Северолондонское дерби на этот раз звучит особенно громко, «Тоттенхэм» встречает «Арсенал» на фоне смены тренера у хозяев и нервов в чемпионской гонке у гостей. Для Игора Тудора это дебют и сразу матч, в котором команда Микеля Артеты захочет ответить на болезненную осечку с «Вулверхэмптоном» и удержать темп в гонке за титул. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

34' ГООООООООЛ! Сравнивает «Тоттенхэм», ничего себе!

32' ГООООООЛ! Впереди «Арсенал»! Сака протащил мяч к лицевой линии мимо Спенса, прострелил в центр штрафной, а Эзе после отскока вколотил мяч в сетку. 0:1!

31' Снова фолит Коло Муани на Габриэле, не получается через забросы выходить из обороны у «Тоттенхэма».

30' Коло Муани нарушил правила на половине поля «Арсенала», арбитр решил не показывать жёлтую.

28' Симонс забросил на дальнюю штангу со штрафного, у Дрэгушина не получилась скидка.

27' Тимбер получает жёлтую карточку, откровенно повалил на газон Сарра после своей же ошибк в передаче.

25' У Дрэгушина не получился заброс на Коло Муани, «Арсенал» введёт мяч от ворот.

24' Биссума перехватил мяч на своей половине поля и пытался протащить его вперёд, Инкапье сфолил.

22' Спенс сбил Сака на своём фланге, очень недоволен решением арбитра игрок «Тоттенхэма».

21' Коло Муани бил из-за штрафной, блокирует Салиба.

20' Дьёкереш локтем попал по лицу Грэю и разбил нос англичанину. Нужна помощь врачей.

19' Райе пришлось выходить из ворот и выбивать мяч в аут, Инкапье ошибся с передачей назад.

18' Хавим Симонс подарил мяч Троссарду на своей половине, тот решился на удар с левой издали, мимо ворот.

17' Дьёкереш скинул в центр штрафной с дальней штанги, Салиба бил в дальний угол — немного не попал.

16' Биссума выбил мяч на угловой после навеса Сака.

15' Блестяще сыграл в подкате Дрэгушин! Райс отдавал вразрез на Дьёкереша, защитник перехватил.

13' И наконец-то возобновляется матч, разобрались арбитры.

12' У бокового арбитра проблемы со связью, технический персонал пытается решить проблему.

10' Пока что игра не возобновляется, Тудор решил устроить тайм-аут и поговорить с ван де Веном на бровке.

09' Паузу в матче взял арбитр, кажется, что-то с техникой у судейской бригады.

07' Дьёкереш сместился с левого фланга в штрафную и бил в дальний угол, немного не попал!

05' Викарио пришлось выбегать далеко из штрафной и выбивать мяч, Дрэгушин подстраховал вратаря после попытки перебросить от Троссарда.

04' Дрэгушин заблокировал удар Дьёкереша! Головой бил Виктор, защитник «Тоттенхэма» выбил мяч.

03' Гости уверенно начинают матч, владеют мячом в центре поля.

01' «Арсенал» начал с центра, поехали!

До матча

19:30 Отличная погода для футбола сегодня в Лондоне, около 13 градусов и солнечно.

19:20 Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, ван де Вен, Дрэгушин, Спенс, Симонс, Грей, Галлахер, Сарр, Пальинья, Коло Муани, Биссума.

«Арсенал»: Райя, Магальяйнш, Тимбер, Салиба, Инкапье, Субименди, Райс, Троссард, Эзе, Дьёкереш, Сака.

19:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Питер Бэнкс, ассистенты — Эдди Смарт и Блейк Антробас, четвёртый арбитр — Сэм Бэрротт, ВАР — Даррен Ингланд, АВАР — Тим Вуд.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» подходит к игре с нежеланием признавать реальность турнирной таблицы. Поражение от «Ньюкасла» стало последней каплей для предыдущего штаба, и новый тренер получает команду, которая в 2026 году ещё не выигрывала в Премьер-лиге. Домашняя статистика тоже давит — всего две победы на своём поле за сезон, а дерби играется в момент, когда любая серия без побед выглядит как шаг к затяжной борьбе за выживание.

Тудор, впрочем, как раз может быстро реагировать на новые обстоятельства. У есть репутация тренера, который умеет с ходу встряхнуть раздевалку и собрать команду на первый матч. Но стартовать придётся в условиях кадрового дефицита, новый тренер лишён выбора, а отсутствие Кристиана Ромеро из-за дисквалификации дополнительно осложняет жизнь обороне.

В лазарете остаётся целая группа игроков, а в атаке придётся искать простые и рабочие решения. Для «шпор» эта встреча, скорее всего, только про характер. О красоте игры говорить не приходится, поэтому ставка будет сделана на стандарты, попытки наказать соперника за риск и хоть какую-то дисциплину в переходах.

«Арсенал»

«Арсенал» приезжает на дерби с неприятным осадком после 2:2 с «Вулверхэмптоном», где команда упустила победу, ведя в счёте. На дистанции такие эпизоды превращаются в психологический груз, потому что любой следующий тур может изменить расклад вверху таблицы, особенно когда ближайшие преследователи ждут шанса сократить отрыв.

При этом именно дерби в последние сезоны складываются для «канониров» уверенно. Серия без поражений от «Тоттенхэма» в лиге растянулась, а на поле соперника «Арсенал» выиграл трижды подряд. В ноябре команда Артеты разгромила «шпор» в первом круге, и это добавляет гостям спокойствия, по качеству организации и по привычке контролировать темп такие матчи сейчас больше похожи на «их» сценарий.

По кадрам у «Арсенала» ситуация заметно лучше, есть шанс на возвращение Мартина Эдегора и Кая Хаверца, а Букайо Сака и Леандро Троссард, получившие повреждения в прошлом туре, не пропустят дерби. Для гостей ключевым станет баланс, потому что даже кризисный «Тоттенхэм» в дерби способен наказать за любую расхлябанность.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81.