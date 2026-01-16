17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 32 очка в активе и находится в верхней половине таблицы.
Команда, которую только что возглавил Майкл Каррик, занимает седьмую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-5), а также в три балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Англии клуб на своем поле потерпел поражение от «Брайтона» (1:2) и прекратил выступления в турнире.
Перед этим в предыдущем тура национального чемпионата «Красные Дьяволы» теперь в чужих стенах разошлись мировой с «Бёрнли» с результатом 2:2.
«Манчестер Сити»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Не сыграют: травмированы — Де Лигт, уехал на Кубок Африки — Мазрауи, дисквалифицирован — Лэйси.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Юнайтед» не выиграл при трех ничьих и одном поражении.
Это говорит о плохих шансах хозяев на три очка, пусть даже и в домашних стенах, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.
Турнирное положение: «Манчестер Сити» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 43 балла в активе и борется за чемпионский титул.
Команда занимает вторую позицию с отставанием в шесть очков от лидирующего «Арсенала», тогда как третью в таблице «Астон Виллу» она опережает лишь по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, «Горожане» на чужом поле одержали победу над «Ньюкаслом» (2:0).
Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии также оказался на высоте, когда теперь в домашних стенах с результатом 10:1 просто уничтожил заштатный «Эксетер».
Не сыграют: травмированы — Бобб, Диаш, Гвардиол, Ковачич и Стоунз, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» ни разу не проиграл при 10-ти победах.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником, который переживает перманентный кризис.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 20-ю голами.
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.85, выигрыш «Манчестер Юнайтед» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.45.
Прогноз: в 10-ти из 13-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.
И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе, и при этом переживают явные проблемы с игрой.
Ставка: «Манчестер Сити» победит за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в их 10-ти из 11-ти последних матчей.
Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.20.