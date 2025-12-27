«Арсенал» возвращается на «Эмирейтс» в статусе лидера Премьер-лиги и в первом матче после Рождества принимает «Брайтон», который традиционно умеет усложнять жизнь грандам. Команда Микеля Артеты почти не теряет очки дома, но именно с «чайками» у лондонцев в последние годы не всегда складывались комфортные сценарии на своём поле, поэтому матч выглядит как ещё одна проверка на чемпионскую зрелость. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

08' Не получилось точно подать с углового, отбился «Арсенал».

07' Угловой заработал «Брайтон».

05' Сака прорвался в штрафную с правого фланга и пробил в ближний угол, Вербрюгген тащит!

03' Дьёкереш продавил Данка у штрафной «Брайтона», но пробил несильно по центру ворот.

01' «Брайтон» начал с центра, поехали!

До матча

18:00 Около 7 градусов сегодня в Лондоне, осадков на «Эмирейтс» не ожидается, только привычный для английской зимы туман.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 63 Владение мячом 37 1 Фолы 3

17:35 Судейская бригада матча: главный арбитр – Джон Брукс, ассистенты — Саймон Беннетт и Крейг Тэйлор, четвёртый арбитр — Рубин Рикардо, ВАР — Пол Тирни, АВАР – Ник Хоптон.

17:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Арсенал»: Райя, Рейна, Салиба, Калафьори, Мерино, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Дьёкереш.

«Брайтон»: Вербрюгген, Кадыоглуван, ван Хекке, Данк, Коппола, Де Кёйпер, Аяри, Хиншелвуд, Гомес, Рюттер, Груда.

«Арсенал»

Для Артеты это всё ещё гонка за первым титулом Премьер-лиги во главе клуба, и нынешний сезон снова подталкивает к разговору о «главном шансе». «Арсенал» встретил Рождество на первом месте и вернул лидерство благодаря минимальной победе на выезде над «Эвертоном», где решающим стал пенальти в исполнении Дьёкереша. Важно и то, как команда держит темп при насыщенном календаре, в последние недели «канониры» стабильно берут своё даже в матчах, где многое не получается.

Домашняя форма — фундамент этой гонки. «Арсенал» не проигрывает на «Эмирейтс» в чемпионате, пропускает мало и почти не отдаёт очки, в восьми домашних матчах лиги осечка случилась лишь однажды — 1:1 с «Манчестер Сити» в сентябре. В такой конфигурации даже ротация не выглядит риском сама по себе, у Артеты достаточно глубины, чтобы менять роли и сохранять интенсивность, особенно когда приходится играть через два-три дня.

При этом есть нюанс именно по сопернику. Домашняя статистика «Арсенала» против «Брайтона» в АПЛ заметно менее убедительна, чем с большинством команд, с которыми «канониры» встречались на «Эмирейтс» регулярно. На своём поле лондонцы выигрывали у «чаек» не так часто, как принято ожидать от лидера.

«Брайтон»

«Брайтон» подходит к выезду в Лондон как команда середины таблицы, которая периодически сверкает. В этом сезоне у Фабиана Хюрцелера были сильные отрезки и громкие результаты, но в декабре стабильность исчезла, серия без побед растянулась, а в последнем туре «чайки» сыграли 0:0 с «Сандерлендом». Этот матч стал продолжением общей картины — «Брайтон» часто раскачивается долго и слишком нередко проводит первые таймы без голевых акцентов.

Проблемы впереди заметны и по динамике последних недель, команда редко забивает больше гола за матч, и нередко решает судьбу матчей «на характере». При этом важно другое — когда «Брайтон» находит свой гол в гостях у «Арсенала», он обычно цепляется за очки.

С точки зрения стиля «Брайтон» остаётся вариативным. Он умеет владеть мячом длинными розыгрышами, а может сознательно отдать инициативу и жить за счёт давления после потерь и быстрых выходов. В таких матчах многое упирается в то, как команда защищается на стандартах, насколько чисто проходит первый пас, кто выигрывает вторые мячи после подборов. Против «Арсенала» это становится особенно критично, один неудачный вынос может обернуться ещё одной атакой и пропущенным мячом.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.