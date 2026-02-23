Сумеет ли «Манчестер» ворваться в зону ЛЧ?

В понедельник, 23 февраля, «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+1' Удар Фернандеша из-за пределов штрафной «Эвертона», мяч над перекладиной пролетел.

45' Добавленное время 3 минуты.

45' Позиционная атака «Манчестера» завершает отрезок активности от «Эвертона».

42' Гарнер заработал угловой для «Эвертона».

41' Подача со штрафного к воротам «Манчестера», сняли «верх» защитники гостей.

39' Удар с дальней дистанции Джеймса Гарнера в створ ворот «Манчестера», надёжен на последнем рубеже голкипер гостей Сенне Ламменс.

37' Прострел Люка Шоу в штрафную «Эвертона», но первым на мяче оказался защитник хозяев Тарковски.

36' Удар Брайана Мбемо из-за пределов штрафной «Эвертона», мяч мимо ворот пролетел.

35' Позиционная атака «Эвертона», но дело до угроз воротам «Манчестера» пока не дошло.

33' Высоко «Манчестер» встречает атаки «Эвертона».

31' Диогу Дало пробил с подбора из-за пределов штрафной «Эвертона», мяч рядом со штангой пролетел.

30' Диалло заработал фол на себе на углу штрафной «Эвертона», готовится подача «Манчестера» к воротам хозяев со стандарта.

29' Обостряющая передача Каземиро в штрафную «Эвертона» на Кунью, но защитники хозяев прочитали пас.

27' Позиционная атака «Манчестера», футболисты «Эвертона» сконцентрированы на оборонительных взаимодействиях.

26' Разбивается игра на маленькие отрезки, что в свою очередь снижает темп матча.

23' Кобби Майну сбил нападающего «Эвертона» Тьерно Барри в середине поля, не без труда поднимается с газона Тьерно.

20' Удар Люка Шоу с линии штрафной «Эвертона» пришелся в одного из защитников хозяев и до ворот Пикфорда не долетел.

18' «Манчестер» в позиционная атаке, «Эвертон» ждёт возможности в быструю контр-атаку убежать со своей половины поля.

16' В среднем темпе развивается игра.

13' Повреждение у защитника «Эвертона» Джеймса Тарковски, неудачно упал он после верхового единоборства, медики хозяев оказывают ему помощь на поле.

11' Удаётся «Эвертону» взять мяч под контроль, игру от своих ворот отодвигая тем самым.

09' Прострел Диогу Дало в штрафную «Эвертона» превратился в удар по воротам, кулаками в прыжке отбил мяч вратарь хозяев Пикфорд.

07' Быстрая атака «Эвертона» захлебнулась в оборонительных рядах «Манчестера».

06' Позиционная атака «Манчестера» развивается в середине поля.

04' Удар Амада Диалло из пределов штрафной «Эвертона», в прыжке дотянулся до мяча вратарь хозяев Пикфорд, а защитник Тарковски помог мячу не закатиться за линию ворот.

03' Больше «Манчестер» владеет мячом в первые мгновения встречи, но дальше середины поля пока продвинуться не удалось гостям.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Юнайтед».

До матча

22:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле, вмещающем 52 888 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Даррен Ингланд.

Стартовые составы команд

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Брэнтуэйт, Кин, Гарнер, Гейе, Дьюсбери-Холл, Айрогбунам, Армстронг, Ндиайе, Барри.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Магуайр, Шоу, Йоро, Майну, Каземиро, Фернандеш, Диалло, Мбемо, Кунья.

«Эвертон»

«Ириски» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков за 26 встреч при разнице мячей 29:30. Предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив дома «Борнмуту» (1:2). До того команда обыграла «Фулхэм» (2:1) и разошлась миром с «Брайтоном» (1:1) в АПЛ.

В пяти последних поединках АПЛ «Эвертон» смог выиграть только в двух встречах, не сумев приблизиться к зоне еврокубках. Нет сомнений, что подопечные Дэвида Мойеса смогут дальше бороться за место в еврокубках, но вряд ли смогут в этом преуспеть при текущей игровой форме. Травмирован — Грилиш, дисквалифицирован — О'Брайен.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 баллов за 26 встреч при разнице мячей 47:37. Предыдущий поединок манкунианцы провела средне, сыграв вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1. До того команда оказалась сильнее «Тоттенхэма» (3:2) и «Фулхэма» (3:2) в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» после того, как команду возглавил Майкл Каррик проводит впечатляющий отрезок, в котором команда набрала 13 очков за пять встреч. Если «красные дьяволы» смогут также продолжить набирать очки стабильно, то вполне смогут зацепиться за топ-4. Травмирован — Патрик Доргу.

Личные встречи

Последний матч между командами завершился победой «Эвертона» со счетом 1:0. За всю историю команды сыграли между собой 220 матчей, в 98 играх победил «Манчестер», в 71 «Эвертон», оставшийся 51 матч завершился вничью.

