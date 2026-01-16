17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск.

Василий ПинаевВасилий ПинаевФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 32 очка в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда, которую только что возглавил Майкл Каррик, занимает седьмую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5), а также в три балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на своем поле потерпел поражение от «Брайтона» (1:2) и прекратил выступления в турнире.

Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Бёрнли» с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Де Лигт, уехал на Кубок Африки — Мазрауи, дисквалифицирован — Лэйси.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Это говорит о плохих шансах хозяев на три очка, пусть даже и в домашних стенах, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 43 балла в активе и борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую позицию с отставанием в шесть очков от лидирующего «Арсенала», тогда как третью в таблице «Астон Виллу» она опережает лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, «Горожане» на чужом поле одержали победу над «Ньюкаслом» (2:0).

Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 10:1 просто уничтожил заштатный «Эксетер».

Не сыграют: травмированы — Бобб, Диаш, Гвардиол, Ковачич и Стоунз, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» ни разу не проиграл при 10-ти победах.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником, который переживает перманентный кризис.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 20-ю голами.

Статистика для ставок

  • в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» не проиграл
  • в 10-ти из 13-ти последних матчей «Манчестер Сити» выиграл
  • в 10-ти из 11-ти последних матчей «Манчестер Сити» не проиграл при тотал меньше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Его победа оценивается 1.97.  Ничья — в 3.85, выигрыш «Манчестер Юнайтед» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.45.

Прогноз: в 10-ти из 13-ти последних матчей гости выиграли.  Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе, и при этом переживают явные проблемы с игрой.

1.97«Манчестер Сити» победитСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.97 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»  позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: «Манчестер Сити» победит за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в их 10-ти из 11-ти последних матчей.

2.20«Манчестер Сити» не проиграет и тотал меньше 3,5 головСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.20 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»  принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.20.