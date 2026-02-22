23 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков за 26 встреч при разнице мячей 29:30.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив дома «Борнмуту» (1:2).
До того команда обыграла «Фулхэм» (2:1) и разошлась миром с «Брайтоном» (1:1) в АПЛ.
Не сыграют: травмирован — Грилиш, дисквалифицирован — О'Брайен.
Состояние команды: в пяти последних поединках АПЛ «Эвертон» смог выиграть только в двух встречах, не сумев приблизиться к зоне еврокубках.
Нет сомнений, что подопечные Дэвида Мойеса смогут дальше бороться за место в еврокубках, но вряд ли смогут в этом преуспеть при текущей игровой форме.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 баллов за 26 встреч при разнице мячей 47:37.
Последние матчи: предыдущий поединок манкунианцы провела средне, сыграв вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1.
До того команда оказалась сильнее «Тоттенхэма» (3:2) и «Фулхэма» (3:2) в АПЛ.
Не сыграют: травмирован — Патрик Доргу.
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» после того, как команду возглавил Майкл Каррик проводит впечатляющий отрезок, в котором команда набрала 13 очков за пять встреч.
Если «красные дьяволы» смогут также продолжить набирать очки стабильно, то вполне смогут зацепиться за топ-4
Статистика для ставок
- «Эвертон» забивает в девяти встречах подряд во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает на протяжении девяти последних встреч в АПЛ
- Последний матч между командами завершился победой «Эвертона» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных дьяволов» ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентом — 1.68 и 2.09 соответственно.
Прогноз: несмотря на то, что фаворит в этой паре известен, но «Эвертон» в последнее время доставляет проблемы «Манчестер Юнайтед» и вполне способен обжиться очками по итогам домашней встречи.
Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды порадуют зрителей большим количеством забитых мячей.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.63