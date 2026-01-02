прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

3 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» бьются за выживание в АПЛ. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» на 9 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» не уступили «Челси» (2:2).

До того команда была разбита «Брентфордом» (1:4). А вот поединок с «Бернли» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 ничьих. В этих поединках «Борнмут» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 2 месяца.

Причем «Борнмут» традиционно сложно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева явно не боятся столь мощного оппонента. «Вишни» одолели «канониров» в 2 последних очных поединках.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» в текущем сезоне бьются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» на 5 зачетных пунктов опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Арсенал» одолел «Астон Виллу» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Брайтону» (2:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти переиграла «Кристал Пэлас».

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канониры» в последних поединках выглядели ярко. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и Виктор Дьекереш все никак не поднатореет в плане результативности.

Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и вообще, лондонцы давненько не обыгрывали «вишень».

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда попытается оторваться от конкурентов.

Статистика для ставок

«Арсенал» победил в 2 своих последних поединках

Лондонцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Борнмут» не побеждает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Канониры» постараются продолжить свой победный путь, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то обыграть «Борнмут».

2.25 Фора «Арсенала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Борнмут» — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.55 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Борнмут» — «Арсенал» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55