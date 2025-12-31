Рядовые три очка для «Ливерпуля»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.35

1 января в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Лидс». Начало игры — в 20:30 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне пока что не претендует на чемпионство, но находится в зоне Лиги чемпионов.

Сейчас в активе мерсисайдского коллектива 32 очка и четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

«Красные» за 18 матчей смогли 30 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах мерсисайдцы выиграли у «Вулверхэмптона» (2:1), «Тоттенхэма» (2:1) и «Брайтона» (2:0).

До этого же коллектив из Ливерпуля сыграл вничью с «Лидсом» (3:3) и «Сандерлендом» (1:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также действующие чемпионы Англии проиграли ПСВ (1:4), но победили «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в стане травмированы Александр Исак, Ватару Эндо, Люк Чемберс и Стефан Байчетич, а в сборной находится Мохамед Салах.

Состояние команды: старт сезона для подопечных Арне Слота был провальным, а сейчас уже «Ливерпуль» набирает обороты и побеждает, но отставание от первого «Арсенала» составляет уже десять очков.

Думается, что у «Ливерпуля» не получится защитить чемпионский титул, но в топ-4 по итогам сезона команда быть обязана.

«Лидс»

Турнирное положение: команда из Лидса в текущем сезоне борется за то, чтобы сохранить прописку в сильнейшем английском дивизионе.

В настоящий момент в активе «белых» 20 очков и 16-е место в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города имеет следующую разницу забитых и пропущенных мячей — 25:32.

Последние матчи: в прошлых турах «павлины» сыграли вничью с «Сандерлендом» (1:1) и разгромил «Кристал Пэлас» (4:1).

До этого же «Лидс» поделил очки с «Брентфордом» (1:1) и «Ливерпулем» (3:3).

Не сыграют: в лазарете Шон Лонгстафф и Дэниел Джеймс.

Состояние команды: подопечные Даниеля Фарке в прошлом сезоне выиграли Чемпионшип, а сейчас главной задачей команды является закрепиться в АПЛ и избежать вылета.

Если смотреть на состав и игру «Лидса», то решить эту задачу команде вполне по силам.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 7 матчей

«Лидс» не проигрывает на протяжении 5 матчей

В последнем очном матче «Лидс» и «Ливерпуль» сыграли вничью 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.40, а победа «Лидса» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Ливерпуль» набрал отличную форму и должен побеждать.

2.35 победа Ливерпуля с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Ливерпуль» — «Лидс» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.35.

Прогноз: команды в последних матчах играют результативно, поэтому могут забить много.

2.00 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ливерпуль» — «Лидс» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.