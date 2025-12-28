GOAL подводит промежуточные итоги трансферного лета и выбирает десять самых удачных подписаний сезона-2025/26 в Европе.

Рождественский период уже на дворе, а это значит, что мы, как ни странно, практически добрались до экватора футбольного сезона-2025/26.

Многие ведущие лиги Европы ушли на зимнюю паузу, и самое время подвести промежуточные итоги и оглянуться на четыре ярких, насыщенных месяца. А заодно — посмотреть, как проявили себя игроки, сменившие клубы летом и успевшие провести достаточно матчей, чтобы делать первые выводы.

Клубы Премьер-лиги вновь оставили остальную Европу далеко позади по объемам трат в межсезонье, выложив суммарно около 3 млрд фунтов стерлингов (примерно $4 млрд) за новичков. Тем самым был с разгромом побит прежний рекорд — £2,36 млрд ($3,16 млрд), установленный еще в 2023 году.

Главным ньюсмейкером трансферного окна стал действующий чемпион Англии «Ливерпуль», оформивший сразу три самых дорогих сделки всего лета — Юго Экитике, Флориан Вирц и Александер Исак.

Впрочем, старт нового сезона вновь напомнил очевидную истину: для того чтобы трансфер оказался удачным, вовсе не обязательно выкладывать баснословные суммы. Вероятность того, что конкретная сделка «выстрелит», традиционно невысока — и порой самый ощутимый эффект приносят переходы, за которые не заплачено ни пенни.

Так кто же из летних новобранцев по всей Европе уже успел оказать наибольшее — и порой неожиданное — влияние на игру своих новых команд? Ниже GOAL представляет рейтинг 10 лучших трансферов европейского сезона на данный момент.

10. Малик Тшау («Ньюкасл» — £35 млн)

Многие болельщики соперников и эксперты обвиняли «Ньюкасл» в панике под занавес трансферного окна, когда в середине августа клуб все-таки оформил лишь второе подписание полевого игрока за крайне разочаровывающее лето — центрального защитника Малика Тшау, перебравшегося из «Милана».

Малик Тшау globallookpress.com

Спустя четыре месяца эта сделка выглядит куда более продуманной и дальновидной, чем казалось на первый взгляд.

Немец адаптировался к Премьер-лиге так, будто играл здесь всю жизнь, быстро став незаменимой частью обороны вместе с Фабианом Шером, Свеном Ботманом и Дэном Берном.

Более того, его уже называют одним из лучших центральных защитников чемпионата. После 17 туров у «сорок» была третья лучшая оборона в АПЛ по показателю ожидаемых пропущенных голов — 18,8 xGA.

Все футбольные трансферы

Хотя многие считали, что Тшау будет в основном греть скамейку, он превратился в ключевого игрока команды — доминирует в верховых единоборствах, уверенно начинает атаки пасом и даже отметился дублем в матче с «Эвертоном» в конце ноября.

9. Маркус Рашфорд («Барселона» — аренда)

Трудно было переоценить значимость аренды Маркуса Рашфорда в «Барселону», когда форвард, фактически вытесненный из состава «Манчестер Юнайтед», неожиданно перебрался в Каталонию летом.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Для многих это выглядело как последний шанс 27-летнего футболиста сохранить карьеру на самом высоком уровне — и, к счастью для него, он ухватился за эту возможность обеими руками.

Несмотря на ожесточенную конкуренцию в атакующей линии, где также выступают вице-капитан Рафинья, нестареющий Роберт Левандовский и вундеркинд Ламин Ямаль, Рашфорд сумел воспользоваться ранней травмой бразильца и быстро стал важной фигурой в команде.

Играя ближе к флангу, как классический вингер, он уже набрал 7 голов и 11 ассистов в 24 матчах во всех турнирах, а главный тренер Ханс-Дитер Флик охарактеризовал его менталитет как «идеальный».

8. Жоан Гарсия («Барселона» — €25 млн)

На данный момент «Барселона» полностью оправдала свое спорное и жесткое решение летом фактически понизить многолетнего первого номера Марка-Андре тер Стегена до статуса третьего вратаря и тем самым спровоцировать конфликт с капитаном команды.

Все это стало возможным благодаря уверенной игре нового голкипера каталонцев — Жоана Гарсии.

Жоан Гарсия globallookpress.com

24-летний вратарь с первых месяцев проявил себя во всей красе, совершив ряд ключевых сейвов, которые помогли «блаугране» возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

В числе наиболее ярких — матч против «Райо Вальекано», где Гарсия буквально вытащил команду на ничью, а также выдающееся выступление во встрече с «Вильярреалом» в последней игре 2025 года.

Показатель отраженных ударов — впечатляющие 79%, а шесть «сухих» матчей в 12 играх говорят сами за себя. Примечательно, что тер Стеген уже восстановился после длительной травмы спины, однако Ханси Флик подтвердил: первым номером остается именно Гарсия.

7. Мартин Субименди («Арсенал» — £60 млн)

Дебютный сезон Мартина Субименди в «Арсенале» вряд ли войдет в историю благодаря сухим индивидуальным цифрам, однако влияние испанца на игру партнеров оказалось по-настоящему колоссальным — и прежде всего для Деклана Райса.

Мартин Субименди globallookpress.com

26-летний полузащитник уверенно закрепился в роли опорного хавбека «канониров», предложив идеальное сочетание качественного первого паса и жесткости в отборе.

Именно присутствие Субименди в центре поля позволило Райсу, ранее прочно ассоциировавшемуся с позицией чистого разрушителя, раскрыться в более свободной роли «бокс-ту-бокс».

Сам англичанин уже не скрывал, насколько ему комфортно играть рядом с испанцем, а с учетом того, как органично Субименди адаптируется к требованиям английского футбола, создается ощущение, что мы становимся свидетелями зарождения одной из самых сильных связок полузащитников в истории Премьер-лиги. Тем более что команда Микеля Артеты уверенно движется к чемпионскому титулу.

6. Джонатан Та («Бавария» — свободный агент)

Будучи одним из столпов Бундеслиги, Джонатан Та с самого начала не вызывал сомнений в том, что безболезненно впишется в оборону «Баварии» после перехода в мюнхенский клуб по окончании контракта с «Байером» в июне — где он, к слову, был капитаном.

Джонатан Та globallookpress.com

Сформировав надежную связку с Дайо Упамекано, который вновь обрел свою лучшую форму, игрок сборной Германии привнес в защиту мюнхенцев долгожданную стабильность благодаря умению начинать атаки и доминировать в верховых единоборствах. Не обошлось и без вклада в атаке — на его счету уже несколько важных голов.

Особенно впечатляющим стало выступление Та в знаковой победе над действующим победителем Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен», когда «Бавария» большую часть матча играла вдесятером.

В той встрече он выглядел настоящей глыбой: 11 выносов, три перехвата, два отбора, один блок и три подбора. И, пожалуй, главное для мюнхенцев — этот трансфер не стоил клубу ни одного евро.

5. Гранит Джака («Сандерленд» — £17 млн)

Мало кто мог предсказать, куда повернет карьера Гранита Джаки после его ухода из «Арсенала» в 2023 году. Его невероятная форма в «Сандерленде» стала почти таким же сюрпризом, как и чемпионство в Бундеслиге с «Байером» в сезоне‑2023/24.

Гранит Джака globallookpress.com

Летом его переход воспринимали как настоящий трансферный успех, а уже по ходу сезона он превратился в подлинного лидера «черных котов», получив капитанскую повязку.

На поле Джака олицетворяет неуступчивость и характер — качества, которые легли в основу удачного старта «Сандерленда» под руководством Режиса Ле Бри.

Влияние 33-летнего полузащитника на игру команды трудно переоценить: он лидирует по числу голевых передач, созданных моментов, касаний мяча, точных передач, выигранных единоборств, возвратов владения и преодоленной дистанции.

Если «Сандерленд» сумеет пройти сезон до конца в том же духе и финишировать в верхней половине таблицы, этот трансфер окончательно войдет в число самых удачных в чемпионате.

4. Лука Модрич («Милан» — свободный агент)

Казалось, не было никаких сомнений, что Лука Модрич идеально подойдет итальянскому футболу — даже в свои внушительные 40 лет.

Лука Модрич globallookpress.com

Именно «Милан» сумел воспользоваться ситуацией, когда хорватская икона летом стала свободным агентом после блистательного, эпохального 13-летнего этапа карьеры в «Реале». С тех пор Модрич неизменно выходит в основе «россонери», действуя на позиции опорного полузащитника.

Опираясь на колоссальный опыт и безграничный класс, Модрич стал ключевой фигурой в неожиданном рывке «Милана» в борьбу за скудетто после скромного восьмого места в Серии А в прошлом сезоне.

В чемпионате-2025/26 он начал все матчи, а в 13 из 15 встреч отыграл по 90 минут, демонстрируя поразительный уровень энергии для футболиста его возраста, продолжающего выступать на самом высоком уровне.Forza, Luka Modrić.

3. Флорьян Товен («Ланс» — €8 млн)

Помните Флорьяна Товена? Так вот, в 32 года он стал одним из самых ярких новичков Лиги 1 в текущем сезоне. После кочевого периода в карьере, включавшего этапы в Мексике и Италии, экс-футболист «Ньюкасла» и «Марселя» летом вернулся на родину, подписав контракт с «Лансом».

Флорьян Товен globallookpress.com

И в родном чемпионате француз вновь расцвел, став важнейшим элементом сенсационной гонки за титул: к Рождеству «Ланс» неожиданно возглавил таблицу, опережая даже «ПСЖ» с его бездонными ресурсами.

Возрожденный Товен стал главным креативным мотором команды: в его активе уже две награды игроку месяца в этом сезоне и семь результативных действий в 16 матчах. Более того, он заслужил возвращение в сборную Франции Дидье Дешама после шестилетнего перерыва.

2. Ян Дьоманде («Лейпциг» — €20 млн)

Ян Дьоманде стал настоящим откровением сезона для «Лейпцига», а подписание ивуарийского тинейджера выглядит очередным фирменным примером дальновидной работы Red Bull Group.

Ян Дьоманде globallookpress.com

Летом 19-летний футболист перебрался из «Леганеса» всего за €20 млн (£17,5 млн / $23,5 млн), и уже сейчас кажется, что клуб Бундеслиги в перспективе получит солидную прибыль от этой инвестиции.

Решение главного тренера Оле Вернера в октябре перевести Дьоманде с левого фланга на правый стало по-настоящему судьбоносным. Этот ход принес ошеломляющий результат — 10 результативных действий в последних девяти матчах перед отъездом на Кубок африканских наций, включая хет-трик во втором тайме встречи с «Айнтрахтом».

Быстрый, эффектный дриблер с ярко выраженным голевым чутьем, Дьоманде уже попал в сферу интересов ведущих клубов Европы — однако в «Лейпциге» явно не собираются расставаться с ним в ближайшее время.

1. Луис Диас («Бавария» — €75 млн)

Можно только представить, насколько в «Ливерпуле» сейчас жалеют о том, что позволили Луису Диасу уйти летом — решение, во многом продиктованное его требованиями по зарплате.

Луис Диас globallookpress.com

Да, вырученные деньги помогли усилить другие позиции, но колумбиец уже затмил новичков «красных» Александера Исака и Флориана Вирца, едва оказавшись в «Баварии».

Диас демонстрирует в Германии просто феерическую форму, пользуясь более свободной манерой обороны в Бундеслиге и пространствами, которые она оставляет.

Именно в таких условиях и раскрывается его стиль — быстрый, прямолинейный фланговый нападающий с взрывным ускорением. На его счету уже 14 результативных действий в 14 матчах чемпионата, включая пять — в первых трех играх за новый клуб.

«Бавария» выглядит почти безоговорочным фаворитом в борьбе за титул и всерьез претендует на победу в Лиге чемпионов. Если Диас продолжит в том же духе и поможет мюнхенцам завоевать трофеи, его имя вполне может оказаться в числе претендентов на «Золотой мяч».