Ростовом», что говорило о новой «базе» национальной команды. Атакующая тройка — Мостовой, Глушенков, Комличенко. Отсутствовали некоторые лидеры — Головин, Алексей Миранчук, Кузяев, но у тех, кто вышел, был шанс проявить себя.

Россия — Нигерия https://t.me/teamrussia

Нигерийский прессинг и гол в свои

Стартовые минуты прошли под диктовку нигерийцев: темп, давление, приличный контроль мяча. Россияне с трудом выходили из-под прессинга и не переходили половину поля без потерь. Тем ценнее стал первый опасный момент: на 19-й минуте Глушенков крутил угловой прямо в створ, начав цепочку остроты. В итоге, на 27-й минуте Круговой убежал по левому флангу, прострелил, и Аджайи срезал мяч в собственные ворота. Россия повела — 1:0.

Россия — Нигерия https://t.me/teamrussia

Карпин чуть успокоился, но напряжение не спадало. На 40-й минуте россияне едва не поплатились за расслабленность: Деле-Баширу убежал от Мелёхина, абсолютно один вышел на Сафонова — и тут Матвей взял по-настоящему мёртвый мяч. Прыжок в угол, блестящая реакция, молниеносно выставленная рука. Казалось, всё под контролем.

Сейв Сафонова https://t.me/news_matchtv

От надежды — к разочарованию

Второй тайм начался активно. Мелёхин с убойной позиции пробил мимо — Карпин схватился за голову. А спустя считаные минуты наступил провал: Сафонов не заметил Арокодаре и отдал в недодачу на Глебова — что превратилось в голевой пас сопернику. 1:1 — так обидно закончилась восьмиматчевая сухая серия.

Россия — Нигерия https://t.me/teamrussia

Ответ России был достойным: Гладышев бил в ближний, Баринов дважды не попал с убойных позиций, Батраков проверил вратаря ударом в угол на исполнение. Давление росло, Карпин бросал в бой новые силы — кроме Баринова и Гладышева вышли Адамов и Сергеев. Но мяч в ворота так и не зашёл. Даже удар Баринова в перекладину — словно символ невезения.

Пользы больше, чем результата

Россияне не победили, но сыграли полноценный матч против сильного, агрессивного соперника. Это была не игра на удержание или разбор «экзотики», а самая обычная встреча с топ-50 по рейтингу ФИФА. И пусть ничья выглядит досадной, по смыслу она ценнее предыдущих побед. После матча Валерий Карпин сказал, что очень доволен игрой своей команды, за исключением нескольких моментов. И с ним трудно поспорить — Россия и правда смотрелась очень свежо на фоне сильного соперника.

Россия — Нигерия https://t.me/teamrussia

Сафонов стал центральной фигурой вечера. Один тайм — спаситель. Другой — виновник. Такова уж доля вратаря. А Карпину теперь предстоит работать не только с физикой и тактикой, но и с эмоциями. Ведь впереди матч с Беларусью, на которую игроки могут банально недонастроиться.

Серия прервана, но процесс идёт. И хочется, чтобы поскорее сборная России на регулярной основе играла в конкурентный футбол с серьёзными соперниками.