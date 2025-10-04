4 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 14:30 мск.
«Лидс»
Турнирное положение: После шести туров «Лидс» находится на 12-м месте в таблице. Набрано 8 очков.
У «Лидса» две победы, две ничьи и два поражения. Разница мячей составляет 6-9.
Последние матчи: В сентябре «Лидс» в трех матчах АПЛ одержал одну победу. Команда на выезде смогла одолеть «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.
Кроме того, в прошедшем месяце «Лидс» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) и уступил в гостях «Фулхэму» со счетом 0:1.
Состояние команды: «Лидс» после возвращения из Чемпионшипа нацелен демонстрировать уверенную игру в АПЛ. Пока клуб находится в нижней части таблицы.
Стоит отметить, что в новом сезоне «Лидс» дома еще не проигрывал. Команда в родных стенах одолела «Эвертон» (1:0), а также разошлась миром с «Ньюкаслом» (0:0) и «Борнмутом» (2:2).
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» сейчас находится в топ-4. «Шпоры» записали в актив 11 очков по итогам шести игр.
У лондонцев три победы, две ничьих и одно поражение. «Тоттенхэм» забил 11 голов и пропустил 4 мяча.
Последние матчи: В двух последних встречах «Тоттенхэм» не смог победить. У «шпор» были две ничьи кряду.
В середине недели «Тоттенхэм» играл в Лиге чемпионов с «Буде-Глимт» и поделил очки с соперником. Матч с норвежским коллективом закончился со счетом 1:1. До этого лондонцы в АПЛ разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (1:1).
Состояние команды: У «Тоттенхэма» неплохая статистика гостевых матчей. В текущем сезоне команда еще не проигрывала на выезде. В четырех встречах зафиксированы две победы и две ничьи.
Явного фаворита букмекеры не выделяют. «Тоттенхэму» будет непросто взять три очка на чужом поле. Последний раз такое произошло 28 мая 2023 года. Тогда «шпоры» в гостях разгромили «Лидс» со счетом 4:1.
Статистика для ставок
- В новом сезоне «Лидс» дома еще не проигрывал
- «Тоттенхэм» ранее два раза подряд сыграл вничью
- 28 мая 2023 года «Лидс» дома уступил «шпорам» со счетом 1:4
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.53, а победа «Лидса» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.99.
Прогноз: Матч будет напряженным. «Тоттенхэм» до этого два раза подряд сыграл вничью и теперь постарается победить.
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.48.
Прогноз: Еще один прогноз, что соперники будут внимательно действовать в обороне и не покажут открытый футбол.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.99