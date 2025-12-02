Во вторник, 1 декабря, «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм» в рамках 14-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

10' Высокий темп в игре.

09' Удар Майли из-за пределов штрафной «Тоттенхэма» угодил в одного из защитников гостей.

06' Бреннан Джонсон прострелил на дальнюю штангу ворот «Ньюкасла», прервал пас в падении защитник хозяев Льюис Холл.

05' Удар Вольтемаде головой из пределов штрафной «Тоттенхэма», мяч над перекладиной полетел.

04' Льюис Холл пробил из-за пределов штрафной «Тоттенхэма» с левой ноги, мяч мимо ворот пролетел.

03' Барнс совершил подачу в штрафную «Тоттенхэма» с левого фланга атаки «Ньюкасла», но внимательно действуют защитники «шпор».

Статистика матча 2 Удары мимо 0 60 Владение мячом 40 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 1 Фолы 0

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Тоттенхэма».

До матча

23:12 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

23:05 Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне, вмещающем 52 758 зрителей.

22:55 Главным судьей матча будет Томас Брамэлл.

Стартовые составы команд

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Ливраменто, Тшау, Бёрн, Холл, Жоэлинтон, Тонали, Майли, Вольтемаде, Мёрфи, Барнс.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, Удоджи, Кудус, Бентанкур, Муани, Джонсон, Бергвалль, Сарр.

«Ньюкасл»

Сейчас «Ньюкасл» идет на 13-м месте в таблице АПЛ с 18 очками. В 13-м туре команда разгромила в гостевом матче «Эвертон» со счетом 4:1. Ранее «Ньюкасл» проиграл французскому «Марселю» со счетом 1:2 в Лиге чемпионов и обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1. В пяти последних матчах команда три раза одержала победу и дважды проиграла при восьми забитых и 11 пропущенных мячах.

«Ньюкасл» опасен, но при этом уязвим. Команда забивает и пропускает в среднем два мяча в последних трех матчах. Предстоящий поединок подарит множество опасных моментов. Травмированы четверо, отметим травмы Киррана Триппьера и Йоаны Виссы.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 18 очков при общей разнице мячей — 21:16. В последнем матче «Тоттенхэм» провалил поединок против «Фулхэма», проиграв со счетом 1:2. Ранее команда забила три мяча грозному «ПСЖ» в Лиге чемпионов, однако пропустила пять в ответ, а также был проигрыш не менее грозному «Арсеналу» в «дерби северного Лондона» со счетом 1:4.

Команда пытается справиться с кризисом травм и потерей ментального настроя на матчи. Что касается второго, то последний матч против «Фулхэма» натолкнул именно на такие мысли. «Тоттенхэм» не выглядит явным аутсайдером, однако против резких и бегущих парней из «Ньюкасла» банда Томаса Франка, главного тренера лондонцев, не имеет много шансов на удачный исход. Из основной обоймы «Тоттенхэма» травмирован Джеймс Мэддисон, Раду Дрэгушин, Деян Кулушевски и Ив Биссума.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. В рамках АПЛ, оба раза победил «Ньюкасл» с одинаковым счётом 2:1. Ещё одна игра была товарищеской, в марте команды сыграли вничью 1:1. В нынешнем сезоне, соперники успели сыграть в рамках Кубка Лиги, 29 октября победил «Ньюкасл» 2:0.

За всю историю команды сыграли 175 матчей. В 74 играх победил «Тоттенхэм», в 65 «Ньюкасл», оставшиеся 36 матчей завершились вничью.

