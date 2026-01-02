3 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Вишни» бьются за выживание в АПЛ. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Борнмут» на 9 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» не уступили «Челси» (2:2).
До того команда была разбита «Брентфордом» (1:4). А вот поединок с «Бернли» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Борнмут» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 2 месяца.
Причем «Борнмут» традиционно сложно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева явно не боятся столь мощного оппонента. «Вишни» одолели «канониров» в 2 последних очных поединках.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» в текущем сезоне бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» на 5 зачетных пунктов опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Арсенал» одолел «Астон Виллу» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Брайтону» (2:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Кристал Пэлас».
При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канониры» в последних поединках выглядели ярко. Команда победила 2 раза подряд.
При этом «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и Виктор Дьекереш все никак не поднатореет в плане результативности.
Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и вообще, лондонцы давненько не обыгрывали «вишень».
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда попытается оторваться от конкурентов.
Статистика для ставок
- «Арсенал» победил в 2 своих последних поединках
- Лондонцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Борнмут» не побеждает уже 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Канониры» постараются продолжить свой победный путь, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то обыграть «Борнмут».
Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.55