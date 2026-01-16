17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 32 очка в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда, которую только что возглавил Майкл Каррик, занимает седьмую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5), а также в три балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на своем поле потерпел поражение от «Брайтона» (1:2) и прекратил выступления в турнире.

Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Бёрнли» с результатом 2:2.