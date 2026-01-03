Матч в Борнмуте откроет второй круг АПЛ и станет первой проверкой для лидера чемпионата в новом году. «Арсенал» подходит к встрече в статусе очевидного фаворита, однако фактор домашнего поля и умение «Борнмута» цепляться за результат делают игру потенциально непростой для гостей. Хозяева уже не раз в этом сезоне демонстрировали способность навязывать борьбу топ-клубам, а лондонцам важно начать 2026 год без потерь, чтобы сохранить лидерство

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20:15 Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия); Ассистент: Дэниел Кук (Англия); Ассистент: Иан Хассин (Англия); Резервный: Льюис Смит (Англия).

20:05 Матч пройдёт в городе Борнмут (Англия), на стадионе «Виталити», вместимость арены — 12 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Джеймс Хилл, Алехандро Хименес, Маркос Сенеси, Алекс Скотт, Маркус Таверньер, Джастин Клюйверт, Антуан Семеньо, Эванилсон, Дэвид Брукс.

Арсенал: Давид Райя, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Бен Уайт, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Микель Мерино, Букайо Сака, Виктор Дьёкереш, Габриэл Мартинелли.

Борнмут

«Борнмут» подходит ко второму кругу чемпионата на 15-й позиции и в неоднозначном состоянии. Старт сезона внушал оптимизм: в первых девяти турах команда Андони Ираолы потерпела лишь одно поражение, одержав пять побед и трижды сыграв вничью. Однако затем последовал резкий спад, который до сих пор не удалось преодолеть. В десяти последующих матчах АПЛ «вишни» не выиграли ни разу, набрав всего пять очков. За этот отрезок команда пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, что стало одним из худших показателей в лиге — хуже выступили лишь «Бернли» и «Вулверхэмптон». При этом домашние матчи остаются важным источником очков. В девяти встречах на своём поле «Борнмут» проиграл лишь однажды, одержав четыре победы и четыре раза сыграв вничью, пропустив всего шесть мячей. Даже в период спада команда регулярно навязывала борьбу соперникам высокого уровня, дважды отобрав очки у «Челси» и устроив результативную перестрелку с «Манчестер Юнайтед», завершившуюся со счётом 4:4. Отдельного внимания заслуживает атакующая направленность матчей с участием «Борнмута»: в текущем сезоне в этих играх было забито 64 мяча — самый высокий суммарный показатель в АПЛ, а в девяти из 12 последних встреч минимум два гола фиксировались уже в первом тайме.

Арсенал

«Арсенал» начинает 2026 год в статусе лидера Премьер-лиги. После 19 туров команда Микеля Артеты набрала 45 очков, одержав 14 побед при трёх ничьих и двух поражениях. Лондонцы обладают лучшей обороной чемпионата, пропустив всего 12 мячей, а разница голов 37:12 подчёркивает общий баланс игры. Ближайшего преследователя «канониры» опережают на четыре очка, что позволяет им контролировать чемпионскую гонку. Форма команды перед стартом второго круга выглядит убедительно. Последнюю осечку в АПЛ «Арсенал» допустил почти месяц назад, уступив «Астон Вилле», после чего выдал серию побед над «Вулверхэмптоном», «Эвертоном», «Брайтоном» и взял уверенный реванш у бирмингемцев со счётом 4:1. Беспроигрышная серия во всех турнирах насчитывает шесть матчей. В то же время выездные игры остаются менее результативными: в трёх последних гостевых встречах чемпионата «Арсенал» забивал не более одного мяча, что говорит о более прагматичном подходе вне родного стадиона.

Личные встречи

В рамках Премьер-лиги соперники провели 16 очных встреч. «Арсенал» одержал 11 побед, «Борнмут» оказался сильнее в трёх матчах, ещё две игры завершились вничью. При этом прошлый сезон стал исключением из общего тренда: «вишни» дважды обыграли «канониров» — 2:0 и 2:1, став единственной командой, сумевшей победить «Арсенал» и дома, и на выезде по итогам того розыгрыша. Этот факт добавляет интриги предстоящему матчу, несмотря на заметную разницу в текущем турнирном положении.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.