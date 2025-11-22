«Мерсисайдцы» наберут важные три очка?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.70

«Ливерпуль» встретится с «Ноттингем Форест» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 22 ноября и начнется в 18:00 по мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 8-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе после 11-и туров. «Ливерпуль» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на 1 балл.

На своем поле команда Арне Слота выступает неплохо, набрав 12 очков из 15-и возможных. По этому показателю «Ливерпуль» также занимает 8-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «мерсисайдцы» крупно уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3. До этого «Ливерпулю» удалось обыграть «Реал» в Лиге чемпионов (1:0), забив победный гол на 61-й минуте.

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ команда 4 раза проиграла и однажды победила «Астон Виллу» со счетом 2:0. За этот отрезок «Ливерпуль» также уступил «Брентфорду» (2:3), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Челси» (1:2).

Не сыграют: Алиссон, Байчетич, Чэмберс, Фримпонг, Леони и Скэнлон (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ливерпуль» переживает не самые лучшие времена, но при этом команда еще может побороться за лидирующие позиции в чемпионате Англии. Для этого необходимо только продолжать побеждать.

Очевидно, что лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах не показывает ту игру, которую демонстрировал в прошлых сезонах. В 11-и встречах форвард забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» провалили старт нынешнего сезона. После 11-и туров «Ноттингем Форест» занимает предпоследнее 19-е место с 9-ю очками в активе.

Команда также далеко не лучшим образом выступает в гостях. По этому показателю «Ноттингем Форест» располагается на 18-й строчке в лиге, набрав 2 очка из 15-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «лесники» обыграли «Лидс» со счетом 3:1, забив ключевые голы во 2-м тайме. До этого «Ноттингем Форест» сыграл вничью со «Штурмом» (0:0) в Лиге Европы.

В прошедших 5-и встречах АПЛ команда выиграла только 1 раз, однажды сыграла вничью и трижды проиграла. За этот период «Ноттингем Форест» забил 5 голов при 10-и пропущенных.

Не сыграют: Аина, Баква, Дуглас Луис, Ганн, Хадсон-Одои и Зинченко (у всех — травмы).

Состояние команды: В прошедшем сезоне «Ноттингем Форест» был одним из открытий чемпионата Англии, а сейчас команда пытается выбраться со дна турниной таблицы.

Стоит отметить, что в последних 2-х очных матчах «Ноттингем Форест» ни разу не проигрывал «Ливерпулю», однажды обыграл (1:0) и сыграл вничью (1:1).

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах в АПЛ «Ливерпуль» проиграл 4 раза

«Ноттингем Форест» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах

В последних 2-х очных встречах «Ноттингем Форест» ни разу не проигрывал «Ливерпулю» (1 победа и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.40, победа «Ноттингем Форест» — 7.20, ничья — за 4.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Ноттингем Форест» может доставить проблемы «Ливерпулю».

2.70 Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» 1 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» принесёт прибыль 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» 1 больше за 2.70.

Прогноз: «Ливерпуль» не сможет позволить себе поражение в матче против аутсайдера турнира. Будет непросто, но «мерсисайдцы» наберут важный 3 очка.

2.10 Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.10.