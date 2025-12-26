27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» бьются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Арсенал» на 2 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела дачно. «Канониры» в серии пенальти обыграли «Кристал Пэлас».
До того команда сумела одолеть «Эвертон» (1:0). Да и поединок с «Вулверхэмптоном» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Арсенал» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канониры» нынче выглядят прилично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Причем «Арсенал» традиционно успешно противостоит «чайкам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канониры» намерены оторваться от преследователей.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» в текущем сезоне выглядят вполне симпатично. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Брайтон» на 5 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брайтон» не смог одолеть «Сандерленд» (0:0).
До того команда была бита «Ливерпулем» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Вест Хэмом» (1:1).
При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чайки» в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
При этом «Брайтон» не побеждал в 4 последних матчах. Да и в нынешней диспозиции команда постарается зацепиться за очки.
Команда способна дать знатный бой кому угодно. Вот только не забивают «чайки» уже два матча подряд.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Чайки» попытаются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Брайтон» не побеждал в 4 матчах подряд
- Лондонцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Арсенал» не проигрывает 4 матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.
Прогноз: «Канониры» постараются удержаться на вершине, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «чайки» крайне нестабильны.
Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.55