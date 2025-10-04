4 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 14:30 мск.

LiveSport.RuLiveSport.RuРедакционный материалПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Лидс»

Турнирное положение: После шести туров «Лидс» находится на 12-м месте в таблице.  Набрано 8 очков.

У «Лидса» две победы, две ничьи и два поражения.  Разница мячей составляет 6-9.

Последние матчи: В сентябре «Лидс» в трех матчах АПЛ одержал одну победу.  Команда на выезде смогла одолеть «Вулверхэмптон» со счетом 3:1.

Кроме того, в прошедшем месяце «Лидс» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) и уступил в гостях «Фулхэму» со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Лидс» после возвращения из Чемпионшипа нацелен демонстрировать уверенную игру в АПЛ.  Пока клуб находится в нижней части таблицы.

Стоит отметить, что в новом сезоне «Лидс» дома еще не проигрывал.  Команда в родных стенах одолела «Эвертон» (1:0), а также разошлась миром с «Ньюкаслом» (0:0) и «Борнмутом» (2:2).

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» сейчас находится в топ-4.  «Шпоры» записали в актив 11 очков по итогам шести игр.

У лондонцев три победы, две ничьих и одно поражение.  «Тоттенхэм» забил 11 голов и пропустил 4 мяча.

Последние матчи: В двух последних встречах «Тоттенхэм» не смог победить.  У «шпор» были две ничьи кряду.

В середине недели «Тоттенхэм» играл в Лиге чемпионов с «Буде-Глимт» и поделил очки с соперником.  Матч с норвежским коллективом закончился со счетом 1:1.  До этого лондонцы в АПЛ разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Состояние команды: У «Тоттенхэма» неплохая статистика гостевых матчей.  В текущем сезоне команда еще не проигрывала на выезде.  В четырех встречах зафиксированы две победы и две ничьи.

Явного фаворита букмекеры не выделяют. «Тоттенхэму» будет непросто взять три очка на чужом поле.  Последний раз такое произошло 28 мая 2023 года.  Тогда «шпоры» в гостях разгромили «Лидс» со счетом 4:1.

Статистика для ставок

  • В новом сезоне «Лидс» дома еще не проигрывал
  • «Тоттенхэм» ранее два раза подряд сыграл вничью
  • 28 мая 2023 года «Лидс» дома уступил «шпорам» со счетом 1:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48.  Ничья оценена в 3.53, а победа «Лидса» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.99.

Прогноз: Матч будет напряженным.  «Тоттенхэм» до этого два раза подряд сыграл вничью и теперь постарается победить.

2.48Победа «Тоттенхэма»Ставка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.48 на матч «Лидс» — «Тоттенхэм»  принесёт прибыль 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.48.

Прогноз: Еще один прогноз, что соперники будут внимательно действовать в обороне и не покажут открытый футбол.

1.99ТМ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.99 на матч «Лидс» — «Тоттенхэм»  принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: ТМ 2.5 за 1.99