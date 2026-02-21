«Челси» снова потерял очки в необязательной ситуации. Быстрый гол Жоау Педру, контроль почти на протяжении 70 минут и ощущение, что «Бёрнли» держится на честном слове, обнулились после второго предупреждения Уэсли Фофана. В добавленное время Зиан Флемминг сравнял счёт после идеальной подачи Уорд-Проуза и отобрал очки у команды Росеньора. У «Челси» уже 19 потерянных очков в матчах, где команда вела — и снова разговор сводится к дисциплине на поле.

Результат матча Челси Лондон 1:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Жоао Педро 4' 1:1 Зиан Флемминг 90+3' Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс ( Джош Ачимпонг 89' ), Мало Гюсто ( Йоррел Хато 80' ), Весли Фофана, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос, Коул Палмер ( Олуватосин Адарабиойо 74' ), Энцо Фернандес, Жоао Педро ( Лиам Дилап 80' ), Педру Нету ( Мамаду Сарр 88' ) Бёрнли: Мартин Дубравка, Башир Хамфрис ( Эшли Барнс 84' ), Кайл Уолкер ( Лукас Пирес 46' ), Максим Эстеве, Джо Уорролл, Зиан Флемминг, Маркус Эдвардс, Ханнибал Межбри, Лесли Угочукву ( Джеймс Уорд-Праус 57' ), Джош Лорент ( Якоб Бруун Ларсен 79' ), Джейдон Энтони ( Лум Чауна 84' ) Жёлтые карточки: Весли Фофана 34', Роберт Санчес 90', Йоррел Хато 90+5' — Ханнибал Межбри 30' Красная карточка: Весли Фофана 72' (Челси)

Статистика матча 2 Удары в створ 4 5 Удары мимо 6 67 Владение мячом 33 9 Угловые удары 5 2 Офсайды 3 13 Фолы 11

Матч начался для хозяев идеально. Уже на четвёртой минуте Мойзес Кайседо отдал вертикаль из глубины, Педру Нету прострелил, а Жоау Педру в подкате замкнул, 1:0. Это был его пятый гол в шести последних матчах Премьер-лиги и седьмой мяч при Росеньоре за десять игр во всех турнирах. В сумме у бразильца уже 11 голов в чемпионате, лучший отрезок в его карьере в Англии без учёта пенальти. Жоау Педру сейчас действительно один из самых стабильных форвардов лиги, и по первому тайму казалось, что этого хватит «Челси» для победы.

Гол Жоау Педру globallookpress.com

До матча Росеньор дал команде четыре дня паузы, редкую роскошь в плотном календаре. Коул Палмер даже слетал с частью состава в Дубай на короткий сбор под солнцем. В стартовом составе он получил свободу перемещений, а «Челси» играл заметно раскованнее. Но свобода — это и риск, поэтому структура игры «синих» временами расползалась.

С середины тайма «Бёрнли» начал находить пространство. До реальных моментов дело почти не доходило, но тревожные сигналы были. Самый явный шанс «Челси» до перерыва возник после ошибки Кайла Уокера, Палмер убежал на Дубравку, но вратарь спас. У гостей запомнился лишь эпизод со стандартом и ударом Лесли Угочукву выше. Момент, кстати, возник из-за редкого эпизода с новым правилом: — Роберт Санчес держал мяч более восьми секунд, и арбитр наказал это угловым.

«Челси» — «Бёрнли» globallookpress.com

Во втором тайме «Челси» продолжил давить, но без убийственной конкретики. Жоау Педру ещё раз пробил, его удар заблокировал Башир Хамфрис — воспитанник академии «синих», теперь играющий против них в центре обороны. На 66-й минуте всё тот же бразилец пробил головой выше после углового. Палмер к этому моменту уже хромал, а ближе к концовке его заменили в пользу защитника.

«Бёрнли» во второй половине долго не наносил ни одного удара по воротам. Команда Скотта Паркера терпела, держала линию и ждала своего момента. План был в том, чтобы дотянуть до последних двадцати минут и перевести игру в бесконечные стандарты. Уорд-Проуз вышел именно под это, его последний гол со штрафного в лиге, кстати, тоже был забит в ворота «Челси», тогда Джеймс ещё играл за «Саутгемптон».

Коул Палмер globallookpress.com

Фофана сбил Уорд-Проуза, а тот наказал голевой передачей

Ключевой эпизод матча, как ни странно, был не голевым моментом, а фолом Уэсли Фофана. У защитника уже была жёлтая, когда он пошёл в жёсткий подкат против Уорд-Проуза, а второе предупреждение выглядело неизбежным. Это уже восьмой удалённый игрок «Челси» в сезоне во всех турнирах и шестая красная в Премьер-лиге — больше, чем у любой другой команды. По очкам фэйр-плей «синие» идут внизу таблицы, набрав 86 штрафных баллов и получив 60 жёлтых карточек.

Удаление Фофаны globallookpress.com

После удаления рисунок игры изменился мгновенно. «Челси» стал обороняться глубже, выпустил дополнительных защитников, а «Бёрнли» получил право бесконечно грузить мяч в штрафную. На 76-й минуте Джош Лоран заставил Санчеса тащить, и это первый серьёзный момент гостей, который как бы предвещал концовку. Когда игра докатилась до компенсированного времени, сценарий был почти предсказуем. Уорд-Проуз подал с углового по идеальной траектории в зону между защитниками. Флемминг оказался без опеки и спокойно пробил головой, 1:1 на 93-й минуте. Через мгновения Брюнн Ларсен получил почти идентичный пас и мог окончательно портить день болельщикам на «Бридже», но ударил выше.

Гол Флемминга globallookpress.com

«Челси» снова не выдержал игру вдесятером, несмотря на статус соперника. Из шести матчей чемпионата, где команда оставалась в меньшинстве, она выиграла лишь один, и тот после удаления на 87-й минуте. В остальных — ничьи или поражения, слишком удручающий паттерн для претендента на топ-4.

У «Бёрнли» ничего не меняется, «Челси» рискует выпасть из зоны ЛЧ

«Бёрнли» по-прежнему в зоне вылета и отстаёт на восемь очков от спасительного места. Но команда показала характер, не развалилась после раннего гола и использовала свой главный козырь — стандарты Уорд-Проуза. Паркер после матча говорил об «устойчивости» и том, что чем дольше «Бёрнли» остаётся в игре, тем сильнее растёт его уверенность. Концовка на «Стэмфорд Бридж» это подтвердила.

Мойзес Кайседо globallookpress.com

«Челси» поднялся на четвёртое место, но сыграл на матч больше, чем конкуренты, и не сократил отставание от «Астон Виллы». Впереди — выезд к лидеру, а Фофана пропустит встречу из-за дисквалификации. В ситуации, где каждое очко в борьбе за Лигу Чемпионов на вес золота, такие потери могут оказаться критическими.

При нынешнем уровне недисциплинированности и 19 потерянных очках в ситуациях преимущества разговор о то-5 будет постоянно упираться в самоконтроль. Матч с «Бёрнли» доказал, что даже форвард в лучшей форме за сезон не спасает от бесконечных удалений.