«Челси» приезжает на «Элланд Роуд» — стадион, который редко позволяет гостям расслабиться. Для Энцо Марески этот матч с особым подтекстом, в официальных играх его команды ещё ни разу не обыгрывали «Лидс». Но сейчас фавориты именно гости, лондонцы идут в лидирующей группе, а хозяева борются за выживание.

22:55 Судейская бригада матча: главный арбитр — Даррен Ингланд, ассистенты: Скотт Леджер и Экил Хаусон, ВАР — Пол Ховард, АВАР — Ли Беттс, 4-й арбитр — Джош Смит.

22:25 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Лидс»: Перри, Богл, Гудмундссон, Родон, Стрейк, Ампаду, Бийол, Танака, Штах, Калверт-Льюин, Нмеча.

«Челси»: Санчес, Бадьяшиль, Чалоба, Тосин, Кукурелья, Энцо, Сантос, Эстевао, Гиттенс, Жоао Педро, Делап.

«Лидс»

Команда Даниэля Фарке провела в Манчестере один из самых энергичных матчей месяца, с 0:2 «Лидс» вернулся в игру и сравнял счёт, но на первой добавленной минуте пропустил от Фила Фодена — 2:3. Ход встречи, давление во втором тайме, реакция после провала на старте — всё это выглядело достойно. Но очков снова нет.

Проблема проста, за четыре последних тура — четыре поражения, и в каждом матче «Лидс» пропустил как минимум дважды. Команда остаётся в зоне вылета, хотя по качеству игры стабильно не выглядит худшей в тройке аутсайдеров. Набранные восемь очков из одиннадцати — дома, где команда обороняется значительно плотнее (всего 7 пропущенных за 6 туров).

Сейчас Фарке надеется на усиление состава. Антон Штах может вернуться после сотрясения, Себастиан Борнау близок к восстановлению. Но Джеймс Джастин находится под вопросом, Шон Лонгстафф выпал до конца года, а Дэниэл Джеймс выбыл на два месяца.

«Челси»

Ничья с «Арсеналом» (1:1) в меньшинстве — результат, который в «Челси» восприняли как шаг вперёд, а Мареска получил от команды именно то, чего ждал. Высокий темп, давление на мяч, целостность в переходах даже после удаления Мойзеса Кайседо. С этим матчем серия без поражений «синих» достигла семи игр.

У «Челси» лучшая выездная форма за весь сезон — пять побед и ничья в шести последних матчах вне дома, и голы в каждом из десяти выездов. Проблема — дисквалификация Кайседо на три матча. Плюс Мареска намекнул, что Рис Джеймс, блестяще сыгравший против «Арсенала», получит отдых после трёх интенсивных матчей за восемь дней.

При этом «Челси» выглядит стабильнее, чем в начале осени — в построении, в прессинге, в работе с мячом. Команда не зависит от одного игрока, а полузащита даёт широкий спектр вариантов при переходе в атаку.

