На «Элланд Роуд» «Лидс Юнайтед» принимает «Тоттенхэм Хотспур» в 7-м туре Английской Премьер-Лиги. Команда Томаса Франка не побеждает в трёх матчах подряд, а теперь едет к новичку АПЛ, который давно не проигрывал дома. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

01' «Тоттенхэм» начал с центра, поехали!

До матча

14:20 В Лондоне всё ещё комфортная погода для футбола (13 градусов), но по ходу матча может пойти дождь. Главное, чтобы не лило, как вчера в Борнмуте.

14:00 Судейская бригада матча: главный арбитр — Томас Брэ‌молл. Помощники главного арбитра — Иэн Хассин и Эндрю Дэллисон. Четвёртый судья — Роберт Джонс. Видеоассистент (ВАР) — Джарред Гиллетт. Помощник видеоассистента — Акил Хаусон.

13:45 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Лидс Юнайтед»: Дарлоу, Богл, Гудмундссон, Ампаду (к), Струйк, Родон, Лонгстафф, Кальверт-Льюин, Ааронссон, Стах, Окафор.

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Пальинья, Хави, Тель, Удоджи, Ромеро (к), Кудус, Педро Порро, Одобер, Бентанкур, ван де Вен.

«Лидс Юнайтед»

Возвращение «Лидса» в АПЛ пока проходит достаточно уверенно. Команда Даниэля Фарке набрала 8 очков в 6 турах, обыграв «Вулверхэмптон» (3:1), сыграв вничью с «Борнмутом» (2:2) и уступив лишь дважды. Последний матч с «Борнмутом» стал для «белых» драмой: Родон и Лонгстафф забили, но гости сравняли счёт на 93-й минуте.

Главное оружие «Лидса» — игра на «Элланд Роуд». Здесь клуб не проигрывает 23 матча подряд в чемпионате. Однако против «Тоттенхэма» статистика не радует: девять поражений в последних 11 очных встречах в Премьер-лиге и серия из четырёх подряд поражений.

Из потерь — Даниэль Джеймс (лодыжка) и Вилли Ньонто (икроножная мышца). Вратарь Лукас Перри вернулся к тренировкам, но сыграть пока не готов, поэтому в рамке, скорее всего, вновь появится Карл Дарлоу. Под вопросом участие Гарри Грея (бедро).

«Тоттенхэм Хотспур»

Команда Томаса Франка идёт в зоне Лиги чемпионов и имеет 11 очков, но спады заметны: три ничьи в последних четырёх матчах, включая 1:1 с «Вулверхэмптоном» и 2:2 с «Брайтоном». В Лиге чемпионов «шпоры» вырвали ничью у «Будё-Глимт» благодаря голу в концовке.

Проблемы «Тоттенхэма» напрямую связаны с травмами. Доминик Соланке недавно перенёс операцию на лодыжке, в лазарете остаются Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски, Раду Драгушин и Ив Биссума. Под вопросом Рандаль Коло Муани. Возможна ротация: в атаке шанс может получить Матис Тель. А в оборону вернётся Кристиан Ромеро, который не играл в Лиге Чемпионов.

На выезде против «Лидса» «шпоры» играли уверенно: выиграли два последних матча на «Элланд Роуд» с общим счётом 8:1.

