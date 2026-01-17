В субботу, 17 января, «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 32 очка в активе и находится в верхней половине таблицы. Команда, которую только что возглавил Майкл Каррик, занимает седьмую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5), а также в три балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4). В предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на своем поле потерпел поражение от «Брайтона» (1:2) и прекратил выступления в турнире. Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Бёрнли» с результатом 2:2.

В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» не выиграл при трех ничьих и одном поражении. Это говорит о плохих шансах хозяев на три очка, пусть даже и в домашних стенах, особенно если учесть преимущество соперника в классе. Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами. Травмированы — Де Лигт, уехал на Кубок Африки — Мазрауи, дисквалифицирован — Лэйси.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 43 балла в активе и борется за чемпионский титул. Команда занимает вторую позицию с отставанием в шесть очков от лидирующего «Арсенала», тогда как третью в таблице «Астон Виллу» она опережает лишь по дополнительным показателям. В своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, «Горожане» на чужом поле одержали победу над «Ньюкаслом» (2:0). Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 10:1 просто уничтожил заштатный «Эксетер».

В 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» ни разу не проиграл при 10-ти победах. Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником, который переживает перманентный кризис. Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 20-ю голами. Травмированы — Бобб, Диаш, Гвардиол, Ковачич и Стоунз, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 матч, в первом круге АПЛ «Манчестер Сити» дома одолел «Юнайтед» со счетом 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 198 матчей. В 81 игре победил «Юнайтед», в 62 «Сити», оставшиеся 55 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.97