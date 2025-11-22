«Ливерпуль» подходит к игре с ощутимым раздражением после последней осечки и настроен вернуть утерянные позиции уже в ближайшем туре. Команда Слота остаётся мощной силой дома и постарается использовать каждую слабость соперника. «Ноттингем», несмотря на тяжёлый и турбулентный сезон, постепенно оживает под руководством Шона Дайча. Команда стала смелее в атаке, чаще создаёт моменты и уже три матча не знает поражений, хотя параллельно переживает настоящий лазаретный кризис. Их недавняя победа и прогресс в игре дают надежду на борьбу даже против топ-клуба.

08' Вот это моментище!!!! Гапко врывается слева по лицевой в штрафную, отдаёт передачу под себя на Мак Алистера, аргентинец бил, казалось бы наверняка, поймал вратаря на противоходе, но попал точно в голову Андерсона. Защитник гостей героем становится.

06' Подача справа на дальний край штрафной в направлении Гакпо, Коди забрасывал на дальнюю штангу, но адресата подача не нашла.

06' Первый угловой в матче у ворот «Ноттингема».

04' Штрафной разыграли гости не самым лучшим образом.

03' Фолит недалеко от штрафной Мак Алистер.

02' Собо вынужденно играет справа в обороне.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 74 Владение мячом 26 1 Угловые удары 0 3 Офсайды 1 2 Фолы 0

01' Матч начался!

До матча

17:57 Трансляцию для вас буду вести я — Андрей Герасимов. Ждём зрелищный и результативный матч!

17:55 Команды появились на поле, скоро матч начнётся!

17:50 В Ливерпуле переменная облачность, температура +8 градусов.

17:45 Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия); Ассистент: Эдриан Холмс (Англия); Ассистент: Саймон Лонг (Суффолк, Англия); Резервный: Адам Херцег (Англия).

17:35 Матч пройдёт в городе Ливерпуль, на стадионе «Энфилд», вместимость арены — 61276 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ливерпуля» https://t.me/liverpoolfc_tg

Ливерпуль: Алисон Бекер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Кёртис Джонс, Коди Гакпо, Александер Исак, Мохамед Салах.

Стартовый состав «Ноттингем Фореста» https://t.me/NFFCCOYR

Ноттингем Форест: Матц Селс, Николо Савона, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт, Николас Домингес, Ибраим Сангаре, Дан Ндой, Игор Жезус.

Ливерпуль

«Ливерпуль» уходил на международную паузу после двух самых контрастных матчей сезона. Сначала команда Арне Слота провела почти идеальную встречу против мадридского «Реала» — лишь блестящая игра Тибо Куртуа спасла испанцев от более крупного поражения. Но развить успех не удалось: уже в следующем туре АПЛ «красные» провели провальный матч и уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:3. В шести последних играх во всех турнирах команда одержала три победы и трижды проиграла — стабильности по-прежнему нет.

Кадровая ситуация остаётся сложной. За время паузы травмы получили Конор Брэдли и Флориан Виртц. С учётом отсутствия Джереми Фримпонга на правый фланг обороны, вероятно, опустится Доминик Собослаи, а в стартовом составе появится Кертис Джонс. Есть и хорошие новости: Алисон Бекер восстановился после восьми пропущенных матчей, а Александер Исак готов вернуться после перерыва длиной в пять игр.

На «Энфилде» «Ливерпуль» выглядит куда уверённее, чем на выезде. В текущем сезоне АПЛ команда проиграла пять раз, причём четыре поражения пришлись на гостевые встречи. Дома «красные» выиграли четыре из пяти матчей чемпионата, а также обе встречи Лиги чемпионов. Единственным исключением стало драматичное поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2). Была осечка и в Кубке лиги против «Кристал Пэлас» (0:3), но тогда Арне Слот выставил сильно экспериментальный состав.

Давление на главного тренера растёт, но руководство клуба сохраняет спокойствие и доверяет Слоту. При этом часть болельщиков винит не тренера, а Мохамеда Салаха, который провёл ещё один слабый матч. Его форма вызывает вопросы, и всё громче звучит мнение, что продление контракта со 33-летним египтянином в момент, когда команда нуждается в перестройке, было спорным решением. На фоне масштабного усиления «Манчестер Сити» прошлым летом ставка «Ливерпуля» на опыт вместо обновления атаки выглядит всё менее оправданной.

Ноттингем Форест

«Ноттингем» постепенно набирает обороты после провального старта сезона. До прошлого тура безвыигрышная серия «Форест» в АПЛ достигала девяти матчей, за время которых клуб успел уволить двух тренеров. Подъём команды из зоны вылета доверили Шону Дайчу — и с его приходом ситуация начала меняться. В пяти матчах при новом наставнике «лесники» проиграли лишь однажды («Борнмуту» — 0:2), а в Лиге Европы успели набрать четыре очка: победили «Порту» и разошлись миром со «Штурмом». Два последних тура АПЛ также принесли четыре очка — ничья с «МЮ» получилась обидной, ведь соперник сравнял на 81-й минуте, а затем «Форест» провёл зрелищный матч с «Лидсом» (3:1).

При этом кадровая ситуация остаётся сложной. Практически сразу после назначения Дайча команду накрыла волна травм. Помимо давно выбывшего Олы Айны, повреждения получили Александр Зинченко, Дуглас Луис, Дилан Баква, Каллум Хадсон-Одои, Крис Вуд и Тайво Авоньи. Реальный шанс выйти на поле в предстоящем матче имеет только восстановившийся Хадсон-Одои — остальные продолжают лечение.

Несмотря на потери, команда заметно прибавила в атаке. В двух последних турах АПЛ «Ноттингем» забил пять голов — столько же, сколько в первых девяти матчах чемпионата. При Дайче «Форест» стал чаще бить по воротам (в среднем 13 ударов за матч) и создавать реальную остроту — 1,6 ожидаемых голов за игру. Особую роль получает Морган Гиббс-Уайт, который забил три мяча в пяти последних встречах и стал главным креативным элементом команды.

Да, «Ноттингем» всё ещё находится в зоне вылета и проводит сезон с третьим тренером, но наметившийся прогресс под руководством Дайча очевиден. Команда стала структурнее, агрессивнее и разнообразнее в атаке. В отличие от его прежних клубов, здесь у Шона есть более качественный подбор игроков, что позволяет отходить от стереотипного «автобуса» и игры только за счёт стандартов.

Перспективы Дайча в клубе выглядят интересными: он уже доказал способность давать результат с более скромными командами. Вопрос только в том, сможет ли он задержаться надолго на «Сити Граунд», ведь рано или поздно требовательный владелец Эвангелос Маринакис будет ожидать не борьбы за выживание, а места в верхней части таблицы.

Личные встречи

Всего команды сыграли между собой 123 официальных матча. Преимущество остаётся за «Ливерпулем», который выиграл 61 раз, тогда как на счету «лесников» — 32 победы. Последняя встреча, состоявшаяся в начале 2025 года, завершилась ничьёй — «Ноттингем» сумел отнять очки у будущих чемпионов (1:1).

