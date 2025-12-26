прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» бьются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» на 2 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела дачно. «Канониры» в серии пенальти обыграли «Кристал Пэлас».

До того команда сумела одолеть «Эвертон» (1:0). Да и поединок с «Вулверхэмптоном» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Арсенал» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Канониры» нынче выглядят прилично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Арсенал» традиционно успешно противостоит «чайкам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канониры» намерены оторваться от преследователей.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» в текущем сезоне выглядят вполне симпатично. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Брайтон» на 5 зачетных пунктов отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брайтон» не смог одолеть «Сандерленд» (0:0).

До того команда была бита «Ливерпулем» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

При этом «Брайтон» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чайки» в последних поединках выглядели не лучшим образом. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Брайтон» не побеждал в 4 последних матчах. Да и в нынешней диспозиции команда постарается зацепиться за очки.

Команда способна дать знатный бой кому угодно. Вот только не забивают «чайки» уже два матча подряд.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Чайки» попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Брайтон» не побеждал в 4 матчах подряд

Лондонцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Арсенал» не проигрывает 4 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Канониры» постараются удержаться на вершине, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «чайки» крайне нестабильны.

2.00 Фора «Арсенала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Арсенал» — «Брайтон» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.55 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Арсенал» — «Брайтон» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55