22 февраля в 27-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Арсенал» и «Тоттенхэм». Начало встречи — 19:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: сейчас «Тоттенхэм» располагается на 16-м месте в таблице АПЛ с 29 очками.

Последние матчи: в 26-м туре «Тоттенхэм» на своем поле потерпел поражение от «Ньюкасла» со счетом 1:2. Игра проходила под диктовку соперника, он играл лучше и заслуженно взял три очка. Автором единственного гола в составе «шпор» стал Энди Грей.

Ранее команда проиграла в гостях «МЮ» (0:2) и сыграла дома вничью с «Ман Сити» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Бентанкур (п), Бергвалл (п), Дансо (з), Дэвис (з), Кудус (п), Кулусевски (п), Мэддисон (п), Одобер (п), Порро (з). Ришарлисон (н), Удоджи (з).

Состояние команды: главным событием последнего времени в «Тоттенхэме» стала рокировка на посту главного тренера. Томас Франк был отправлен в отставку, а новым наставником стал хорват Игор Тудор. Довольно неоднозначное назначение, учитывая бэкгруанд этого специалиста, но, скорее всего, он доработает просто до конца сезона.

«Арсенал»

Турнирное положение: пока «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 58 очками после 27 матчей.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в перенесенном 31-м туре «Арсенал» не смог в гостях переиграть главного аутсайдера «Вулверхэмптон» (2:2). «Канониры» уверенно выигрывали к 56-й минуте после точных ударов Сака и Инкапье, но затем расслабились и пропустили дважды, потеряв важнейшие очки в борьбе за чемпионство.

До этого был разгром «Уигана» (4:0) в Кубке Англии и ничья в чемпионате с «Брентфордом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Хаверц (п), Мерино (п), Эдегор (п).

Состояние команды: снова, как только начинается последняя часть чемпионата, подопечные Микеля Артеты начинают неожиданно терять очки, где этого совсем не следовало делать. В итоге приличный отрыв от «Ман Сити» сейчас растаял всего до двух очков по потерянным.

Статистика для ставок

В первом круге «Арсенал» выиграл дома с разгромным счетом 4:1

В прошлом сезоне также обе игры остались за «Арсеналом» (1:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью (2:2), а дома уступил (2:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Тоттенхэма» дают 6,30, а на «Арсенал» — 1,61, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: Тудор известен как отличный мотиватор и любитель остроатакующего футбола, поэтому в первой игре под его руководством «Тоттенхэм» должен немного преобразиться. Пусть у «шпор» и колоссальные проблемы с составом, лавка там на зависть многим и в строю осталось немало качественных футболистов. Ну а «Арсеналу» жизненно важно брать три очка.

1.81 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

3.30 Обе забьют плюс тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,30.