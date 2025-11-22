«Ливерпуль» встретится с «Ноттингем Форест» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 22 ноября и начнется в 18:00 по мск.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 8-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе после 11-и туров. «Ливерпуль» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) на 1 балл.
На своем поле команда Арне Слота выступает неплохо, набрав 12 очков из 15-и возможных. По этому показателю «Ливерпуль» также занимает 8-ю строчку в лиге.
Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «мерсисайдцы» крупно уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:3. До этого «Ливерпулю» удалось обыграть «Реал» в Лиге чемпионов (1:0), забив победный гол на 61-й минуте.
В последних 5-и встречах в рамках АПЛ команда 4 раза проиграла и однажды победила «Астон Виллу» со счетом 2:0. За этот отрезок «Ливерпуль» также уступил «Брентфорду» (2:3), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Челси» (1:2).
Не сыграют: Алиссон, Байчетич, Чэмберс, Фримпонг, Леони и Скэнлон (у всех — травмы).
Состояние команды: «Ливерпуль» переживает не самые лучшие времена, но при этом команда еще может побороться за лидирующие позиции в чемпионате Англии. Для этого необходимо только продолжать побеждать.
Очевидно, что лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах не показывает ту игру, которую демонстрировал в прошлых сезонах. В 11-и встречах форвард забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» провалили старт нынешнего сезона. После 11-и туров «Ноттингем Форест» занимает предпоследнее 19-е место с 9-ю очками в активе.
Команда также далеко не лучшим образом выступает в гостях. По этому показателю «Ноттингем Форест» располагается на 18-й строчке в лиге, набрав 2 очка из 15-и возможных.
Последние матчи: В прошедшей встрече «лесники» обыграли «Лидс» со счетом 3:1, забив ключевые голы во 2-м тайме. До этого «Ноттингем Форест» сыграл вничью со «Штурмом» (0:0) в Лиге Европы.
В прошедших 5-и встречах АПЛ команда выиграла только 1 раз, однажды сыграла вничью и трижды проиграла. За этот период «Ноттингем Форест» забил 5 голов при 10-и пропущенных.
Не сыграют: Аина, Баква, Дуглас Луис, Ганн, Хадсон-Одои и Зинченко (у всех — травмы).
Состояние команды: В прошедшем сезоне «Ноттингем Форест» был одним из открытий чемпионата Англии, а сейчас команда пытается выбраться со дна турниной таблицы.
Стоит отметить, что в последних 2-х очных матчах «Ноттингем Форест» ни разу не проигрывал «Ливерпулю», однажды обыграл (1:0) и сыграл вничью (1:1).
Статистика для ставок
- В последних 5-и матчах в АПЛ «Ливерпуль» проиграл 4 раза
- «Ноттингем Форест» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей во всех турнирах
- В последних 2-х очных встречах «Ноттингем Форест» ни разу не проигрывал «Ливерпулю» (1 победа и 1 ничья)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.40, победа «Ноттингем Форест» — 7.20, ничья — за 4.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.35 соответственно.
Прогноз: «Ноттингем Форест» может доставить проблемы «Ливерпулю».
Ставка: Индивидуальный тотал «Ноттингем Форест» 1 больше за 2.70.
Прогноз: «Ливерпуль» не сможет позволить себе поражение в матче против аутсайдера турнира. Будет непросто, но «мерсисайдцы» наберут важный 3 очка.
Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.10.