Девять голов и сияющий Ямаль: Испания фестивально прошла Францию в полуфинале Лиги Наций

Вечер 4 июня в Штутгарте надолго останется в памяти тех, кто его видел. Девять голов, безумие на поле, дикая динамика и главное — история, в которую ворвался юный Ламин Ямаль с блеском в глазах и улыбкой, сверкающей брекетами. Испания и Франция встретились, чтобы разыграть путёвку в финал Лиги наций, и устроили не просто футбольный матч — нечто, что больше напоминает рок-концерт с соло на каждый гол.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Полуфинал Испания — Франция 5:4 Голы: 1:0 Нико Уильямс (23'), 2:0 Микель Мерино (25'), 3:0 Ламин Ямаль (пенальти) (54'), 4:0 Педри (55'), 4:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (59'), 5:1 Ламин Ямаль (67'), 5:2 Райан Шерки (79'), 5:3 Даниэль Вивиан (автогол) (84'), 5:4 Рандаль Коло Муани (90 + 3') Испания: Унай Симон, Робен Ле Норман (Даниэль Вивиан, 77'), Марк Кукурелья, Педро Порро, Мартин Субименди, Микель Мерино (Гави, 90'), Микель Оярсабаль (Саму Агехова, 77'), Дин Хейзен, Педри (Фабиан Руис, 64'), Ламин Ямаль, Нико Уильямс (Даниэль Ольмо, 64') Франция: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Клеман Лангле (Лукас Эрнандес, 72'), Ибраима Конате, Пьер Калюлю (Мало Гюсто, 63'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола, 63'), Майкл Олисе (Райан Шерки, 63'), Усман Дембеле (Рандаль Коло Муани, 76'), Адриен Рабьо, Ману Коне, Килиан Мбаппе Предупреждения: Ламин Ямаль (33'), Адриен Рабьо (51'), Тео Эрнандес (82'), Рандаль Коло Муани (90 + 4'), Гави (90 + 6'), Ману Коне (90 + 7')

Эта Испания не похожа на свои старые версии, ту классическую машину тики-таки, которая укатывала соперников насмерть бесконечными перепасовками. Новая команда Луиса де ла Фуэнте играет вертикально, быстро, порой рискованно — и чертовски красиво. Она больше не пытается усыпить соперника, она его оглушает.

Ламин открыл свой вечер не голом, а участием в изящной комбинации, после которой Нико Уильямс открыл счёт. Оярсабаль сдержал натиск Конате и мягко сбросил мяч под удар. Уильямс с левой ноги отправил мяч между ушей Маньяна — 1:0.

Дин Хёйсен и Нико Уильямс globallookpress.com

Прошло три минуты — и уже Мерино завершает многоходовку: отдал, получил, принял мяч в штрафной, точно пробил в ближний угол. Снова голевая передача от Оярсабаля — и 2:0. Франция в ступоре.

Микель Мерино забивает гол globallookpress.com

В концовке тайма испанцы успели забить ещё — Ямаль филигранно забросил в штрафную, Оярсабаль скинул в центр штрафной на Хёйсена, а тот идеально завершил с лёта в падении. Но всё-таки офсайд — и французы хотя бы спаслись от разгрома в первом тайме.

Но в самом начале второй половины по-настоящему включился Ламин Ямаль. Фантастический рывок, Рабьо, словно в замедлении, не поспевает и сбивает Ламина в подкате. Пенальти. Сам пострадавший подходит к мячу, делает пару шагов — и катит его с ледяным спокойствием в угол. 3:0. Испанская скамейка уже прыгает. А через несколько минут Педри делает счёт 4:0, получив мяч после тонкой передачи Уильямса и почти не заметив Маньяна в воротах.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Мбаппе в тени, Франция — на грани краха

Странно сказать, но в начале матча французы выглядели бодрее, могли даже открыть счёт — особенно старался Тео Эрнандес, но его удар пришёлся в перекладину, а Симон был безупречен против Дембеле и Дуэ. Однако после четвёртого гола ощущение было такое, будто недавние чемпионы мира вот-вот развалятся. И всё же Мбаппе заработал пенальти, пробил точно — 4:1.

Пенальти Мбаппе globallookpress.com

Это вроде бы возвращало Францию в игру, но совсем ненадолго. Ламин Ямаль снова вступил в дело. Получил от Педро Порро изумительную передачу, обыграл Лангле и пробил низом — 5:1, настоящее издевательство. На этом всё?

Но Штутгарт не хотел, чтобы всё заканчивалось

И тут Франция превратилась в зверя. Слишком поздно проснулась — но как! Райан Шерки, дебютант, едва вышел, как сразу зажёг: получил мяч от Мбаппе, и пробил с лёта в девятку. Видимо, все эти видео с невероятной техникой Райана на тренировках сборной и «Лиона» официально воплотились в жизнь. Это был бы куда более классный и эмоциональный гол, если бы Франция не проигрывала в три мяча.

Удар Райана Шерки afp.com

Через несколько минут — автогол Вивиана. 5:3. Паника. И когда казалось, что всё закончится этим, Коло Муани в компенсированное время замыкает подачу всё того же Черки. 5:4. И мяч у Франции. Ещё атака, последняя подача, мяч в руках у Симона. И... всё, можно выдыхать.

Мяч в сетке после гола Коло Муани globallookpress.com

Прошлое против будущего в финале Лиги Наций

Испания выстояла, хотя дух яркой и фестивальной сборной Франции мы увидели только в самой концовке матча. Испания — в финале. А Ямаль — на вершине. Пока не с Золотым мячом, но уже в списке главных претендентов. И он уже ведёт за собой сборную на равных с Педри, Уильямсом и Симоном. В 17 лет!

Франция сыграет за бронзу против Германии. И будет жалеть. О старте, о пассивности, о том, что не проснулась вовремя. А у испанцев следующая остановка — Мюнхен. Финал против Португалии. Криштиану Роналду против мальчишки, который растёт в тени его славы, но уже сейчас начинает сиять абсолютно уникально.