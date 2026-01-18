Команда Эмери может подняться на второе место в таблице

«Астон Вилла» принимает «Эвертон» в момент, когда у хозяев почти всё складывается в их пользу. Серия без поражений дома, место в тройке и ощущение, что даже временные осечки не выбивают команду Унаи Эмери из колеи. Для гостей поездка на «Вилла Парк» — очередная попытка зацепиться за стабильность в затянувшейся зиме. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45' Добавлено 3 минуты.

44' Грилиш сместился с левого фланга в центр и пробил в ближний угол, Кэш заблокировал.

42' Пикфорд уверенно сыграл кулаками на выходе после навеса с угла поля.

41' Гессан головой пробил в перекладину! Отлично навесил на дальнюю штангу Тилеманс, Пикфорд бы не достал мяч, который летел ему за спину!

39' Внешней стороной стопы вырезал передачу Грилиш, но в штрафной никто на неё не откликнулся.

37' Из-за штрафной пробил Роджерс, Пикфорд справился с ударом.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 3 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 3 Фолы 8

36' Роджерс замыкал прострел с левого фланга, О'Брайен выбил мяч из пустого угла!

35' Не стал ничего менять ВАР, гол не засчитан.

34' ВАР проверяет момент, сам О'Брайен не был в офсайде, но пассивное положение вне игры было у Армстронга.

33' «Эвертон» открыл счёт, но из офсайда! О'Брайен головой замкнул навес Гарнера, боковой арбитр поднял флажок.

32' Миколенко мощно пробил из-за штрафной, Мартинес на месте.

31' Гессан принял мяч в штрафной соперника, но не смог акцентированно пробить, с левой отправил мяч в руки Пикфорду.

29' Барри перехватил мяч на половине «Виллы», но не смог обыграть Пау Торреса.

27' Кэш надёжно сыграл в отборе против Грилиша, не дал Джеку даже угловой заработать.

25' Гессан чисто сыграл в отборе против Барри, не дал тому выйти на ударную позицию.

23' Макнил получил жёлтую карточку.

22' Грилиш в касание пробил с дальней штанги, Гессан заблокировал удар!

21' Барри заработал угловой для «Эвертона».

19' Матсен выбил мяч из штрафной после навеса с угла поля.

19' Угловой заработал «Эвертон», Кэш неудачно скинул головой на Мартинеса.

18' Гессан вышел вместо Макгинна у «Астон Виллы».

18' Уоткинс нарушил правила в борьбе с защитником.

17' Кажется, не сможет продолжить матч Джон Макгинн, нужна замена.

15' Макгинн на газоне, нужна помощь врачей полузащитнику хозяев.

13' «Эвертон» решил подержать мяч на своей половине, «Вилла» активно прессингует.

11' Матсен отбрал мяч на половине поля соперника и мощно пробил с левой — в руки Пикфорду.

10' Макгинн в касание забросил на Уоткинса, слишком сильной получилась передача.

09' Высоко поднял ногу Армстронг, чуть не попал по лицу Кэшу.

07' Роджерс решил обыгрывать защитника в штрафной вместо удара, успели накрыть Моргана.

04' Роджерс в касание с левой пробил из штрафной – выше ворот.

01' Сразу же мог забивать «Эвертон»! Рёль зацепился за мяч в штрафной соперника и низом пробил в штангу!

01' «Эвертон» начал с центра, поехали!

19:30 В Бирмингеме сегодня около 6 градусов, а по ходу матча на «Вилла Парк» ожидается дождь.

19:05 Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Матсен, Богард, Тилеманс, Макгинн, Буэндия, Роджерс, Уоткинс.

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, О’Брайен, Миколенко, Гарнер, Рёль, Макнил, Армстронг, Грилиш, Барри.

18:45 Судейская бригада матча: главный арбитр – Тони Харрингтон, ассистенты — Стив Мередит и Шон Мэйси-Эллис, четвёртый арбитр — Фарай Халлам, ВАР – Пол Ховард, АВАР – Стюарт Этуэлл.

«Астон Вилла»

Фантастический отрезок в конце осени и начале зимы (восемь побед подряд в чемпионате) остался позади, но глобально позиции «Виллы» не пошатнулись. Поражения от «Арсенала» и нулевая ничья с «Кристал Пэлас» скорее выглядят как пауза, чем спад, тем более что конкуренты тоже теряют очки. Третье место и семь баллов отставания от лидера — более чем рабочая ситуация.

Кубковая победа над «Тоттенхэмом» добавила позитива на старте года. Матч получился энергичным, а сам факт выхода дальше поддержал ощущение, что команда умеет переключаться и справляться с давлением. При этом главное оружие «Виллы» — дом, одиннадцать побед подряд на своём поле во всех турнирах говорят сами за себя.

История встреч с «Эвертоном» с 2019 года тоже полностью на стороне хозяев. Тринадцать матчей без поражений, регулярные «сухие» игры и уверенность в том, что именно против этого соперника «Вилла» почти не даёт сбоев. Для Эмери это идеальный момент, чтобы продолжить погоню за верхом таблицы.

«Эвертон»

У «Эвертона» зима проходит куда тяжелее. Одна победа в семи матчах — к этому мало что можно добавить. Команда Давида Мойеса часто неплохо держится по ходу матчей, но слишком редко доводит дело до нужного результата. Поражение от «Брентфорда», ничья с «Вулверхэмптоном» и вылет из Кубка по пенальти от «Сандерленда» лишь усилили ощущение недосказанности.

При этом положение в таблице не выглядит безнадёжным. Двенадцатое место и всего шесть очков до зоны еврокубков — редкий случай, когда цифры выглядят оптимистичнее, чем игра. Особенно если учитывать выездную форму, три победы и одна ничья в пяти последних гостевых матчах Премьер-лиги, плюс четыре «сухаря».

Главный вопрос — выдержит ли эта оборонительная дисциплина испытание «Вилла Парк». «Эвертон» умеет терпеть и играть вторым номером, но против одной из самых уверенных домашних команд лиги это потребует максимальной концентрации и практически безошибочного матча.

