«Ливерпуль» не сумел продлить победную серию в АПЛ

В четверг, 1 января, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» в рамках 19-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+7' Матч окончен. Не смотря на большое количество атак «Ливерпуля», выстоял «Лидс» в обороне.

90+6' Отчаянно атакует «Ливерпуль».

90+3' Продолжается шквал атак «Ливерпуля», прострел Экитике вдоль ворот «Лидса» был прерван одним из защитников гостей.

90+2' Замена в составе «Лидса»: вместо Груева вышел Танака.

90+1' Последовательно нанес 2 удара из пределов штрафной «Ливерпуля» Антон Стах, первый угодил в защитника хозяев, второй пришелся выше ворот.

90' Добавленное время 6 минут.

Статистика матча 4 Удары в створ 2 7 Удары мимо 1 68 Владение мячом 32 8 Угловые удары 3 6 Офсайды 1 10 Фолы 8

89' Наседает «Ливерпуль», держатся в обороне футболисты «Лидса».

88' «Ливерпуль» идёт в атаку, подгоняемый болельщиками «Энфилда».

87' Получается у «Лидса» отодвигать игру от своих ворот.

85' Замена в составе «Ливерпуля»: Нгумоа вышел вместо Фримпонга.

84' Подача Мак Аллистера на дальнюю штангу ворот «Лидса», защитник гостей Гудмундссон мяч на угловой головой смахнул.

83' Прострел Груева вдоль ворот «Ливерпуля», но первым на мяче оказался защитник хозяев.

82' Замена в составе «Лидса»: вместо Борнау вышел Богл.

82' Повреждение у Борнау, медицинский штаб «Лидса» приглашен на поле.

81' Калверт-Льюин забил мяч в ворота «Ливерпуля», но гол «Лидса» был тут же отменён из-за «офсайда».

79' Замена в составе «Ливерпуля»: Кьеза вышел вместо Брэдли.

78' Подача с углового «Лидса», на выходе кулаком сыграл вратарь хозяев Бекер.

77' Вброс Ампаду из-за боковой в штрафную «Ливерпуля», на угловой выбил мяч один из защитников хозяев.

«Ливерпуль» — «Лидс» x.com

74' Удар Экитике из-за пределов штрафной «Лидса», мяч мимо створа ворот гостей пролетел.

71' Вброс из-за боковой к воротам «Ливерпуля», внимательно на «втором этаже» действуют хозяева.

70' Замены в составе «Лидса»: Окафор и Калверт-Льюин вышли, ушли Нмеча и Ааронсон.

70' Удар головой ван Дейка после подачи углового «Ливерпуля», мяч рядом со штангой пролетел.

68' Позиционная атака «Ливерпуля», сгущаются тучи у ворот «Лидса».

66' Замены в составе «Ливерпуля»: Мак Аллистер, Гакпо и Керкез вышли, ушли Вирц, Робертсон и Джонс.

65' Быстрая атака «Лидса», но защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг успел доработь в обороне и прервал обостряющую передачу.

64' Удар Экитике из пределов штрафной «Лидса» после прострела Фримпонга, помешал защитник гостей Себастиан Борнау пробить прицельно, мяч мимо ворот пролетел.

62' Удар Вирца со штрафного пришелся в стенку из игроков «Лидса».

62' Желтая карточка показана Яке Бийолу, за неспортивное поведение.

61' Желтая карточка показана Итану Ампаду. Опасный штрафной пробьёт «Ливерпуль».

60' Удар Собослаи из-за пределов штрафной «Лидса», в прыжке отразил мяч вратарь Перри.

«Ливерпуль» — «Лидс» x.com

59' Обостряющая Вирца на Экитике, но вновь в положение «вне игры» поймали гости «Ливерпуль».

58' Пробуют проводить быстрые атаки футболисты «Лидса», но успевают им противодействовать хозяева.

56' Серия подач в штрафную «Лидса», отбиваются гости.

54' Подобрались с мячом игроки «Ливерпуля» к штрафной «Лидса».

52' Включаются в прессинг игроки «Ливерпуля», усложняя развитие атаки «Лидса».

50' Серия жестки столкновений , досталось Конору Брэдли и Гравенберху от игроков «Лидса».

48' Позиционная атака «Лидса», сбивают тем самым пыл «Ливерпуля» гости.

47' Активно начинает «Ливерпуль» вторую часть матча.

46' Вирц оказался на ударной позиции в штрафной «Лидса», но замешкал.

46' Второй тайм начался!

Итог первого тайма x.com

45+2' Перерыв. Больше атакует «Ливерпуль», внимательно обороняется «Лидс», закономерная ничья к середине матча.

45+1' Удар Вирца из пределов штрафной «Лидса» с отскока от газона, мяч выше ворот полетел.

45' Добавленное время 2 минуты.

43' Подача со штрафного Собослаи к воротам «Лидса», ван Дейк головой пробил с затруднениями от защитников гостей, мяч сильно выше ворот полетел.

40' Серия столкновений около штрафной «Ливерпуля», повреждение получил Доминик Собослаи.

38' Чуть снизился темп игры, играет это на руку «Лидсу».

37' Игра переместилась к центру поля, навязывают борьбу игроки «Лидса».

33' Удар Жереми Фримпонга подправлял головой Экитике в штрафной «Лидса» с близкого расстояния, но послал мяч вдоль ворот.

32' Продолжают атаковать мерсисайдцы, игроки из Лидса держат оборону.

30' Вновь получается у защитников «Лидса» организовать «офсайд», Эндрю Робертсон попал в него.

28' Подачу Фримпонга в штрафную «Лидса» прервал на угловой «Ливерпуля» защитник гостей Паскаль Стрёйк.

26' Вброс Ампаду из-за боковой в штрафную «Ливерпуля», но нарушили правила против Конора Брэдли в атаке гости.

«Ливерпуль» — «Лидс» x.com

25' Удаётся футболистам «Лидса» взять мяч под контроль, отодвигая тем самым игру от своих ворот.

23' Вновь «Ливерпуль» в позиционной атаке, мяч от игрока к игроку хозяев в середине поля ходит.

21' Кёртис Джонс из-за пределов штрафной «Лидса» угрожал воротам, не сильным получился удар, спокойно поймал мяч вратарь гостей.

20' Организованно обороняются игроки «Лидса», Экитике был пойман в офсайдную ловушку.

18' Планомерно подбираются к штрафной «Лидса» с мячом футболисты «Ливерпуля».

15' Инициатива у «Ливерпуля».

14' Экитике скинул на Флориана Вирца в штрафной «Лидса», но удар последнего сумел заблокировать полузащитник гостей Джеймс Джастин.

13' Позиционная атака «Ливерпуля».

12' Высоко встречает «Ливерпуль» атаки «Лидса».

10' Удар Уго Экитике из пределов штрафной «Лидса», не без труда отразил мяч вратарь гостей Лукас Перри.

09' Позиционная атака «Лидса», пока мяч в середине поля разыгрывается.

08' В спокойном темпе начинается игра, команды поочередно проводят позиционные атаки.

07' Яка Бийол головой пробил после подачи с углового «Лидса», мяч по центру ворот «Ливерпуля» полетел, спокойно поймал его Алисон Бекер.

06' Прострел Борнау вдоль ворот «Ливерпуля», Райан Гравенберх прервал передачу на угловой «Лидса».

05' Подача в штрафную «Ливерпуля» с левого фланга атаки «Лидса», защитник хозяев Ибраима Конате выбил мяч на угловой.

03' Футболисты «Ливерпуля» с мячом, приступили хозяева к конструированию позиционной атаки.

02' Активно начинает «Лидс», Гудмундссон заработал фол на себе на углу штрафной площади «Ливерпуля».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Лидса».

До матча

«Ливерпуль» — «Лидс» x.com

20:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, вмещающем 61 276 зрителей.

20:10 Главным судьей матча будет Крис Кавана.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Бекер, Фримпонг, Конате, ван Дейк, Брэдли, Робертсон, Гравенберх, Джонс, Вирц, Собослаи, Экитике.

«Лидс»: Перри, Бийол, Стрёйк, Гудмундссон, Борнау, Джастин, Ааронсон, Ампаду, Стах, Груев, Нмеча.

«Ливерпуль»

Команда из одноименного города в этом сезоне пока что не претендует на чемпионство, но находится в зоне Лиги чемпионов. Сейчас в активе мерсисайдского коллектива 32 очка и четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные» за 18 матчей смогли 30 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои. В прошлых турах мерсисайдцы выиграли у «Вулверхэмптона» (2:1), «Тоттенхэма» (2:1) и «Брайтона» (2:0). До этого же коллектив из Ливерпуля сыграл вничью с «Лидсом» (3:3) и «Сандерлендом» (1:1). Также действующие чемпионы Англии проиграли ПСВ (1:4), но победили «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов.

Старт сезона для подопечных Арне Слота был провальным, а сейчас уже «Ливерпуль» набирает обороты и побеждает, но отставание от первого «Арсенала» составляет уже десять очков. Думается, что у «Ливерпуля» не получится защитить чемпионский титул, но в топ-4 по итогам сезона команда быть обязана. В стане травмированы Александр Исак, Ватару Эндо, Люк Чемберс и Стефан Байчетич, а в сборной находится Мохамед Салах.

«Лидс»

Команда из Лидса в текущем сезоне борется за то, чтобы сохранить прописку в сильнейшем английском дивизионе. В настоящий момент в активе «белых» 20 очков и 16-е место в турнирной таблице. Коллектив из одноименного города имеет следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 25:32. В прошлых турах «павлины» сыграли вничью с «Сандерлендом» (1:1) и разгромил «Кристал Пэлас» (4:1). До этого же «Лидс» поделил очки с «Брентфордом» (1:1) и «Ливерпулем» (3:3).

Подопечные Даниеля Фарке в прошлом сезоне выиграли Чемпионшип, а сейчас главной задачей команды является закрепиться в АПЛ и избежать вылета. Если смотреть на состав и игру «Лидса», то решить эту задачу команде вполне по силам. В лазарете Шон Лонгстафф и Дэниел Джеймс.

Личные встречи

Последняя игра между командами состоялась 7 декабря 2025 года в Лидсе, в рамках АПЛ, соперники разошлись миром 3:3.

За всю историю команды сыграли 122 матча. В 62 играх победил «Ливерпуль», в 28 «Лидс», оставшиеся 32 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35