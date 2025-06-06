Девять голов и сияющий Ямаль: Испания фестивально прошла Францию в полуфинале Лиги Наций

Эта Испания не похожа на свои старые версии, ту классическую машину тики-таки, которая укатывала соперников насмерть бесконечными перепасовками. Новая команда Луиса де ла Фуэнте играет вертикально, быстро, порой рискованно — и чертовски красиво. Она больше не пытается усыпить соперника, она его оглушает.
Ламин открыл свой вечер не голом, а участием в изящной комбинации, после которой Нико Уильямс открыл счёт. Оярсабаль сдержал натиск Конате и мягко сбросил мяч под удар. Уильямс с левой ноги отправил мяч между ушей Маньяна — 1:0.
Прошло три минуты — и уже Мерино завершает многоходовку: отдал, получил, принял мяч в штрафной, точно пробил в ближний угол. Снова голевая передача от Оярсабаля — и 2:0. Франция в ступоре.
В концовке тайма испанцы успели забить ещё — Ямаль филигранно забросил в штрафную, Оярсабаль скинул в центр штрафной на Хёйсена, а тот идеально завершил с лёта в падении. Но всё-таки офсайд — и французы хотя бы спаслись от разгрома в первом тайме.
Но в самом начале второй половины по-настоящему включился Ламин Ямаль. Фантастический рывок, Рабьо, словно в замедлении, не поспевает и сбивает Ламина в подкате. Пенальти. Сам пострадавший подходит к мячу, делает пару шагов — и катит его с ледяным спокойствием в угол. 3:0. Испанская скамейка уже прыгает. А через несколько минут Педри делает счёт 4:0, получив мяч после тонкой передачи Уильямса и почти не заметив Маньяна в воротах.
Мбаппе в тени, Франция — на грани краха
Странно сказать, но в начале матча французы выглядели бодрее, могли даже открыть счёт — особенно старался Тео Эрнандес, но его удар пришёлся в перекладину, а Симон был безупречен против Дембеле и Дуэ. Однако после четвёртого гола ощущение было такое, будто недавние чемпионы мира вот-вот развалятся. И всё же Мбаппе заработал пенальти, пробил точно — 4:1.
Это вроде бы возвращало Францию в игру, но совсем ненадолго. Ламин Ямаль снова вступил в дело. Получил от Педро Порро изумительную передачу, обыграл Лангле и пробил низом — 5:1, настоящее издевательство. На этом всё?
Но Штутгарт не хотел, чтобы всё заканчивалось
И тут Франция превратилась в зверя. Слишком поздно проснулась — но как! Райан Шерки, дебютант, едва вышел, как сразу зажёг: получил мяч от Мбаппе, и пробил с лёта в девятку. Видимо, все эти видео с невероятной техникой Райана на тренировках сборной и «Лиона» официально воплотились в жизнь. Это был бы куда более классный и эмоциональный гол, если бы Франция не проигрывала в три мяча.
Через несколько минут — автогол Вивиана. 5:3. Паника. И когда казалось, что всё закончится этим, Коло Муани в компенсированное время замыкает подачу всё того же Черки. 5:4. И мяч у Франции. Ещё атака, последняя подача, мяч в руках у Симона. И... всё, можно выдыхать.
Прошлое против будущего в финале Лиги Наций
Испания выстояла, хотя дух яркой и фестивальной сборной Франции мы увидели только в самой концовке матча. Испания — в финале. А Ямаль — на вершине. Пока не с Золотым мячом, но уже в списке главных претендентов. И он уже ведёт за собой сборную на равных с Педри, Уильямсом и Симоном. В 17 лет!
Франция сыграет за бронзу против Германии. И будет жалеть. О старте, о пассивности, о том, что не проснулась вовремя. А у испанцев следующая остановка — Мюнхен. Финал против Португалии. Криштиану Роналду против мальчишки, который растёт в тени его славы, но уже сейчас начинает сиять абсолютно уникально.