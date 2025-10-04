прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.48

4 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 14:30 мск.

«Лидс»

Турнирное положение: После шести туров «Лидс» находится на 12-м месте в таблице. Набрано 8 очков.

У «Лидса» две победы, две ничьи и два поражения. Разница мячей составляет 6-9.

Последние матчи: В сентябре «Лидс» в трех матчах АПЛ одержал одну победу. Команда на выезде смогла одолеть «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.

Кроме того, в прошедшем месяце «Лидс» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) и уступил в гостях «Фулхэму» со счетом 0:1.

Состояние команды: «Лидс» после возвращения из Чемпионшипа нацелен демонстрировать уверенную игру в АПЛ. Пока клуб находится в нижней части таблицы.

Стоит отметить, что в новом сезоне «Лидс» дома еще не проигрывал. Команда в родных стенах одолела «Эвертон» (1:0), а также разошлась миром с «Ньюкаслом» (0:0) и «Борнмутом» (2:2).

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» сейчас находится в топ-4. «Шпоры» записали в актив 11 очков по итогам шести игр.

У лондонцев три победы, две ничьих и одно поражение. «Тоттенхэм» забил 11 голов и пропустил 4 мяча.

Последние матчи: В двух последних встречах «Тоттенхэм» не смог победить. У «шпор» были две ничьи кряду.

В середине недели «Тоттенхэм» играл в Лиге чемпионов с «Буде-Глимт» и поделил очки с соперником. Матч с норвежским коллективом закончился со счетом 1:1. До этого лондонцы в АПЛ разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Состояние команды: У «Тоттенхэма» неплохая статистика гостевых матчей. В текущем сезоне команда еще не проигрывала на выезде. В четырех встречах зафиксированы две победы и две ничьи.

Явного фаворита букмекеры не выделяют. «Тоттенхэму» будет непросто взять три очка на чужом поле. Последний раз такое произошло 28 мая 2023 года. Тогда «шпоры» в гостях разгромили «Лидс» со счетом 4:1.

Статистика для ставок

В новом сезоне «Лидс» дома еще не проигрывал

«Тоттенхэм» ранее два раза подряд сыграл вничью

28 мая 2023 года «Лидс» дома уступил «шпорам» со счетом 1:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.53, а победа «Лидса» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.99.

Прогноз: Матч будет напряженным. «Тоттенхэм» до этого два раза подряд сыграл вничью и теперь постарается победить.

2.48 Победа «Тоттенхэма» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч «Лидс» — «Тоттенхэм» принесёт прибыль 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.48.

Прогноз: Еще один прогноз, что соперники будут внимательно действовать в обороне и не покажут открытый футбол.

1.99 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч «Лидс» — «Тоттенхэм» принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: ТМ 2.5 за 1.99