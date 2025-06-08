Германия снова без медалей: Мбаппе оставил хозяев турнира без бронзы Лиги Наций

Франция в полурезервном составе обыграла хозяев Лиги наций — 2:0, а Килиан Мбаппе забил юбилейный 50-й гол за сборную и провёл эталонный матч капитана. Юлиану Нагельсману предстоит много работы перед ЧМ-2026.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место Германия — Франция 0:2 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (45'), 0:2 Майкл Олисе (84') Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йозуа Киммих, Робин Кох, Жонатан Та, Давид Раум (Максимилиан Миттельштадт, 65'), Леон Горецка (Том Бишоф, 65'), Паскаль Грос (Тило Керер, 73'), Карим Адейеми (Серж Гнабри, 78'), Флориан Вирц, Ник Вольтемаде (Дениз Ундав, 46'), Никлас Фуллкруг Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Лукас Эрнандес, Луак Баде, Мало Гюсто, Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми (Ману Коне, 68'), Маркус Тюрам (Маттео Гюэндузи, 90'), Килиан Мбаппе, Райан Шерки (Майкл Олисе, 68'), Рандаль Коло Муани (Дезире Дуэ, 68') Предупреждения: Лука Динь (12'), Давид Раум (29'), Карим Адейеми (35'), Жонатан Та (61'), Лукас Эрнандес (61')

Вечером в Штутгарте футбол оказался гораздо больше, чем просто борьбой за третье место. И хотя матч не имел той исторической или турнирной значимости, которая могла бы вдохновить обе стороны, именно такие встречи часто показывают суть команды. Её готовность бороться, её глубину и, что особенно важно, её лидеров. У Франции — он есть, и это всё ещё Килиан Мбаппе.

Германия начала так, будто перед ней финал чемпионата мира, а не утешительный матч за бронзу. Уже в первые минуты было ощущение, что Франция может поплыть — трижды опасно бил Карим Адейеми, один раз Вирц попал в штангу, и даже пенальти успели заработать… но не пробить. VAR вмешался, и от восторга на трибунах не осталось ничего: Адейеми получил «горчичник» за симуляцию. А немного позже и гол Ундава был отменён — снова видеопомощь, снова фол на ранней стадии атаки.

Германия — Франция gettyimages.com

Команда Нагельсмана играла на грани, но эта грань была слишком тонкой. Немцы владели мячом, давили, перегружали фланги, но в ключевых моментах не хватало либо точности, либо самообладания. И к исходу первого тайма за расточительство наступило наказание.

Мбаппе — лидер

Килиан Мбаппе, как это делает только он, вдруг появился в нужной точке. Его не было видно большую часть тайма — Франция отдавала мяч и не стремилась к высоким скоростям. Но на 45-й минуте Тчуамени закинул мяч за спину Киммиху, а Мбаппе за секунду обработал, прицелился и пробил — мяч оказался в сетке. 50-й гол за сборную. Идеальный момент, чтобы его забить.

Килиан Мбаппе gettyimages.com

Франция повела, не создав почти ничего. Германия ушла в раздевалку с ощущением абсурда: вроде всё делали правильно, но проигрывают. А у Килиана Мбаппе явно включается какой-то особенный режим, как только он надевает футболку своей сборной.

Тактическая зрелость против эмоционального перегруза

Во втором тайме Нагельсман попытался освежить игру: вместо новичка Вольтемаде вышел Ундав, который вроде бы забил, но и тут VAR оказался беспощаден. Германия продолжала давить, но всё больше рисковала. Франция же ждала — спокойно, хладнокровно, с расчётом. Всё, как любит Дешам.

На 58-й минуте Маркус Тюрам проверил каркас ворот, а под занавес игры Мбаппе вновь напомнил, что он не просто звезда, а капитан. Ошибка Робина Коха на середине поля — и Килиан, словно гепард, сорвался в контратаку. Вместо того чтобы замкнуть сам, он отдал мяч Олисе, который открылся под пас и спокойно вкатил в пустые. 2:0. И всё. Вопросов не осталось.

Гол Майкла Олисе gettyimages.com

Франция смотрит вперёд. Германия — внутрь себя

Для французов этот матч стал скорее демонстрацией ширины состава и психологической устойчивости. Восемь изменений после полуфинала, и всё равно — победа. Даже без главных созидателей, Франция выглядит пугающе зрелой. Майк Меньян — надёжен и хладнокровен. Рабьо — мотор в центре. Олисе и Тюрам — уже не просто дополнения, а элементы, способные решать.

У Германии же — очередной откат. После полуфинального поражения от Португалии — ещё один удар. Команда, которая два года назад казалась близкой к европейским вершинам, вновь смотрит в зеркало и не узнаёт себя. «Мы потеряли структуру, терпение и дали им то, чего они хотели», — признал после матча Киммих. И это даже не оправдание — это признание слабости.

Германия — Франция gettyimages.com

Франция уезжает из Штутгарта с бронзой и с мыслью о будущих вершинах. Германия остаётся дома — и в раздумьях: что-то работает, но главного — нет. И когда до Чемпионата Мира остаётся год, такие поражения особенно неприятны. Особенно явно сказывается отсутствие у Германии качественного страйкера и пуленепробиваемого защитника. Кажется, самое время набрать Марио Гомезу и Лотару Маттеусу.